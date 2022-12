Мероприятие с каждым годом становится всё более востребованным. К удивлению многих.

На прошлой неделе прошло традиционное ежегодное игровое мероприятие The Game Awards, где прозвучали свежие анонсы и были показаны уже ранее представленные проекты. Несмотря на то, что ситуация во всём считающем себя «цивилизованным» мире отнюдь не весёлая, на игры время у людей всё же находится, и убедиться в этом можно по опубликованной организаторами The Game Awards статистике, согласно которой, прямую трансляцию мероприятия в этом году посмотрели 103 миллиона человек. Перед нами очередной рекорд данного мероприятия за восемь лет его существования.

Для сравнения, в прошлом и позапрошлом годах The Game Awards смотрели 85 и 83 миллиона человек соответственно, а в 2019 году — 45 миллионов. Таким образом, рост аудитории мероприятия в текущем году по сравнению с годом прошлым составил почти 20 %.

При этом необходимо отметить, что непосредственно достойных анонсов в рамках TGA 2022 было сравнительно немного: мы узнали разве что даты выхода Diablo IV, Star Wars Jedi Survivor, Baldur’s Gate 3 и PC-версии The Last of Us Part I, а также узрели анонсы Death Stranding 2 и Armored Core VI.