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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Need for Speed Unbound не оправдала ожиданий Electronic Arts
Сначала она, справедливости ради, не оправдала ожиданий геймеров.
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Несмотря на то, что гоночная аркада Need for Speed Unbound получила куда более высокие пользовательские оценки, чем можно было себе предположить, глядя на первые кадры её игрового процесса, в финансовом плане проект, по всей видимости, с треском провалился. По крайней мере, такой незамысловатый вывод можно сделать из свежего квартального финансового отчёта, в котором EA назвала показатели продаж Need for Speed Unbound слабыми.

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Сколько это в миллионах копий, пока не уточняется, но, очевидно, ожидало издательство куда большего. Дополнительно EA выразила недовольство низкими финансовыми результатами NHL 23 и Apex Legends. Что касается общего качества продукции, то непосредственно к нему у Electronic Arts претензий нет. И это довольно странно, потому что абстрактное «качество» — и есть причина, по которой пользователи неохотно тратят деньги на сомнительные видеоигры.

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В целом выручка Electronic Arts за завершившийся 31 декабря прошлого года квартал составила 2,3 миллиарда долларов, что на 9 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Удивительного в этом ничего нет: во-первых, на фоне окончания пандемии люди возвращаются к привычной жизни, а во-вторых, геополитическая обстановка в мире слишком тревожна, а экономики слишком сильно пострадали от ведения санкционных войн, поэтому со свободными средствами, которые можно потратить на видеоигры, в странах коллективного Запада как в наиболее играющем регионе сейчас наблюдаются определённые трудности.

#electronic arts #need for speed unbound
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