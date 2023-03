Но только до вечера понедельника.

Компания Fulqrum Publishing совместно со студией Best Way объявила, что с сегодняшнего дня стартовало открытое техническое тестирование многопользовательской составляющей стратегии в реальном времени Men of War II (продолжение серии «В тылу врага»).

реклама

Мероприятие началось 24 марта, в 01:00 по московскому времени и продлится до понедельника, 27 марта, 20:00 по московскому времени. Для участия в тестировании нужно зайти на страницу игры Men of War II в Steam, где появится кнопка «Запросить доступ к тесту Men of War II», после чего можно будет скачать и установить клиент игры.

Текущая версия многопользовательской компоненты предоставляет возможность сразиться в матчах в разных форматах, от «1 на 1» до «5 на 5» через настраиваемые лобби или PvP-матчмейкер.

Авторы утверждают, что подбор игроков будет происходить автоматически, группируя всех пользователей по их реальному месторасположению, рейтингу на основе предыдущих матчей и другим параметрам. Специалисты из Best Way подчёркивают, что технический тест включает в себя лишь небольшую часть того контента, который будет представлен в финальной версии Man of War II.

Всего же в рамках теста игроки смогут опробовать четыре многопользовательских режима:

«Бой» — классический режим Men of War с масштабными сражениями между двумя сторонами конфликта. Побеждает та команда, которая сможет уничтожить больше вражеских войск, сохранив при этом своих самых ценных юнитов. Доступен на картах «Боровая» и «Зимний марш».

«Контрольные точки» — сражение команд лицом к лицом с помощью захвата и удерживания стратегических точек на карте, а также заработка победных очков. Доступен на картах «Базервиль» и «Боровая».

«Линия фронта» — новый стратегический режим, в котором обеим сторонам конфликта придется постоянно использовать пехоту, чтобы продвинуть дальше свою линию фронта вглубь вражеской территории. Вас ожидают напряженные матчи в духе постоянного перетягивания каната, в котором главное, слаженная командная работа (доступен на всех пяти картах).

«Вторжение» — асимметричный игровой режим, использующий механику «Линия фронта», в котором одной команде необходимо захватить несколько выделенных зон, удерживаемых командой противника (доступен только на карте «Побережье»).

Финальная версия Men of War II будет включать в себя 22 многопользовательские карты, а во время тестов игроки смогут испытать следующие пять локаций:

«Базервиль» — открытая местность с минимальным перепадом высот и простой навигацией. Идеально подходит для боев на больших расстояниях или быстрых ожесточенных боев среди небольшого количества одиноких построек.

«Боровая» — очень неровная карта, на которой расположилось множество холмов и долин. Карта разделена пополам большой рекой, дающей игрокам множество тактических возможностей, с которыми нужно постоянно экспериментировать, чтобы добиться победы.

«Сельхозрайон» — непростая локация, которая на первый взгляд кажется обманчиво простой из-за ровного рельефа без каких-либо высот. Однако впереди вас ожидает множество усадеб, деревенских построек и даже теплиц, а также глубокие пруды с узкими переходами и перешейками, не очень удобными для передвижения тяжелой техники.

«Побережье» — хотя в Men of War II и не будет доступно кораблей для морских сражений, на этой карте море играет весомую роль, так как занимает значительную часть карты, оставляя узкую полоску плоской, ровной земли, за которую предстоит сразиться с другими игроками.

«Зимний марш» — холмистая сельская местность с многочисленными разрушенными войной деревушками и суровыми зимними условиями, заставляющая игроков постоянно маневрировать и планировать расположение своих войск, чтобы дотянуться до своих врагов.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Men of War II станет доступна на ПК в Steam, Epic Games Store и других цифровых магазинах в 2023 году.