Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Blizzard напомнила о скором выходе Diablo IV с помощью ещё одного ознакомительного видеоролика
У каждого класса там были свои пару секунд славы.
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

До релиза Diablo IV осталось совсем немного времени, разработчики из Blizzard решили напомнить об этом событии с помощью обзорного геймплейного трейлера. Свежий видеоролик демонстрирует персонажей всех классов, а также в режиме быстрой нарезки демонстрирует узнаваемые геймплейные моменты Diablo IV.

реклама

Чем ещё может удивить ролик? Ну, разве что, сопроводительной песней You Should See Me In Crown от Билли Айлиш (помните ещё такую?), но это не для всех. Релиз ролевого экшена должен состояться 6 июня на ПК (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Покупатели премиального издания получат доступ к игре уже 2 июня, но если вы живёте в России или Беларуси, то сделать покупку у вас официальным способом точно не получится.

рекомендации
-10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Чуть ранее в мае компания Blizzard провела дополнительный стресс-тест серверов Diablo IV, который показал, что авторам удалось справиться с нагрузкой.

#blizzard #diablo iv
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Diablo IV всё же есть русская озвучка — несмотря на то, что в России игра не продаётся
Разработчики Overwatch 2 решили полностью отказаться от обещанного PvE-режима, игроки в ярости
Blizzard проведёт этой осенью свой традиционный фестиваль BlizzCon
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О том, как ВКС РФ с помощью ракеты "Кинжал" наказали американцев в Киеве
26
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
58
Готовимся к большим бесплатным раздачам на летней распродаже Epic Games Store
21
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
54
10 захватывающих и красивых пошаговых стратегий последних лет на ПК
1
Небольшое тестирование в игре Valkyrie Elysium
1
Пекин неожиданно решил понизить градус напряженности вокруг Тайваня
5
Краткий обзор и тестирование F+ FLAPTOP I, или заметки "бомжа-одноканальщика"
14
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
7
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
9

Сейчас обсуждают

Анна БЕЛОГЛАЗОВА(БЕРЕЗАНЦЕВА)
22:49
Холопы не могут наступать на тех, кто их кормил много лет, потявкали и в будку!!!
Появилась новая версия, почему Украина постоянно переносит свое масштабное контрнаступление
Анна БЕЛОГЛАЗОВА(БЕРЕЗАНЦЕВА)
22:46
Наши Ребята им шкуру помнут!! МЫ С Вами, русский народ всегда надерет зад, Бог с нами!!! Аллах с Ахматом!!!
Появилась новая версия, почему Украина постоянно переносит свое масштабное контрнаступление
ЧатоБот
22:46
У пендосов и их дрессированных хрюшек-некроинцев сейчас первая стадия - отрицание. Но время не ждёт, потом будет и скорбное принятие. Ну а пока что: "...В ЛНР вынесен приговор военнослужащему Вооружен...
МО РФ: Ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены 5 пусковых установок ЗРК Patriot
Лев корл
22:42
Февраль 2022... сохранил для истории))))
Цены на электронику в ловушке санкций - история изменений с картинками и большими буками
Павел Новицкий
22:42
в 2022 сказали что уничтожили все хаймерсы, но на НГ прилетело в хабзу и минус пару сотен орков, так и здесь, -5 патриотов, хотя их столько и не поставляли, просто ору ))))
МО РФ: Ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены 5 пусковых установок ЗРК Patriot
Павел Новицкий
22:40
Почему не 50? где пруфы?
МО РФ: Ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены 5 пусковых установок ЗРК Patriot
Евгений Васютин
22:38
Аж прослезился.... Преамбулу читал? Не? Тогда о чем разговор?
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
Азат Ляпин
22:37
Наверное потому что для русского ребёнка, он то не разумеет на языке Бандеры
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
Евгений Васютин
22:36
дайте ка подумать.... видимо в том, что на поиск такой конторы уйдет больше времени, чем на использование самого сервиса
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
Серафим
22:35
верно сказанно, цены конь.
Цены на электронику в ловушке санкций - история изменений с картинками и большими буками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем