Разработчики из мексиканской студии Horizontal Entertainment, которая принадлежит аутсорсинговой компании TagWizz, анонсировали Witches of the New World — хоррор-экшен в стиле Dark Souls про охоту на ведьм.
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События нового приключенческого экшена с элементами хоррора происходят после печально известного суда над салескими ведьмами в Новой Англии. Главный герой — профессиональный охотник на ведьм Джедедай Хопкинс, который прибывает в Салем для расследования чрезвычайного происшествия. По ходу действия герой будет общаться с местным населением и пытаться разоблачить зловещий заговор. Салем просто кишит адскими существами, культистами и прочим непотребством, поэтому нашему герою предстоит заняться его расчисткой с попутным принятием непростых решений.
Witches of the New World создаётся на базе движка Unreal Engine 5, пока проект находится на ранней стадии разработки. Его релиз должен состояться не раньше 2025 года, список целевых платформ будет обнародовано позже.