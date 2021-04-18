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Очень часто в тестах видеокарт фигурирует "широко известная в узких кругах" программа FurMark или ее аналог - MSI Kombustor. Причем, ее могут использовать в качестве теста на разгон, что является ошибкой. Этот момент даже не стоит рассматривать.

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Иногда такие программы используют дабы показать эффективность охлаждения видеокарты.

И вот этот момент стоит рассмотреть особенно тщательно. "Мерилом" выступит потребление видеокарты в бенчмарках. Ведь чем больше потребление, тем сильнее она греется. Программный мониторинг потребления не совсем точный, но для данного сравнения сойдет вполне.

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В качестве подопытной выступит видеокарта EVGA GTX 1070 FTW. Карта будет работать в даунвольте на напряжении 0,981в. Также была увеличена частота ядра и памяти относительно стокового состояния. Частота будет примерно держаться на уровне 2012 - 2025 МГц, частота памяти – 8900 МГц. Для того, чтобы не происходил в некоторых сценариях сброс частоты при упоре в поверлимит, он также был увеличен до максимального значения – 226 вт.

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Начнем по порядку.

Сначала более старая версия MSI Kombustor 2.6.0:

В качестве нагрузки выберем именно тот самый "бублик", благо он есть во всех тестируемых версиях.





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Настройки будут для всех версий одинаковые: разрешение 1920х1080, оконный режим, без сглаживания (кроме пары случаев).

Первая программа позволяет выбрать режима работы бенчмарка: OpenGL 2-3 и dx 9-11. Между различными версиями dx и OpenGL нет разницы по потреблению.

OpenGL dx11 Потребление в OpenGL 3 составляет в среднем 178 вт, в dx 11 – 151 вт. Разница довольно заметная.

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Переходим к версии MSI Kombustor 3.5.2.1 .

"Бублик" тут только присутствует в виде опции Fury Donut:

В нем потребление составило примерно 192 вт.:

OpenGL без сглаживания. А вот со сглаживанием х8 (которое частенько любят включать блогеры), всего скромные 112 вт.: А вот со сглаживанием х8 (которое частенько любят включать блогеры), всего скромные 112 вт.:

OpenGL с максимальным сглаживанием х8. Естественно, что длительное тестирование на нагрев в таком режиме покажет довольно хорошие результаты.





Следующая на очереди версия MSI Kombustor 4.1.6.0 .

Тут нам доступен "бублик" в версии OpenGL и Vulkan.

В первом случае потребление составляет в среднем 197 вт, а во втором – 180 вт.:

OpenGL Vulkan



Ну и напоследок - программа FurMark 1.22.2.0 .

Вариант с OpenGL без сглаживания заставляет карту выдавать более 200 вт.:

OpenGL без сглаживания. Сглаживание уже серьезно уменьшает аппетит: 134 вт.:

OpenGL со сглаживанием. Итоговая таблица: И тут надо уже делать краткий вывод. Глупо просто говорить, что карта в "бублике" греется или потребляет чего-то там. Нужно указывать версию и вид сглаживания (или его отсутствие).

Ну и основное: данный бенчмарк ничего вам не дает. Тестирование со сглаживанием дает примерно такое же потребление, что и многие современные игры.

Энергопотребление в Control вполне соизмеримо с MSI Kombustor с максимальным сглаживанием.

Можно, конечно, проверить карту после майнинга. Но тут проверяется по факту только система питания. В майнинге сильно страдает память видеокарты и вот ее таким способом не проверить. Стоит обратиться к такой настройке, которая имеется в последних версиях MSI Kombuster, как проверка на артефакты. Именно таким способом можно проверить карту на наличие проблемной памяти (и то далеко не всегда). Ее же используют для проверки стабильности разгона памяти (как один из элементов).

Работа сканера артефактов программы MSI Kombustor. Если же вы хотите проверить, например, работу СО видеокарты, то стоит воспользоваться бенчмарком 3D Mark, а именно, тестом на стабильность. Он длится примерно 15 минут, довольно сильно нагружая видеокарту, но не так критично относится к подсистеме питания, как FurMark. Если же вы хотите проверить, например, работу СО видеокарты, то стоит воспользоваться бенчмарком 3D Mark, а именно, тестом на стабильность. Он длится примерно 15 минут, довольно сильно нагружая видеокарту, но не так критично относится к подсистеме питания, как FurMark.

Поэтому использование программ типа FurMark совершенно не актуально и даже вредно. Кроме того, некоторые версии просто заставят видеокарту сбрасывать частоты и таким образом вы вообще ничего толком не протестируете. Такое же произойдет, если лимиты вашей карты скромные. Времена, когда на видеокартах от НВидиа можно было вшить хоть 1000 вт давно прошли. Поэтому использование программ типа FurMark совершенно не актуально и даже вредно. Кроме того, некоторые версии просто заставят видеокарту сбрасывать частоты и таким образом вы вообще ничего толком не протестируете. Такое же произойдет, если лимиты вашей карты скромные. Времена, когда на видеокартах от НВидиа можно было вшить хоть 1000 вт давно прошли.







