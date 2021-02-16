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Данный ноутбук был приобретен в 2013 году в магазине Эльдорадо (не реклама) по цене 19500 рублей.

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Брал его для жены, под интернет и не требовательные игры, в основном офисные.

Модель ноутбука. реклама Чтобы не убивать в играх клавиатуру (к тому же она для игр абсолютно неудобная), подключалась обычная офисная, поэтому состояние родной хорошее.

Общий вид. Клавиатура. По факту, ноутбук использовался некоторое время, как стационарный компьютер. Уже потом, из скопившегося железа я собрал системник на i5-2500 и видеокарте GT 430 и ноутбук перешел в режим "ожидания". Включался редко для "мобильных потребностей" или, когда электрикам приспичивало делать "профилактический день" с отключением света на 9 - 10 часов…



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Ну, а теперь, после наступления "Темных Времен", проверю его на способность переваривать старые игры.

К слову: жена активно играла на нем в Burnoute Paradise, Dragon Age 2, Left 4 Dead, Overlord, Enclave, но какой там был фпс точно не знаю. Просто настроил игры и "умыл руки".

Что имеем по железу:

Процессор: I3-3110m, два ядра, четыре потока.

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Видеокарта: Radeon HD 7670m ,1Гб.

Оперативная память: 6Гб 1600МГц (11-11-11-28), две плашки по 2 и 4 гигабайта, Samsung

Батарея еще в довольно приличном состоянии: Разрешение экрана: 1366х768, 15,6"





Изначально стояла операционная система Windows 8, которая вынесла мне половину мозга. Но тестирование проходило на Windows 7.

Несмотря на очень нежное обращение с ноутбуком и не частое использование, возраст сказался на нем. Отвалилась левая петля крышки (пластик просто уродский). Кроме того, вывалились два крайних винтика (вернее вплавленные болтики). Что потребовало провести небольшой "колхозный ремонт".

Родной винт уже не подходит. С ремонтом самой петли более сложная ситуация, нужно полностью разбирать и пытаться на эпоксидку крепить (надолго ли поможет?). И это все после первого же разбора! Какими только словами я не крыл товарищей из корейской компании…Хотя, если судить по youtube , то и другие компании нисколько в этом не отстают. Просто безобразное качество.

А уж как добраться до системы охлаждения! Тут нужно весь ноутбук разобрать. Просто идиотизм.

Термопаста была нанесена Arctic MX4 (данный вариант неплохой и не уступает Noctua NT-H1).

Сначала посмотрим, как себя поведет процессор в тесте AIDA 64 FPU test.

Температура процессора в тесте приемлемая, но в играх будет другой расклад.

Температуры хорошие (прогон делал сразу после прожарки в играх). Но вот в играх температура не такая, а заметно выше. Все дело в том, что теплотрубка от видео чипа проходит через теплосъемную площадку самого процессора. И хоть она не припаяна, но дополнительно подогревает его.

Немного синтетики.

CPU Z. Cachemem GPGPU А теперь, проверим в играх.

Enclave – самая старая игра в тесте. 2002 года выпуска. Никаких проблем с производительностью нет. Настройки выставил максимальные.

Хоть и старая игра, но мне она очень нравится.

Тестовая локация, настройки графики максимальные. Готично... Далее, переходим к Left 4 Dead. Она вышла в 2008 году и имела неплохой успех у геймеров.

Она рассчитана на кооперативное прохождение, но можно играть в одиночку.

Тестовая локация, самое начало игры. Основной сюжет: выбираемся из города, заполненного зомби, оставляя за собой горы трупов.



Можно играть и с ботами. Тест проходил на самой первой локации и никаких проблем не вызывал. Производительности хватает.



Настройки игры.

Приятно удивила и игра Dead Space. Я не ожидал, что видеокарта спокойно будет выдавать приемлемый фреймрейт на максимальных настройках. AMD - тащит!

Начало игры. Настройки графики. Вот клавиатура абсолютно не приспособлена к такому специфичному шутеру. Попасть на нужные клавиши с первой попытки не получается. Хотя, может дело привычки.



А в гонках, данная клавиатура просто противопоказана (я играю на стрелках). Кнопки очень маленькие и узкие, крайне неудобно.

За гонки у нас отвечает GRID - довольно аркадная игра.

Но все равно интересная. Лично у меня к ней только одна претензия - цветовая палитра.

И тут уже видеокарте становится тяжело. На максимальных настройках играть будет очень не комфортно. Только условно средние.

Графические настройки. Ну и куда же без феминизма…За него будет отдуваться "классическая" Лара Крофт последней модификации - Tomb Raider Underworld.

Игра также довольно тяжелая для системы. Я специально сделал два тестовых замера: в самом начале при пожаре в замке Лары

Первый тестовый отрезок. Пролог. и при погружении в Средиземном море (первая миссия).

Тут частота кадров заметно проседает. Настройки графики. Играть можно, тем более, что есть вариант понизить настройки графики. Игра достойная, мне нравится.







За шутеры будут отвечать две игры: Wolfenstein 2009 и STALKER Shadow of Chernobyl.

В Вольфенштейне стоит лок кадров, не стал разбираться, как его можно отключить, т.к. сама игра не может на максимальных настройках обеспечить такой уровень производительности. Уже в самом начале средняя частота кадров составила примерно 56 кадров.

Тестовая локация, начало игры. Спецэффекты при стрельбе заметно просаживают фпс. Далее будет тяжелее, но можно понизить настройки графики. Графические настройки.

В Сталкере были выставлены такие настройки:

Этого с лихвой хватает для комфортной игры. Правда, мешают редкие подвисания, но это ж Сталкер, тут и на 4690к этого не избежать.

Первая локация. Очень "приятный" фпс вышел... Последней игрой, вернее, бенчмарком будет Resident Evil 5. На высоких настройках со сглаживанием 2х во втором тесте получается почти 55 кадров.



Настройки графики. Результат бенчмарка.Немного понизив настройки, и эту игру можно спокойно пройти.Для сравнения - результат на системе i5-2500 + GT 430: "Зеленые" проиграли... Общий результат тестирования ( запись осуществлялась программой MSI Afterburner):

Общий итог: можно играть в старые игры. Разве, что температуры не совсем хорошие (отталкиваясь от стационарного ПК).

Температура после теста в Resident Evil 5 Benchmark.

Главная претензия к софту Самсунга и полного отсутствия внятной поддержки на сайте. Мне она вообще не понравилась. Я понимаю, что компания "завязала" с производством ноутбуков, но все же, неприятно.

Следующие две претензии к продукции компании AMD (нисколько не фанатизм).

Программа Catalyst Control Center - просто ужасная. Она мне еще во времена моей Sapphire Radeon HD 4730 не понравилась. Тут же она работает отвратительно.

А вот следующая претензия, более серьезная. Данные мобильные чипы отличаются не высокой надежностью. "Отвалы" частые гости. Например, у моего брата практически такой же ноутбук, но с процессором AMD А8 и такой же видеокартой, уже потерял ее. При том, что он вовсе не "игрун", ноутбук использовался в качестве рабочего и для интернета. И одна из причин - высокая температура чипа. И ремонтники эту версию подтверждают: покупать старые ноутбуки с видеокартами от AMD, не стоит.

Ну, вот такой небольшой "тестообзор" на ноутбук со "средней видеокартой" (будем считать, что сегодняшний реальный топ - "вечная" 1050ti) получился.



