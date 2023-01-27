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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Необычный сетевой проект Meet Your Maker от создателей Dead by Daylight начнут тестировать всем миром с 6 февраля
У игры очень необычные антураж и свод правил.
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Разработчики из студии Behaviour Interactive, ранее выпустившие сетевой хоррор Dead by Daylight, определись с датой запуска бета-тестирования своей новой игры — Meet Your Maker. Это постапокалиптический шутер с видом от первого лица, где каждый уровень разрабатывается игроками.

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В необычной игре Meet Your Maker игроку нужно переключаться между ролями, управляя «коварными аванпостами», похожими на лабиринты, заполненными ловушками и охранниками, а затем готовиться к методичным стремительным боям, совершая набеги на творения других игроков.

Процесс строительства в Meet Tour Maker довольно продуманный и аутентичный. Все постройки здесь создаются из блоков, игроки сами могут придумывать любые формы, используя движущиеся платформы и многое другое.

Эти самые аванпосты можно оснащать ловушками, заселять существами под управлением ИИ, после чего прокладывать маршрут патрулирования вводить другие настройки. Система повторов может игроку увидеть, как именно себя ведут другие геймеры на его аванпосте. Это позволит также перестраивать этажи для более эффективной защиты. Лучшие строения будут продвигаться внутриигровой системой на глобальной карте.

А вот уже рейды предназначены для разноса построенных кем-то «данжей». Для этого игрокам пригодятся орудия ближнего и дальнего боя, перки и снаряжение (с охраной аванпоста надо разобраться), после чего важно собрать важный ресурс из самых чертогов — чистый генетический материал.

Добраться до центра — это ещё не вся история. Нужно обязательно выжить и выбраться наружу с добычей. Для этого, опять же, важно использовать и планомерно улучшать снаряжение и брать на подмогу напарника. Количество попыток штурма здесь неограниченное.

<;p>Старт тестирования намечен на 6 февраля, тогда же разработчики проведут специальную трансляцию, в рамках которой расскажут игрокам об основных геймплейных задумках Meet Your Maker.

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Релиз Meet Your Maker намечен на 4 апреля 2023 года на ПК, Xbox и PlayStation.

#behaviour interactive #meet your maker
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