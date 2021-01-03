Процессор Intel Xeon E3-1240 v3 против i5-4690K: сравнение производительности
В 2019 году я уже задумывался о покупке процессора с AliExpress. Но тогда не решился. Причин было несколько. Самая главная: процессор не новый, могут быть определенные проблемы, которые трудно будет решить с торговой площадкой или самим продавцом. И пошел на более кардинальный шаг - смена платформы.
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Теперь же, после получения гонорара за статьи, решил потратить их на апгрейд. Особого смысла в этом нет, имея процессор i5-8400. Но для тестов - в самый раз.
Вопрос состоял только в том, что именно покупать.Идеальным вариантом с точки зрения производительности была бы покупка процессора Intel Core i7-5775C. А его цена на вторичном рынке абсолютно не адекватна.
Собственно цена и похоронила это семейство.Но, можно получить "Broadwell по дешевке" - процессоры семейства Crystal Well. Китайцы славятся своими безумными идеями. Одна из них состояла в том, чтобы скрестить ноутбучные процессоры с обычным сокетом. Такие "мутанты" продавались на Taobao и AliExpress. Чтобы заставить его работать на обычных материнских платах, нужно было соответствующим образом модернизировать биос. Цена вполне адекватная, геморрой с биосом и можно получить неплохой процессор, который еще и разгоняется. Все вроде хорошо...Но меня сильно смущает технология пайки ноутбучного процессора к подложке обычного сокета. Не верю, что это надежно и надолго...
Процессоры с разблокированным множителем: но еще не известно, под каким напряжением работал такой процессор. Тем более, что поколение Haswell не относится к наиболее надежным и достаточно случаев, когда повышенное напряжение приводило к деградации или полной смерти процессора (конкретно: контроллера памяти).
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Выбор свелся к двум вариантам: i7-4770 (4790) или их аналоги семейства Xeon. Цена говорила о преимуществе последних. Можно было бы еще сэкономить и взять серверный Xeon поколения Ivy Bridge, благо плата под него имеется. Но решил - пусть будет Haswell...
Остановился на модели Xeon E3-1240 v3, фактически аналог i7-4770, без встроенного видеоядра.
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Заказанный процессор пришел в обещанный сроки, сильно укутанный в упаковочный материал и насмерть замотанный скотчем.
Внешне он выглядел более чем пристойно.
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Глубоких царапин нет и это обнадеживало.
С установкой никаких проблем не произошло (да и какие могут быть проблемы, кроме дрожащих рук?)
Задержал дыхание, нажимаю кнопку пуска... Компьютер бодро стартует и выдает сообщение, что в системе было изменено устройство, предлагая посетить биос. Первый раз запустил все в режиме авто. Уже после занялся настройкой напряжений, которые материнская плата довольно сильно задрала по умолчанию. Напряжение, к примеру, Vcore составило без малого 1,12в, что для стокового процессора явно много.
Следующей проблемой мог стать банальный перегрев самого процессора. Причина не в кулере (стоит достаточно мощный Ice Hammer Thor), а в "усушке" термоинтерфейса под крышкой.
Но прогон Linx показал, что с температурой все в порядке.
Посмотрим, как соотносится производительность в синтетике у 4690к и 1240v3.
Частоты процессоров сильно отличаются. 4690К работает на частоте 4500 МГц,а 1240v3 на 3600 МГц по всем ядрам и 3800 МГц при загрузке нескольких.
Теперь сравнение в тесте WinRAR:
Ну и что там покажет Xeon в Cinebench R20:
Что и следовало ожидать. Там, где нужна частота, побеждает 4690К. В тестах на многопоточность - лидерство за Xeon.
Но что в играх? Именно для этого и берут процессоры из Китая.
Особых иллюзий я не строил. Благо пересмотрел кучу видео на данную тему и примерную производительность процессора представлял. Другое дело, что сам подбор игр меня не особо устраивал. Нужны свои игры, которые мне интересны.
Коротко о тестовой системе:
Видеокарта EVGA 1070 FTW, оперативная память 16Гб (1800МГц), операционная система Windows 10 LTSC, игры расположены на жестком диске (кроме оговоренных случаев).
Скриншоты, тесты делались в разное время. И там можно заметить разные версии драйверов видеокарты. Этот момент не влияет на результат. Как и небольшая разница в разгоне памяти (8800 МГЦ против 8900 МГц), в данном контексте такое прирост абсолютно незначителен.
Сначала те игры, результаты в которых по той или иной причине мне не понравились или они оказались вовсе не такими, как ожидалось.
Crysis 3. Тут полноценного сравнения не получилось. Я совершенно забыл о проблеме плохой совместимости игр на движке Cry Engine с системой Windows 10, но раз установил игру, то хотя бы скриншоты с "поля чудес"
Теперь игра, на которую я возлагал большие надежды и она их полностью...не оправдала.
Project Cars - кривая игра оказалась не способна полностью грузить потоки и поэтому никакого эффекта многопоточность не дала.
Следующее разочарование: Far Cry 5.Чего только я не делал, но даже повторить результат разогнанного 4690К не смог. Частота рулит...
Попробуем снизить разрешение, чтобы свести влияние видеокарты к минимуму
С чего же я решил, что Xeon должен победить? Дело в том, что играть на максимальных настройках на четырех ядрах не совсем комфортно. Чувствуется предел процессора. А на том же i5-8400 такого и близко нет. В самой игре ситуация несколько иная и играть на 1240V3 заметно лучше. Особенно ездить.
Horizon Zero Dawn. Я уже неоднократно говорил, что игра очень плохо оптимизирована (хотя с чем сравнивать...) Это довольно сильно сказывается на результате.
Для начала встроенный бенчмарк:
Сразу скажу для особо умных: не смотрите на минимальный фпс, он крайне рандомный и появляется в самом начале бенчмарка. Абсолютно не показатель чего-либо.
Тут упор в видеокарту. Что будет на высоких настройках в самой игре?
Я пробежал по одному и тому же маршруту в Меридиане. Результат записывался программой CapFrameX
В самой игре процессор 1240v3 не оставляет ни малейшего шанса для 4690К. Но, только при условии прогрузки локации (или что там может грузиться в начале игры).
Теперь игры, в которых результат был предсказуем.
Assassins Creed Origin.
Но бенчмарк не показатель комфортности игры. Результат забега по главной улице Александрии на высоких настройках с ограничением фпс на уровне 62 кадра (игровой вариант).
Assassins Creed Odyssey.
Практически паритет. Но идет сильный упор в видеокарту. Кроме того, в тестах с 4690К игра находилась на SSD накопителе. В случае же с Xeonом - на жестком диске (свободного места стало меньше и она уже не влезала на SSD)
Проверим в разрешении 720р.
Без упора в видеокарту, восемь потоков процессора оказываются предпочтительнее.
DOOM. Играть в эту игру можно совершенно спокойно на четырех потоках. Но в ряде локаций процессор может ограничивать максимальный фпс.
Разница составляет примерно 36 кадров. Но еще раз повторю: играть на четырех ядрах комфортно.
GEARS 5. Если смотреть на результат бенчмарка, то может показаться, что игра равнодушна к процессору.
На деле это совершенно не так. 4690К не смог обеспечивать стабильные 60 кадров в игре. Хуже, что это часто происходит во время интенсивных перестрелок. Очень не комфортно.
Даже в "состоянии покоя", на некоторых локациях процессор сильно нагружен
Shadow of the Tomb Raider.
Для начала бенчмарк:
Небольшой выигрыш по финальному фпс у Xeon.Но результат ЦП Игра намного хуже.
Для полного выяснения баланса сил отдельно замерю фпс на третьем отрезке бенчмарка (он наиболее процессорозависимый).
Ситуация с загрузкой процессоров хорошо видно на таких локациях, как Кувак-Яку.
Тут все, как и должно быть: преимущество 8 потоков над 4.
The Outer Worlds. Не особо играл в данную игру. Но уже осознал, что "чистых" четырех ядер маловато.
Еще добавил небольшой забег по локации для 1240v3
Результат фиксировался с помощью MSI Afterburner.
Wolcen: Lords of Mayhem. Эта игра уже фигурировала в моих тестах, но там же я упоминал, что процессор часто работает на пределе возможностей. А вот переход на 1240v3 дает неплохой прирост.
Тестирование пройдет на максимальных настройках и ограничением фпс (игровой вариант).
Warhammer 40000 Dawn of War III.
Игра имеет встроенный бенчмарк, им и ограничусь.
Ведьмак 3: Дикая Охота. Еще одна игра, в которой 4690К работал на пределе в сложных локациях.
Разница по фпс не особо и заметна, а вот плавность намного выше при игре на 1240v3
Ну и парочка СТАЛКЕРОВ, вернее их бенчмарков. Настройки максимальные, разрешение 800х600
S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо
В обоих случаях выигрывает высокочастотный процессор.
Что имеем в итоге?
Менять i5 любого поколения (Sandy Bridge - Haswell) с разблокированным множителем на Xeon имеет смысл только в том случае, если вы играете в игры, которые являются процессорозависимыми и "любят" многопоток. В противном случае, получаете даже отрицательный результат.
Если же вы имеете "простой" i5 или i3 и не планируете переходит на современные платформы, то смена на восьмипоточный процессор даст вам заметный прирост производительности.
Не стоит забывать о рисках при таких покупках. Возможно, вам понадобится и такая процедура, как скальпирование процессора (это не очень сложно, но придется раскошелиться на специальное устройство или полагаться на свои руки). Если ваша материнская плата позволяет регулировать параметры напряжений в биосе, не поленитесь и найдите минимально стабильное. Это позволит вам снизить энергопотребление процессора и его нагрев. Бояться перегрева питания на материнской плате (даже самой дешевой) с таким процессором не стоит. Энергопотребление в играх находится в разумных пределах:
Подводя итог, можно сказать, что покупка процессоров Xeon при наличии(!) материнской платы разумна и требует минимальных вложений в повышение производительности системы. Но и ждать чуда не стоит.
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