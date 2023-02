Сначала она, справедливости ради, не оправдала ожиданий геймеров.

Несмотря на то, что гоночная аркада Need for Speed Unbound получила куда более высокие пользовательские оценки, чем можно было себе предположить, глядя на первые кадры её игрового процесса, в финансовом плане проект, по всей видимости, с треском провалился. По крайней мере, такой незамысловатый вывод можно сделать из свежего квартального финансового отчёта, в котором EA назвала показатели продаж Need for Speed Unbound слабыми.

реклама

Сколько это в миллионах копий, пока не уточняется, но, очевидно, ожидало издательство куда большего. Дополнительно EA выразила недовольство низкими финансовыми результатами NHL 23 и Apex Legends. Что касается общего качества продукции, то непосредственно к нему у Electronic Arts претензий нет. И это довольно странно, потому что абстрактное «качество» — и есть причина, по которой пользователи неохотно тратят деньги на сомнительные видеоигры.

В целом выручка Electronic Arts за завершившийся 31 декабря прошлого года квартал составила 2,3 миллиарда долларов, что на 9 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Удивительного в этом ничего нет: во-первых, на фоне окончания пандемии люди возвращаются к привычной жизни, а во-вторых, геополитическая обстановка в мире слишком тревожна, а экономики слишком сильно пострадали от ведения санкционных войн, поэтому со свободными средствами, которые можно потратить на видеоигры, в странах коллективного Запада как в наиболее играющем регионе сейчас наблюдаются определённые трудности.