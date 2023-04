По крайней мере, так заявляет Electronic Arts.

Будучи представителем жанра симуляторов жизни, The Sims 4, как и его предшественники в этой культовой серии, отличается высокой продолжительностью активной жизни. С момента выхода The Sims 4 прошло уже больше восьми с половиной лет, однако актуальность проекта сохраняется и, более того, он привлекает всё новую аудиторию: сегодня стало известно, что в общей сложности пользовательская база четвёртой номерной части The Sims перевалила за 70 миллионов игроков.

Таким образом, «четвёрка» стала самой популярной частью серии. Не последнюю роль в деле достижения данного результата сыграл прошлогодний перевод The Sims 4 на условно-бесплатную модель распространения: базовая версия игры доступна каждому, ну а аддоны-расширения уже за дополнительную плату. По статистике от Electronic Arts, с октября прошлого года, когда состоялся перевод на f2p, и по сегодняшний день, в The Sims 4 дополнительно зарегистрировались свыше шестнадцати миллионов новых игроков.