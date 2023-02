И даже больше. На что ей потребовался 21 месяц.

В своё время головоломка It Takes Two от студии Hazelight с её экспрессивным руководителем Юсефом Фаресом стала желанным проектом у ценителей жанра. Проект получился удачным, качественным и «ламповым». Как итог, на сегодняшний день общий тираж It Takes Two перевалил за 10 миллионов копий.

Разработчики дополнительно отметили, что в теории это может означать, что в общей сложности в It Takes Two могли сыграть до двадцати миллионов человек, поскольку для прохождения игры ею достаточно владеть лишь одному из двух участников. Данный подход, кстати, является фирменным у студии Hazelight.

Стоит отметить, что It Takes Two не только получила тёплые отзывы у геймеров, но и обрела массу наград от авторитетных изданий.