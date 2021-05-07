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Xeon E3-1240 v3 vs i5-8400: шесть ядер против восьми потоков

Сравним процессоры Xeon E3-1240 v3 и i5-8400 в некоторых играх с видеокартой GTX 1070 в двух разрешениях.
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Несколько месяцев назад я сравнивал уже процессоры 1240 v3 и 4690к и то тестирование показало, что далеко не всегда многопоточный, но относительно низкочастотный процессор имеет преимущество. Теперь же сравню с более новым процессором поколения Кофе Лейк.

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Для начала - небольшое сравнение в синтетике.

В бенчмарке CPU Z в версии 17.01.64 процессор 8400 имеет небольшое преимущество в однопотоке. Частично это связано с более высокой частотой в однопотоке.

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А вот в версии 19.01.64 avx2 разница уже более существенна:

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Теперь сравним в Cinebench R23:

 

Но, для меня синтетика не интересна. Поэтому приступаем к сравнению в играх. Будут использованы только игры со встроенными бенчмарками (либо отдельные игровые бенчмарки), чтобы избежать разброса результатов. Тестирование пройдет в двух вариантах: с игровыми настройками (или близкими к ним) в разрешении 1080р и в разрешении 720р с максимальными настройками (чтобы исключить зависимость от видеокарты).

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Для начала о самих системах.

1 система:

Процессор Xeon E3-1240 v3 (частота 3600 - 3800 МГц)

Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-28 cr1)

Материнская плата: MSI z97 Gaming 5

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)

2 система:

Процессор i5-8400 (рабочие частоты 3800-3900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (16-18-18-35 cr2)

Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2025-20238 МГц и памяти 8900 МГц)


Сначала проверим производительность в игровых бенчмарках в разрешении 1080р на игровых настройках.


Deus Ex Mankind Divided: довольно тяжелый бенчмарк для видеокарты. Поэтому никакого сглаживания не используется. Настройки:

 Используется dx11.

1240 v3.

 

i5-8400.

 Разница достигает примерно 3 кадра. Все дело в возможностях видеокарты.


Horizon Zero Dawn, версия 1.10 без хотфикса под карты АМД.

Игра очень плохо оптимизирована и сильно нагружает и процессор, и видеокарту. Комфортно играть на настройках, близким к средним:

 Кроме того, через панель управления НВидиа были включены такие функции, как увеличение резкости изображения и анизотропная фильтрация:

 Результаты:

1240 v3.

 

i5-8400.

 Не обращайте внимание на минимальный фпс в бенчмарке: игра в случае с 8400 стоит на жестком диске.



Metro 2033 Redux: мне не нравиться бенчмарк в Metro Exodus, поэтому проведу сравнение в более старой игре, где есть понимание в загрузке самого процессора.

Настройки (возможно, стоило установить сглаживание, но пусть будет так):

 

1240 v3.

 

i5-8400.

 


Assassins Creed Origin: очень тяжелый бенчмарк для процессора. Играть на максимальных настройках не комфортно, поэтому были выбраны такие (основные – очень высокие):

 Разница по среднему фпс составляет 6 кадров:


1240 v3.

 

i5-8400.

 


Assassins Creed Odyssey: тут еще сильнее возросла нагрузка на видеокарту. Настройки выбраны высокие с отключением объемных облаков:

1240 v3.

 

i5-8400.

 Разница достигает 3 кадра.



Rise of the Tomb Raider: dx11, сглаживание SSAA 2x, настройки следующие:

 

1240 v3.

 

i5-8400.

 Разница в геотермальной долине достигает 5 кадров.



Shadow of the Tomb Raider: dx12, остальные настройки:

 

1240 v3.

 

i5-8400.

 Итоговая таблица:

 Как видите, разница в производительности небольшая. Теперь проверим производительность данных процессоров без упора в видеокарту. Разрешение выбрано 720р, потому что в некоторых играх меньше выставить нельзя. Настройки максимальные, без сглаживания.




Deus Ex Mankind Divided: тут разницы практически нет. Почему? Во-первых, бенчмарк заточен под загрузку видеокарты, а во-вторых, даже в разрешении 720р видеокарта загружена полностью. Чтобы избавиться от этого, нужно выставлять минимальные настройки графики (потом объясню, почему этого не делал).


1240 v3.

 

i5-8400.

 


Horizon Zero Dawn: тут разница уже довольно существенная.

1240 v3.

 

i5-8400.

 


Metro 2033 Redux: разница также заметная, несмотря на то, что процессорозависимых моментов в бенчмарке не так и много.

1240 v3.

 

i5-8400.

 


Assassins Creed Origin:

1240 v3.

 

i5-8400.

 


Assassins Creed Odyssey:

1240 v3.

 

i5-8400.

 

 В обоих играх уже явно чувствуется упор в процессор. Конфигурация 6 ядер или 8 потоков можно назвать минимально комфортной. Поэтому снижение разрешения не приносить существенного роста фпс.


Rise of the Tomb Raider:

1240 v3.

 

i5-8400.

 Тут для меня несколько неожиданный результат. Дело в том, что процессор сильно грузит только отрезок Геотермальная долина. И в общем раскладе это составляет только одну третью часть самого бенчмарка. Но так вышло…



Shadow of the Tomb Raider: а вот тут разница поменьше, чем в предыдущей игре. Хотя также процессорозависимым отрезком является третий отрезок бенчмарка (и то не весь).

1240 v3.

 

i5-8400.

 Итоговая таблица:

 


 Бонус (для тех, кто читает)

Ну, и в дополнение к этим бенчмаркам, добавлю еще парочку отдельных в минимальном разрешении и максимальных настройках графики.

СТАЛКЕР: Зов Припяти: разрешение 800х600, настройки максимальные.

1240 v3.

 

i5-8400.

 

 

Сравнивать на условно игровых настройках не имеет смысла: сама игра использует только полтора потока и очень плохо коррелируется с результатами бенчмарка.


Final Fantasy XIV Online (ну просто имеется под рукой): настройки выставлены вручную максимальными, разрешение 720р:

1240 v3.

 

i5-8400.

 


А теперь расскажу, зачем тестировал на максимальных настройках в низком разрешении.

Таким нехитрым способом можно примерно прикинуть, какую видеокарту стоит покупать при апгрейде (ну очень актуально…). Если отталкиваться от обобщенных результатов из интернета, то под процессор 8400 стоит рассматривать видеокарту уровня RTX 2060 Super или RTX 2070 для разрешения 1080р и без использования технологии Ray Tracing. По крайней мере, это актуально под тяжелые процессорозависимые игры серии Assassins Creed.

Что касается потребления и нагрева самих процессоров в играх.

Системы охлаждения стоят на них довольно близкие по своим возможностям. На Кофе Лейке стоит кулер Термалрайт Архон версии (IB-E x2), а на 1240 v3 – Айс Хаммер Тор. Некоторые будут говорить, что такие монстры излишни для относительно холодных процессоров. Да, это так. Но кулеры брались под другие процессоры с разгоном и теперь менять их просто не имеет смысла.

Потребление и нагрев процессоров (напомню, у обоих под крышкой пластичный термоинтерфейс) можно сравнить в скриншотах из игры Horizon Zero Dawn после 15 минут игры:

1240 v3.

 

i5-8400.

 Ничего критичного нет. Потребление очень небольшое. Можно заметить, что преимущество в энергоэффективности у более нового процессора не такое и большое. 


Проанализировав все имеющиеся в моем распоряжении игры, можно сказать, что на сегодняшний момент минимально комфортным уровнем можно считать либо процессор с технологией многопоточности с 4-мя ядрами, либо 6-ти ядерный, без такой технологии.


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