Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей

А сегодня я соберу компьютер из тех компонентов, которые долгое время валялись без дела и проверю, что он может показать в современных реалиях.
[ ] для раздела Блоги
5
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
3060 Gigabyte Gaming дешевле 60тр
-30% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
<b>RTX 3080 Gigabyte почти за 100 тр</b>
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

После очередного переезда, глядя на кучу коробок с комплектующими, я задался вопросом: а какого, собственно черта, это все лежит без дела? Корпус имеется, БП - тоже. Да все есть, кроме подходящей видеокарты и приемлемого количества оперативной памяти. Стоит попробовать собрать сверхбюджетный компьютер под бытовые нужды.

реклама

Пройдемся коротко по компонентам.

Корпусом выступает списанный бухгалтерский Ирбис (была, а может и есть, такая компания) формата "типичный офисник". Долгое время в нем стояла система на каком-то Атлоне, которая порядочно вынесла мозг ее пользователю (и это не я). Несколько поездок по СЦ не дали каких-то результатов. И после долгой и продолжительной болезни, этот хлам был списан.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
RTX 3070 уже дешевле 90тр
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

              


реклама

Процессором выступит прославленный продукт поколения Sandy Bridge - i5-2500.

Его краткие характеристики:

Количество ядер - 4

Количество потоков - 4

реклама

Максимальная тактовая частота в режиме Turbo - 3,70 GHz

Частота с технологией Intel® Turbo Boost 2.0 - 3.70 GHz

Базовая тактовая частота процессора - 3,30 GHz

Кэш-память - 6 MB 

реклама

Частота системной шины - 5 GT/s

Расчетная мощность - 95 W

Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) - 32 GB

Типы памяти - DDR3 1066/1333

Макс. число каналов памяти - 2

Макс. пропускная способность памяти - 21 GB/s

Встроенная в процессор графическая система - Intel® HD Graphics 2000

Базовая частота графической системы - 850 MHz

Макс. динамическая частота графической системы - 1.10 GHz

Последние параметры встроенного видеоядра нам еще пригодятся...

Было два варианта с материнской платой: либо попроще на чипсете Н61, либо на z77. Несмотря на то, что процессор с заблокированным множителем, плата на z-чипсете позволит нам разогнать память и видеоядро. Кроме того, плата на Н61 не имеет видеовыхода HDMI (а он мне понадобится, чтобы подключить к телевизору).

Сама материнская плата производства Гигабайт: Gigabyte z77m-D3H, формата mATX:

                

Это ревизия 1.1, самая простая в семействе на z77. Биос крайне урезан, там отсутствуют многие важные для разгона функции. Но об этом подробнее расскажу при разгоне системы.

Процессор будет охлаждаться кулером Cooler Master TX3:

              

 Перейдем к оперативной памяти. Ее будет представлять две низкопрофильные плашки Kingston по два гигабайта каждая. Это очень мало для современных нужд. Даже для интернета. Но что имеем...

               

Базовая частота памяти 1333МГц, но попробую ее разогнать (но уже знаю, что их разгонный потенциал невелик).

В качестве накопителя выступит SSD диск на 120Гб Netac N535S. Другого накопителя SATA у меня просто нет.

Для "накатить систему" и тестовых программ его хватит с головой.

Запитывать все будет БП, шедший в комплекте с корпусом Vento:

               

Я делал его краткий обзор и для данной сборки его хватит. Тем более, что состояние внутренностей не вызывает беспокойства.


Сама сборка компьютера не вызвала особых затруднений. Кроме одного момента: кулер не держался на клипсах...Открутив плату, я с неудовольствием обнаруживаю, что одна из клипс лишилась усика. Хорошо, что имелся старый "боксовоподобный" кулер под 775 сокет. Он и стал донором клипс. Вообще данная система креплений крайне мне не нравится, тем более вкупе с башней.

Вот так все "хозяйство" выглядит после сборки:

              

Кроме того, стоит упомянуть, что сам корпус физически не имеет кнопки перезагрузки (что для разгона очень может понадобится).


Устанавливать в качестве операционной системы буду Windows 10 LTSC 21H2. На сайте Гигабайта для 10-ки доступно всего два драйвера... Что ж, поверим на слово.

Система встала без проблем. Пока устанавливал дополнительные программы, через модем подтянулся драйвер для встроенной графики.

Проверив, что все работает нормально, сразу приступаю к "комплексному разгону". Для чего? Ну, во-первых, мы на сайте Оверклокерс. Во-вторых, мне просто интересно, что может показать разгон встроенной графики.

Тут стоит углубиться в особенности биоса материнской платы. Он крайне скуден для платы на z-чипсете.

Основная страница:

                

Подменю расширенных настроек частот:

                

Расширенные настройки памяти:

                

Пока ничего криминального нет. Но, как только мы переходим в подменю настройки напряжений, то нас ждет сильное разочарование:

               

Кроме напряжения памяти ничего и нет... Весь разгон самого процессора фактически работает в авторежиме, накидывая напряжение "от балды". Такой урезанный потенциал вместе со скромной подсистемой питания, сильно ограничивает возможность разгона процессоров с разблокированным множителем. Но конкретно в нашем случае, это препятствием не будет. Хоть процессор формально не разгоняется, мы можем немного поднять максимальную частоту по всем ядрам до 3800 МГц.

Теперь перейдем к разгону оперативной памяти. Стабильной стала частота всего 1600 МГц с таймингами

9-10-10-24 cr1. Возможно, значительно подняв напряжение, память "заведется" и на 1866 МГц, но пока оставлю так.

Теперь графическая часть разгона. По умолчанию, частота встроенного видеоядра равна 1100 МГц. Я выставил на 1400 МГц, вроде стабильно.

Особенно хочется остановится на довольно неудобной системе настройки оборотов вентиляторов в биосе:

               

Обороты регулируются только тремя режимами: Нормальный, Тихий и Ручной. В ручном просто задаем шаг роста оборотов. Но такой вариант не позволяет выставить минимальные обороты для простоя. Раньше на помощь приходила фирменная программа EasyTune 6, которая позволяла настраивать обороты вентиляторов более точно. Но для Windows 10, она не подходит, вылезает ошибка. Еще один нюанс: система с заметным опоздание реагирует на рост температуры (тормоз...).

После разгона имеем следующие показатели:

- частота процессора под нагрузкой на все ядра 3800МГц

- память 1600 МГц с таймингами 9-10-10-24 cr1

- частота видеоядра 1400 МГц

Приступаем к тесту на стабильность.

Память проверял с помощью программ MemTest64 и Test Memory 5. Также не забыт традиционный Linx:

               

Обратите внимание на довольно высокую температуру ядер. Самое горячее ядро грелось до 78 градусов! Это, считай, стоковый процессор с припоем под крышкой. Термопаста тут не виновата, мазалась достаточно хорошая МХ 4 (а этот вариант хороший, проверено). Почему так вышло?

Тут три причины:

1) Есть вопросы к прижиму кулера (одна клипса так и осталась в категории "неблагонадежных").

2) Вентилятор реагирует на рост температуры с заметным опозданием (помните про "тормоз"?).

3) Самая главная причина - конская напруга. Она равна в пике 1,296 в, что очень много для стокового процессора. И тут ничего нельзя поделать...

Хорошо, что в повседневном использовании ничего подобного не наблюдается.

Тест в AIDA64 выдает такие результаты:

                

Тест в CPU Z:

               

Для сравнения: на такой же частоте Xeon E3-1240 v3 (поколение Хасвелл): 

               

Последним будет "синий бенч" версии R23:

Но тот же Xeon E3-1240 v3 в однопотоке заметно бодрее:



Приступаем к практическому применению данной системы. В моем случае, самым тяжелым "бытовым тестом" будет просмотр видео на YouTube (заодно впервые проверю родной браузер Edge).

Выставив разрешение в 1080р, никаких проблем с изображением нет (кроме низкой скорости интернета):

               

В полноэкранном режиме также нет проблем:

Качество самого видео страдает из-за камеры на машине.

Можно открыть пару-тройку не особо "тяжелых" сайтов. Но не более, памяти ведь катастрофически мало.

Нарастить бы памяти до 8-16 Гб и нормальный аппарат для серфинга интернета будет.

С латентностью системы, которой пугают на ночь излишне впечатлительных, также нет проблем:



А что там с играми? Не зря же графическую систему гнали. Нужно найти игры, которые встройка вообще бы тянула. Такие игры у меня есть. Но для начала прогоню бенчмарк Tropics Demo v1.3:

Очень скромный результат для разрешения 720р.Плохо, очень плохо... Это примерно в три раза хуже, чем результат GT 430 в паре с 3570К в почти таком же разрешении:

GT 430 в разрешении 1366х768Игры будут представлены следующими кандидатами: Torchlight, Return to Castle Wolfenstein, Enclave.

Запись тестовых отрезков будет осуществляться программой CapFrameX. Для полноты мониторинговой картины, вместе с MSI AfterBurner запускается программа HWiNFO64.

Уже с первой игрой становится ясно, что никаких 1080р быть не может. Поэтому "урежем карася желаний" до 720р.

Настройки Torchlight:

               

Тестовая локация (первая в игре):

Результат тестирования:


Теперь запускаем Return to Castle Wolfenstein.

Настройки графики:

Результат теста и тестовый момент (побег из тюрьмы):



И теперь Enclave. Настройки игры максимальные, разрешение 720р.

Тестовый отрезок (первая глава за темную сторону):

Результат теста:

Ой, чего-то хорошо пошло... А если сделать разрешение 1600х900?

Вообще не проблема. Попробуем выставить 1080р:

Можно спокойно играть на максимальных настройках в разрешении 1080р. Игра отлично оптимизирована.

Сводный график в разрешении 720р:

Как видите, даже на встроенном видеоядре можно хоть во что-то поиграть...

А что же нам дал его разгон? В абсолютных цифрах он не впечатляет. Но в относительных... все очень даже хорошо. Смотрите, как вырос фпс в самой тяжелой игре Torchlight.

Частота 1100 МГц (сток):

Частота в разгоне (1400 МГц):

Прирост в данном случае составил почти 20%! Это очень неплохо. Конечно, так будет не всегда и не везде. Но все же...

Для проверки запущу игру, которая вряд ли выглядит оптимальной для данного случая - СТАЛКЕР: Чистое Небо.

Настройки игры:

Просто похожу по базе Чистого Неба:

Смотрим, что дал нам разгон...

Около 29 процентов! Кто там еще бубнит, что толку от разгона нет?



Что в итоге имеем? Очень простенькую систему для серфинга и офисной работы. Ну и можно немного погонять старые нетребовательные игры. А добавить памяти и поставить какую-нибудь видеокарту, типа GTX 970 и вообще побегает еще "старичок".



 Пока статья ждала публикации


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 4.4 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

gigabyte sandy bridge i5-2500
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
11
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
68
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
14
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED M7600Q
7
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI
11
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400
13
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
107

Интересные материалы

Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
25 мая 2022 68
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
18 мая 2022 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Киты теряют интерес к Эфиру – плата за газ снизилась до $0.5, а Бомба сложности заблокирует майнинг
10
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали носить массовый характер.
32
Российские магазины скидывают цены на геймерские видеокарты – Radeon RX 6700 XT стоит всего 57 000р
23
SCMP: В Китае обнаружено крупнейшее месторождение урана на глубине более 3 000 метров
13
Илон Маск скрывает возможность использования спутникового интернета Starlink в военных целях
61
Сколько оперативной памяти требуют современные игры в 2022 г – 16 Гб vs 32 Гб vs 64 Гб в тесте TG
39
«Мы стараемся быть аполитичными»: дополнение Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2 отменено
22
Intel Core i9-12900KS помог GeForce GTX 980 Ti обновить мировой рекорд 3DMark2001 SE
+
Luna 2.0 торгуется 30 мая на уровне 6 долларов
2
Бюджетные игровые видеокарты в РФ становятся доступнее – GeForce GTX 1660S подешевела на 30%
10
GeForce RTX 4070 получит скромную 192-битную шину, а сроков выхода GeForce RTX 4060 пока нет
29
В nVidia нашли применение знаменитому роману Л. Н. Толстого "Война и мир"
5
IGN: легендарный Гвинт в The Witcher 3 придумали двое энтузиастов за три неполных дня
1
32 смартфона Samsung получили актуальную прошивку One UI для устранения 30 уязвимостей
+
«ВКонтакте» перешла на новый протокол HTTP/3, который позволяет существенно увеличить скорость доставки видеоконтента
7
На фоне укрепления курса рубля процессоры в РФ начали дешеветь – Core i5-11600KF со скидкой 30%
23
The Witcher 4 находится на стадии предпроизводства
4
Сотрудник ФСБ подозревается в краже у хакера из РФ криптовалюты на сотни миллионов рублей
6
Мать заявила на 22-летнего сына-геймера в полицию за то, что вместо армии он сутками играет в CS
22
Основатель Dogecoin: криптозимы в ближайшее время не будет
5

Популярные статьи

10 лучших сайтов с бесплатной криптовалютой Bitcoin, Doge, Shiba Inu и другие
13
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 200 тысяч рублей - любые игры в QuadHD и 4K
18
Как и зачем издатель Take-Two борется с модами для GTA
12
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
117
Где мой 2007 или как пережить дефицит игр в 2022 году
61
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
31
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Forgive Me Father: плоский Ктулху
3
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
2
Science Advances: Цепкие роботы-скалолазы смогут доставлять лекарства в самые труднодоступные участки нашего организма
+

Сейчас обсуждают

R-*-------
16:57
Хватит нести чушь. Даже твоя сплит-система жрёт намного больше. Та даже если одна видюшка жрала бы 5квт, то это не было бы проблемой, т.к. если у тебя есть деньги на такую карту, у тебя точно будут д...
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti на частотах 2925/21008 МГц обновила рекорд GPUPI v3.3 32B
Sheshenbek
16:56
Походу на таких компах мои оппоненты играют , когда я их нагибаю в fortnite и беру топ 1
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
warmuza
16:56
Когда деанон зелота? Обещали в мае же.
Укрепление рубля привело к снижению цен на видеокарты в РФ – Radeon RX 6900 XT стоит всего 112 000р
Игорь Баркович
16:55
Никаких откровений, но гораздо лучше,чем "Высеры" заглота и иже с ним. 4 из 5 (авансом)
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
buratino777
16:53
а где линки на сливы?
Персональные данные курьеров "Яндекс.Еды" и "Delivery Club" попали в открытый доступ
Пашка Черный
16:52
Важен только вопрос цены. Если цена +- как на 1030, ну или не более 100$, то норм и так. Как затычка пойдёт. Всё равно никто не будет брать карты подобного уровня с прицелом на игры
Nvidia GeForce GTX 1630 выйдет в середине июня
Sheshenbek
16:49
Но у них есть козырь в рукаве:гарантия. На хомячков очень хорошо это слово действует
Укрепление рубля привело к снижению цен на видеокарты в РФ – Radeon RX 6900 XT стоит всего 112 000р
Джанболатов Шамиль
16:49
Супер, даже если видеочип будет отключен бОльшую часть времени за ненадобностью, или же по прчине брака на заводе - то все равно будет увеличивать площадь рассеивания тепла, при условии, что он будет ...
Стало известно, какое охлаждение AMD использовала для разгона процессора Ryzen 7000 до 5.5 ГГц
Владимир Захаров
16:48
Никогда Это не предметы первой необходимости Сговор еще нужно доказать И в третьих какая монополия если можно купить дешевле и не важно у нас или за рубежом . Они не монополисты у покупателя есть в...
Укрепление рубля привело к снижению цен на видеокарты в РФ – Radeon RX 6900 XT стоит всего 112 000р
Sheshenbek
16:47
Хватит завидовать
Укрепление рубля привело к снижению цен на видеокарты в РФ – Radeon RX 6900 XT стоит всего 112 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем