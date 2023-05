У каждого класса там были свои пару секунд славы.

До релиза Diablo IV осталось совсем немного времени, разработчики из Blizzard решили напомнить об этом событии с помощью обзорного геймплейного трейлера. Свежий видеоролик демонстрирует персонажей всех классов, а также в режиме быстрой нарезки демонстрирует узнаваемые геймплейные моменты Diablo IV.

Чем ещё может удивить ролик? Ну, разве что, сопроводительной песней You Should See Me In Crown от Билли Айлиш (помните ещё такую?), но это не для всех. Релиз ролевого экшена должен состояться 6 июня на ПК (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Покупатели премиального издания получат доступ к игре уже 2 июня, но если вы живёте в России или Беларуси, то сделать покупку у вас официальным способом точно не получится.

Чуть ранее в мае компания Blizzard провела дополнительный стресс-тест серверов Diablo IV, который показал, что авторам удалось справиться с нагрузкой.