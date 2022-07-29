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В 2004 году компания Black Isle Studios выпускает игру для консолей XBox и PlayStation - Baldur's Gate: Dark Alliance 2. А вот в 2022 году выходит игра на ПК. Посмотрим, что она из себя представляет...

Сюжет обсуждать не буду. Я не играл в основные игры вселенной. А данная игра не имеет русской локализации. Да там вообще нет выбора языков! Меню настроек лаконично до идиотизма: пара настроек графики (вернее, шкала разрешения) и настройки раскладки клавиатуры с общими настройками игры. Все.

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Консольное убожество перешло на ПК без изменений... Да... Хорошо, что игра нормально воспринимает родное разрешение монитора. И на том "спасибо".

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В самом начале выбираем сложность и своего персонажа. Я пока играю за человека клирика. Тут вам и немного магии и возможность стрелять/рубить.

Также можно выбрать гнома, человека в роли варвара, темную эльфийку и некроманта эльфа:

Без перевода диалоги мне не понятны. Хотя там и особого выбора нет. Другое дело, что иногда в беседе говорят, куда надо идти. А без перевода... Но найти путь можно.

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Графика в игре более-менее сносная (учитывая время выхода оригинала, да еще для консолей), сойдет для нетребовательных геймеров. Управление не понравилось. И это опять - отголоски консолей. Одна кнопка мыши (правая) по умолчанию используется для движения. Левая - бой оружием. Для активации магии/способностей, надо нажимать вместе с левой клавишей мыши кнопку Shift. Это не удобно. Есть возможность ставить блок - активируется пробелом. И это тоже непривычно. Хуже, что многие функции просто мне не понятны. Как активировать кнопки быстрого доступа? А фиг знает... Привычного меню внизу экрана, знакомого всем по action RPG, тут и близко нет. Из доступного "мониторинга" имеется только шкала здоровья, шкала прогресса и расход манны. Ну и еще два варианта карты местности. Не густо.

В меню самого персонажа есть отдельно наше оружие, броня и всякие колечки - припарки:

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При заполнении шкалы прокачки мы получаем несколько очков, которые можем распределить:

Позиций много, понять бы еще, что к чему...

Если отбросить сам сюжет, то что по боевке? Так себе. Не очень удобно, непривычно. Враги в меру туповатые. Атакуют с ленцой. Стрельба в игре очень эффективна:

При ближнем бое, можно также навалять одному-двум противникам. При большем количестве - лучше в бой не ввязываться, а вытягивать их на бой поодиночке. Благо это вовсе не трудно. А вот способности у клирика сильно разочаровали. Из всего обширного арсенала я использовал лишь два: восстановление здоровья, да огненный шквал при ближнем бое.

Смысл от остальных умений от меня ускользнул.

Вот, что порадовало в игре, так это довольно большое разнообразие локаций:

Иногда на локациях встречаются закоулки с сундуками (обязательный атрибут подобных игр):

Еще одна черта игры - ловушки. Это могут быть огненные пушки, стрелометы или даже дисковые пилы в стенах. В некоторых миссиях надо быстро убегать от ядовитого газа или падающих балок горящего дома. Не так и оригинально, но атмосферу разбавляет.

Сами миссии мы получаем в городе от наших компаньонов в таверне или от горожан.

Размеры "города" не тянут даже на деревню...

Кабак - типичное тусовочное место во все времена...

Сначала нам предстоит навести в городе порядок. Затем появятся миссии за городом, куда будем телепортироваться с карты. Миссии так-то неплохие, был бы перевод...

Ненужные вещи можно продать в городе, там стоит одинокий продавец всех товаров, с довольно скудным ассортиментом (может он изменится ближе к концу игры?):

Деньги мы зарабатываем, выполняя задания, также они выпадают в небольшом количестве из врагов. Там же можно разжиться и снаряжением. Но все портит небольшой вес переносимого груза. Часть "хабара" приходится оставлять на заданиях.

Вся сюжетная информация подается в роликах и в беседах с персонажами (можете в это момент поискать "гуглоперевод":

Сохранения игре происходят только вручную, возле специальных "трибун":

Не ленитесь и сохраняйтесь чаще. Следующее место сохранения может быть довольно далеко. А на пути могут быть засады (да-да, это очень неприятные ситуации, когда попадаешь под перекрестный обстрел), а можете и просто упасть в пропасть... Такая локация в игре также присутствует. И, если обычно, ваш персонаж не может залезть туда, куда ему не положено по "статусу", то в одном подземелье, провалы очень даже рабочие. В чем я лично убедился. Потом пришлось снова топать от сохранения...

Есть в игре боссы? Конечно. Они крайне туповатые. И огромную проблему представляют не они сами, а их помощники. Поэтому от них надо избавляться в первую очередь. И не ждите, что из поверженного босса выпадет что-то значительное. Ничего подобного! Разве, деньжат побольше.

Ладно, теперь приступаем к тестированию моего компьютера в данной игре. Таковым в данном случае выступит:

Процессор: i5-3570K (4300 МГц)

Видеокарта: GT 430 (без разгона)

Оперативная память: 12 Гб, частота 1800 МГц

Операционная система : Windows 10 LTSC

Разрешение монитора: 1600х900

Для записи тестового отрезка использовалась программа CapFrameX.

Но, для начала, стоит отключить вертикальную синхронизацию, что включена по умолчанию.

После всего содеянного, имеем следующую картину:

Что показал результат забега? Дикий фреймтайм шириной в ладонь:

Видеокарта остается сильно незагруженной, но фреймтайм просто дикий...

Оптимизация ужасная. Но производительности видеокарты хватает. Другое дело, что при частоте в 100 фпс, наша героиня начинает бегать с удвоенной скоростью. Это известная болезнь некоторых старых движков. Поэтому играть с отключенным лимитом частоты кадров не получится (если только руку в Дарк Соулс не набили).

Теперь ради эксперимента сравним фреймтайм при включенной вертикальной синхронизации и при ограничении фпс через Панель управления НВидиа на уровне 62 кадра:

Ограничение частоты кадров немного "успокаивает" пляску "святого Витта", но до конца ее не лечит. А вот "вертикалка" в данном случае все исправляет (единичный фриз, не в счет)

А можно поиграть в данную игру на встройке старых процессоров? Да, без проблем!

Имеем процессор i5-2500 с фиксированной частотой 3800 МГц по всем ядрам. И разогнанное видеоядро.

Разрешение монитора (вернее, телевизора) 1920х1080. И мы имеем стабильные 60 фпс с запасом:

Игра крайне не привередливая к ресурсам вашей видеокарты. А вот без обновлений операционных систем (7, ХР) вы не запустите данную игру.

Понравилась ли мне данная игра? Ну, в целом неплохо так. Но я вообще люблю игры такого жанра и не привередлив к графике. Самая большая проблема в игре - нет локализации и сторонней русификации не нашел. В остальном могу порекомендовать ее тем, кто любит игры подобного жанра или имеет очень-очень слабый ПК, а поиграть хочется. В остальном же - игра довольно заметно проигрывает более современным аналогам. Тут вам и более продвинутая прокачка и интересная боевая система. Да и сюжет часто интересный.

P.S.: Идея была подсмотрена на стриме у двух "токсичных белорусов"



