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После очередного переезда, глядя на кучу коробок с комплектующими, я задался вопросом: а какого, собственно черта, это все лежит без дела? Корпус имеется, БП - тоже. Да все есть, кроме подходящей видеокарты и приемлемого количества оперативной памяти. Стоит попробовать собрать сверхбюджетный компьютер под бытовые нужды.

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Пройдемся коротко по компонентам.

Корпусом выступает списанный бухгалтерский Ирбис (была, а может и есть, такая компания) формата "типичный офисник". Долгое время в нем стояла система на каком-то Атлоне, которая порядочно вынесла мозг ее пользователю (и это не я). Несколько поездок по СЦ не дали каких-то результатов. И после долгой и продолжительной болезни, этот хлам был списан.

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Процессором выступит прославленный продукт поколения Sandy Bridge - i5-2500.

Его краткие характеристики:

Количество ядер - 4

Количество потоков - 4

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Максимальная тактовая частота в режиме Turbo - 3,70 GHz

Частота с технологией Intel® Turbo Boost 2.0 - 3.70 GHz

Базовая тактовая частота процессора - 3,30 GHz

Кэш-память - 6 MB

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Частота системной шины - 5 GT/s

Расчетная мощность - 95 W

Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) - 32 GB

Типы памяти - DDR3 1066/1333

Макс. число каналов памяти - 2

Макс. пропускная способность памяти - 21 GB/s

Встроенная в процессор графическая система - Intel® HD Graphics 2000

Базовая частота графической системы - 850 MHz

Макс. динамическая частота графической системы - 1.10 GHz

Последние параметры встроенного видеоядра нам еще пригодятся...

Было два варианта с материнской платой: либо попроще на чипсете Н61, либо на z77. Несмотря на то, что процессор с заблокированным множителем, плата на z-чипсете позволит нам разогнать память и видеоядро. Кроме того, плата на Н61 не имеет видеовыхода HDMI (а он мне понадобится, чтобы подключить к телевизору).

Сама материнская плата производства Гигабайт: Gigabyte z77m-D3H, формата mATX:

Это ревизия 1.1, самая простая в семействе на z77. Биос крайне урезан, там отсутствуют многие важные для разгона функции. Но об этом подробнее расскажу при разгоне системы.

Процессор будет охлаждаться кулером Cooler Master TX3:

Перейдем к оперативной памяти. Ее будет представлять две низкопрофильные плашки Kingston по два гигабайта каждая. Это очень мало для современных нужд. Даже для интернета. Но что имеем...

Базовая частота памяти 1333МГц, но попробую ее разогнать (но уже знаю, что их разгонный потенциал невелик).

В качестве накопителя выступит SSD диск на 120Гб Netac N535S. Другого накопителя SATA у меня просто нет.

Для "накатить систему" и тестовых программ его хватит с головой.

Запитывать все будет БП, шедший в комплекте с корпусом Vento:

Я делал его краткий обзор и для данной сборки его хватит. Тем более, что состояние внутренностей не вызывает беспокойства.





Сама сборка компьютера не вызвала особых затруднений. Кроме одного момента: кулер не держался на клипсах...Открутив плату, я с неудовольствием обнаруживаю, что одна из клипс лишилась усика. Хорошо, что имелся старый "боксовоподобный" кулер под 775 сокет. Он и стал донором клипс. Вообще данная система креплений крайне мне не нравится, тем более вкупе с башней.

Вот так все "хозяйство" выглядит после сборки:

Кроме того, стоит упомянуть, что сам корпус физически не имеет кнопки перезагрузки (что для разгона очень может понадобится).





Устанавливать в качестве операционной системы буду Windows 10 LTSC 21H2. На сайте Гигабайта для 10-ки доступно всего два драйвера... Что ж, поверим на слово.

Система встала без проблем. Пока устанавливал дополнительные программы, через модем подтянулся драйвер для встроенной графики.

Проверив, что все работает нормально, сразу приступаю к "комплексному разгону". Для чего? Ну, во-первых, мы на сайте Оверклокерс. Во-вторых, мне просто интересно, что может показать разгон встроенной графики.

Тут стоит углубиться в особенности биоса материнской платы. Он крайне скуден для платы на z-чипсете.

Основная страница:

Подменю расширенных настроек частот:

Расширенные настройки памяти:

Пока ничего криминального нет. Но, как только мы переходим в подменю настройки напряжений, то нас ждет сильное разочарование:

Кроме напряжения памяти ничего и нет... Весь разгон самого процессора фактически работает в авторежиме, накидывая напряжение "от балды". Такой урезанный потенциал вместе со скромной подсистемой питания, сильно ограничивает возможность разгона процессоров с разблокированным множителем. Но конкретно в нашем случае, это препятствием не будет. Хоть процессор формально не разгоняется, мы можем немного поднять максимальную частоту по всем ядрам до 3800 МГц.

Теперь перейдем к разгону оперативной памяти. Стабильной стала частота всего 1600 МГц с таймингами

9-10-10-24 cr1. Возможно, значительно подняв напряжение, память "заведется" и на 1866 МГц, но пока оставлю так.

Теперь графическая часть разгона. По умолчанию, частота встроенного видеоядра равна 1100 МГц. Я выставил на 1400 МГц, вроде стабильно.

Особенно хочется остановится на довольно неудобной системе настройки оборотов вентиляторов в биосе:

Обороты регулируются только тремя режимами: Нормальный, Тихий и Ручной. В ручном просто задаем шаг роста оборотов. Но такой вариант не позволяет выставить минимальные обороты для простоя. Раньше на помощь приходила фирменная программа EasyTune 6, которая позволяла настраивать обороты вентиляторов более точно. Но для Windows 10, она не подходит, вылезает ошибка. Еще один нюанс: система с заметным опоздание реагирует на рост температуры (тормоз...).

После разгона имеем следующие показатели:

- частота процессора под нагрузкой на все ядра 3800МГц

- память 1600 МГц с таймингами 9-10-10-24 cr1

- частота видеоядра 1400 МГц

Приступаем к тесту на стабильность.

Память проверял с помощью программ MemTest64 и Test Memory 5. Также не забыт традиционный Linx:

Обратите внимание на довольно высокую температуру ядер. Самое горячее ядро грелось до 78 градусов! Это, считай, стоковый процессор с припоем под крышкой. Термопаста тут не виновата, мазалась достаточно хорошая МХ 4 (а этот вариант хороший, проверено). Почему так вышло?

Тут три причины:

1) Есть вопросы к прижиму кулера (одна клипса так и осталась в категории "неблагонадежных").

2) Вентилятор реагирует на рост температуры с заметным опозданием (помните про "тормоз"?).

3) Самая главная причина - конская напруга. Она равна в пике 1,296 в, что очень много для стокового процессора. И тут ничего нельзя поделать...

Хорошо, что в повседневном использовании ничего подобного не наблюдается.

Тест в AIDA64 выдает такие результаты:

Тест в CPU Z:

Для сравнения: на такой же частоте Xeon E3-1240 v3 (поколение Хасвелл):

Последним будет "синий бенч" версии R23:

Но тот же Xeon E3-1240 v3 в однопотоке заметно бодрее:









Приступаем к практическому применению данной системы. В моем случае, самым тяжелым "бытовым тестом" будет просмотр видео на YouTube (заодно впервые проверю родной браузер Edge).

Выставив разрешение в 1080р, никаких проблем с изображением нет (кроме низкой скорости интернета):

В полноэкранном режиме также нет проблем:

Качество самого видео страдает из-за камеры на машине.

Можно открыть пару-тройку не особо "тяжелых" сайтов. Но не более, памяти ведь катастрофически мало.

Нарастить бы памяти до 8-16 Гб и нормальный аппарат для серфинга интернета будет.

С латентностью системы, которой пугают на ночь излишне впечатлительных, также нет проблем:









А что там с играми? Не зря же графическую систему гнали. Нужно найти игры, которые встройка вообще бы тянула. Такие игры у меня есть. Но для начала прогоню бенчмарк Tropics Demo v1.3:

Очень скромный результат для разрешения 720р.Плохо, очень плохо... Это примерно в три раза хуже, чем результат GT 430 в паре с 3570К в почти таком же разрешении:

GT 430 в разрешении 1366х768Игры будут представлены следующими кандидатами: Torchlight, Return to Castle Wolfenstein, Enclave.

Запись тестовых отрезков будет осуществляться программой CapFrameX. Для полноты мониторинговой картины, вместе с MSI AfterBurner запускается программа HWiNFO64.

Уже с первой игрой становится ясно, что никаких 1080р быть не может. Поэтому "урежем карася желаний" до 720р.

Настройки Torchlight:

Тестовая локация (первая в игре):

Результат тестирования:





Теперь запускаем Return to Castle Wolfenstein.

Настройки графики:

Результат теста и тестовый момент (побег из тюрьмы):









И теперь Enclave. Настройки игры максимальные, разрешение 720р.

Тестовый отрезок (первая глава за темную сторону):

Результат теста:

Ой, чего-то хорошо пошло... А если сделать разрешение 1600х900?

Вообще не проблема. Попробуем выставить 1080р:

Можно спокойно играть на максимальных настройках в разрешении 1080р. Игра отлично оптимизирована.

Сводный график в разрешении 720р:

Как видите, даже на встроенном видеоядре можно хоть во что-то поиграть...

А что же нам дал его разгон? В абсолютных цифрах он не впечатляет. Но в относительных... все очень даже хорошо. Смотрите, как вырос фпс в самой тяжелой игре Torchlight.

Частота 1100 МГц (сток):

Частота в разгоне (1400 МГц):

Прирост в данном случае составил почти 20%! Это очень неплохо. Конечно, так будет не всегда и не везде. Но все же...

Для проверки запущу игру, которая вряд ли выглядит оптимальной для данного случая - СТАЛКЕР: Чистое Небо.

Настройки игры:

Просто похожу по базе Чистого Неба:

Смотрим, что дал нам разгон...

Около 29 процентов! Кто там еще бубнит, что толку от разгона нет?









Что в итоге имеем? Очень простенькую систему для серфинга и офисной работы. Ну и можно немного погонять старые нетребовательные игры. А добавить памяти и поставить какую-нибудь видеокарту, типа GTX 970 и вообще побегает еще "старичок".







Пока статья ждала публикации Пока статья ждала публикации Поковырялся с памятью поподробнее. 1866 МГц не взяла, как я ее не уговаривал. Лишь немного первичные тайминги подогнал (вторичные ждут своего часа): Усиленно тестируя память в ОССТ, на ум пришла идея замерить температуру питания материнской платы. Для этого лучше всего подойдет Линкс: В тот момент температура в самом горячем месте (вверху, около левого верхнего крепления кулера) достигла 78 градусов (по показанию пирометра) Также продолжил разгон видеоядра. Максимальное значение, которое доступно в биосе - это 1600 МГц. Попробовал выставить его. Вроде все работает... Проблема в том, что каких-то тестов/бенчмарков под него трудно найти, уж больно оно слабенькое. Тесты в комплексе GpuTest Windows x640.7.0 проходит (но не все запускаются). Что дало увеличение частоты до 1600 МГц в СТАЛКЕРЕ: Чистое Небо смотрите сами: А это, ни много, ни мало, 40%! И, на последок, бенчмарк Devil May Cry 4. Настройки: Скриншоты из бенчмарка: Стоковая частота видеоядра: Средняя частота по итогу всех сцен: 27,4 фпс. Теперь проверим с разгоном: Средняя частота по всем сценам: 37,7 фпс. Итого, прирост составил 37%, что лишним не будет.



