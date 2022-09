За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В 2007 году выходит игра The Chosen: Well of Souls (она же Frater: Посланник Света), созданная разработчиком Rebelmind. Данная игра относится к жанру action RPG.

Сюжет в паре строк:

"Крепка ли твоя вера, чтобы остановить нашествие демонов? Черный маг, открывший древнюю тайну философского камня, выпустил темное воинство на охоту за душами смертных. Три героя, лучшие воины своего времени, должны защитить людской род от голодных тварей, прячущихся в темноте. Твое предназначение - очистить сумеречные уголки Старого Света от скверны. Пройдя через пески пустынь и заснеженные леса, ты научишься сражаться вместе с братьями по вере и одолеешь легионы дьявольских созданий. Ради торжества света, ради изгнания сил зла..." (Playground.ru)

В самом начале, после основного меню, где настраиваем управление, графику и настройки сложности игры, переходим в меню выбора персонажа. На выбор три варианта:

Выбираю охотницу (стрельчиху), т.к. лучше убивать на расстоянии (мало ли, что игра предложит в качестве оппонентов), а к магам могут быть вопросы. Первая миссия, так сказать, вводная, которая подводит нашего героя к тайной лаборатории алхимиков, где и сидят наши "борцуны за чистоту мира". Пробираться к ней будем по городу. Некоторую помощь оказывает местное население, которое, в моем случае, активно гибнет по пути.

Сначала, некоторое недоумение вызывает абсолютно нерабочий интерфейс игры. Никакие кнопки не работают, кроме восстановления здоровья и собственно нашего лука. Но все меняется, когда попадаем на нашу "базу". Тут становится ясно, что игра не имеет такой уж строгой привязки к выбору персонажа. По факту, из любого можно сделать стрелка или специалиста по ближнему бою, обучить магии. Это доступно всем. И вот теперь интерфейс приобретает "рабочий вид". В качестве поддержки нам выдают выдрессированного голема и дрон... Да, да, в игре есть некоторое подобие дрона, называемое тут неферкаром.

Типичное для подобных игр меню: здоровье, манна, переключение между двумя типами оружия, набор магических средств. Хотите щелкайте соответствующие клавиши или просто кликайте мышкой по иконкам. Тут привыкать ни к чему не придется ( в отличие от Baldur's Gate: Dark Alliance 2):

Наш "рюкзачок" довольно невелик и многое туда не засунешь. Но можно в любой момент телепортироваться на "базу" и продать лишнее.

Там имеется несколько персонажей, которые нам объясняют задания и дают некоторые советы. По совместительству все они являются продавцами всякой всячины:

Купить можно все, были бы деньги (а цены кусаются). Но далеко не всем можно воспользоваться. Просто не хватает уровня ваших характеристик (которые прокачиваются традиционным способом):

Причем, не все наши способности будут активны. Только по одной из каждой группы (они отображаются на очень маленьком окошке внизу справа). Точно также выбирается одна магическая способность:

Тут кроме основных магических умений есть и одноразовые свитки (лечение, восстановление наших помощников или наносящие стихийный урон). Нечто подобное есть, например, в Скайриме.

Этого, по задумке авторов, должно с головой хватать для борьбы с нечистью. Но об этом я напишу позже.

Кроме того, в игре имеется возможность переделки оружия с целью увеличения его "мощщи". Для этого вам просто надо иметь "расходники" и определенная сумма денег. И эта сумма довольно значительная.

Стоит ли оно того? Как сказать... Для понимания данного процесса мне пришлось пойти на определенное мошенничество. Я просто считерил себе очень большую сумму денег. Что в итоге вышло? Допустим, вы хотите прокачать свой меч и приносите "в жертву" другой меч с хорошими характеристиками, но еще не доступный вам для пользования. Ваш текущий меч получает повышенные характеристики урона и какие-то магические свойства исходника. Но теряет в износостойкости. Вплоть до единицы. Да, тут имеется износ оружия, а для его починки - велком в лабораторию. И это просто выбешивает. Чтобы такие перемещения сократить, надо прокачать еще и надежность оружия. Тогда в жертву надо принести шлем, щит или броню. И это тоже стоит немалых денег. Играя честно, данный вариант - не вариант. Очень дорого. Но, смухлевав, вы получаете оружие, аналогов которого просто нет в игре на данный момент.

Коротко про наших помощников: голема и дрона. Они ведут себя абсолютно по-разному. Голем медлителен, но наносит более существенный урон:

Дрон очень точен в стрельбе, но урон у него поменьше, да и сам обладает незначительным запасом "здоровья":

Сами наши помощники также прокачиваются. И прокачка зависит от того, сколько врагов они убьют. Это весьма полезное свойство, которое проявится со временем.

Механика в игре довольно типична для данного жанра. Кликаете левой кнопкой мыши по врагу и наносите урон:

Этот метод практически всегда работает хорошо. За исключением стрельбы по летучим мышам. Они настолько шустрые, что попасть мышкой ( "мышкой" по мышам!) по ним не так и просто. Вот в такой момент дрон просто незаменим.

По нашим врагам: они не особо разнообразные по поведению и, как говорил Задорнов: "Ну, очень тупые". ИИ в игре не блещет. Атакуют вас довольно лениво. И в строго ограниченной области. Стоит вам ретироваться назад и враги теряют к вам интерес. Зато можете отлично использовать метод "вытягивания противника на себя", работает на все сто процентов. Туповатость врагов нивелируется их количеством. Часто всякие волки и прочие звери прячутся по кустам и выскакивают на вас из укрытия. Это не особо большая проблема, т.к. их видно и слышно. Кроме того, наведя курсор на куст, вы поймете, есть там кто или нет. Среди всех врагов стоит выделить особо противных. Это "возрождатели" (мое собственное название), они возрождают убитых. Поэтому с ними стоит разбираться в первую очередь. Некоторые наносят стихийный урон и их также надо убивать побыстрее, иначе ваш арсенал аптечек закончится быстрее самого боя... Присутствуют и боссы. Они также ленивые, но в компенсацию имеют солидное здоровье:

Босс в виде скорпиона.

А это просто демон.

Локации в игре приличные, но это идет в минус игре. Утомляет, учитывая постоянные возвращения в лабораторию для "скидывания хабара", ремонта и покупки аптечек. Сам же дизайн локаций не особо и различается:

Одна из башен.

Болото.

Замок.

Подземелье с кучей летучих мышей.

Пустыня.

Вот, что порадовало в игре, так полная русификация. И тексты и диалоги на русском. Это сильнее погружает в игровой процесс:

Диалоги можно получить и в виде текста.

Иногда наши "работодатели" дают полезные советы.

Кроме основных миссий, есть в игре и побочные. И вот в одной из них встретилась критическая ошибка. При зачистке подземелья игра вылетает на рабочий стол. Пробовал пройти три раза и все безуспешно...





Ну, теперь перейду к традиционному тестированию производительности моего компьютера в игре. Сегодня таковым будет "интернетный ПК".

Система:

Процессор: i5-3570K (4300 МГц).

Видеокарта: GT 430.

Оперативная память: 12 Гб при частоте 1800 МГц.

Операционная система: Windows 10 LTSC.

Запись тестового отрезка производилась программой CapFrameX.

Игра имеет ограничение в 60 кадров и я никак не смог его обойти. Кроме того, она не работает с DSR НВидиа. Поэтому придется ограничиться разрешением 1600х900. Чтобы хоть как-то загрузить видеокарту, пришлось в ручную "накрутить" сглаживание в игре через Панель Управления НВидиа:

Можно выставить и максимальное сглаживание 32х CSAA. Именно в таком режиме и проведу тест.

Основные настройки графики в игре:

Арсенал настроек очень скудный...

Тестовый отрезок ( Пустыня):

По результату забега имеем следующие показатели:

График фреймрейта:

Общее распределение времени фреймтайма:

Проблем с производительностью нет. Игра старая и графика очень посредственная даже для того времени (вспоминаем игры того времени). Я посчитал, что и для встройки Intel, данная игра не будет проблемой.

Установил игру на другой компьютер с процессором i5-2500 и разогнанным видеоядром. Но, что-то пошло не так. Имеем при разрешении 1600х900 (больше просто не выставляется) стабильные 30 фпс. При этом встройка не грузится должным образом. Не понятно...

Ладно, не прокатило... Может на ноутбуке с графикой Radeon HD 7670m повезет?

Но и тут меня ждал облом... Видеокарта в принципе отказывалась работать с игрой. Даже принудительное ковыряние в убогом Catalyst Control Center не дало результата:

Знаменитое "красное качество" софта...

Ну и имеем очень прискорбный результат по фпс:

Играть не получится (если только не принести жертву "красным богам").

Что можно сказать по игре в целом?

Играть можно. Это далеко не идеальная игра с точки зрения баланса всех характеристик. Вам постоянно будет не хватать денег на апгрейд (а продавцы очень жадные). Прохождение многих локаций довольно затянуто и это надоедает. Есть критические баги. В остальном же, довольно неплохая action RPG своего времени. И сейчас можно в нее поиграть, если вас не покорежит от графики.