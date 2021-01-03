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В 2019 году я уже задумывался о покупке процессора с AliExpress. Но тогда не решился. Причин было несколько. Самая главная: процессор не новый, могут быть определенные проблемы, которые трудно будет решить с торговой площадкой или самим продавцом. И пошел на более кардинальный шаг - смена платформы.

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Теперь же, после получения гонорара за статьи, решил потратить их на апгрейд. Особого смысла в этом нет, имея процессор i5-8400. Но для тестов - в самый раз.

Вопрос состоял только в том, что именно покупать.Идеальным вариантом с точки зрения производительности была бы покупка процессора Intel Core i7-5775C. А его цена на вторичном рынке абсолютно не адекватна.

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Собственно цена и похоронила это семейство.Но, можно получить "Broadwell по дешевке" - процессоры семейства Crystal Well. Китайцы славятся своими безумными идеями. Одна из них состояла в том, чтобы скрестить ноутбучные процессоры с обычным сокетом. Такие "мутанты" продавались на Taobao и AliExpress. Чтобы заставить его работать на обычных материнских платах, нужно было соответствующим образом модернизировать биос. Цена вполне адекватная, геморрой с биосом и можно получить неплохой процессор, который еще и разгоняется. Все вроде хорошо...Но меня сильно смущает технология пайки ноутбучного процессора к подложке обычного сокета. Не верю, что это надежно и надолго...

Процессоры с разблокированным множителем: но еще не известно, под каким напряжением работал такой процессор. Тем более, что поколение Haswell не относится к наиболее надежным и достаточно случаев, когда повышенное напряжение приводило к деградации или полной смерти процессора (конкретно: контроллера памяти).

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Выбор свелся к двум вариантам: i7-4770 (4790) или их аналоги семейства Xeon. Цена говорила о преимуществе последних. Можно было бы еще сэкономить и взять серверный Xeon поколения Ivy Bridge, благо плата под него имеется. Но решил - пусть будет Haswell...

Остановился на модели Xeon E3-1240 v3, фактически аналог i7-4770, без встроенного видеоядра.

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Заказанный процессор пришел в обещанный сроки, сильно укутанный в упаковочный материал и насмерть замотанный скотчем.

Процессор в блистере Внешне он выглядел более чем пристойно. На "ушках" крышки заметны следы от прижимной планки сокета реклама Глубоких царапин нет и это обнадеживало. С установкой никаких проблем не произошло (да и какие могут быть проблемы, кроме дрожащих рук?) Задержал дыхание, нажимаю кнопку пуска... Компьютер бодро стартует и выдает сообщение, что в системе было изменено устройство, предлагая посетить биос. Первый раз запустил все в режиме авто. Уже после занялся настройкой напряжений, которые материнская плата довольно сильно задрала по умолчанию. Напряжение, к примеру, Vcore составило без малого 1,12в, что для стокового процессора явно много. Следующей проблемой мог стать банальный перегрев самого процессора. Причина не в кулере (стоит достаточно мощный Ice Hammer Thor), а в "усушке" термоинтерфейса под крышкой. Но прогон Linx показал, что с температурой все в порядке. Погоняв несколько режимов настройки напряжений, выставил и разгон памяти. Чуда не произошло и память так же не может покорить рубеж в 1800 МГц при таймингах 11-11-11-28 cr1.

Посмотрим, как соотносится производительность в синтетике у 4690к и 1240v3. 4690K 1240v3 тест в AIDA 64

Частоты процессоров сильно отличаются. 4690К работает на частоте 4500 МГц,а 1240v3 на 3600 МГц по всем ядрам и 3800 МГц при загрузке нескольких. 4690К 1240v3 Теперь сравнение в тесте WinRAR: 4690К 1240v3 Ну и что там покажет Xeon в Cinebench R20: Что и следовало ожидать. Там, где нужна частота, побеждает 4690К. В тестах на многопоточность - лидерство за Xeon.

Но что в играх? Именно для этого и берут процессоры из Китая. Особых иллюзий я не строил. Благо пересмотрел кучу видео на данную тему и примерную производительность процессора представлял. Другое дело, что сам подбор игр меня не особо устраивал. Нужны свои игры, которые мне интересны. Коротко о тестовой системе: Видеокарта EVGA 1070 FTW, оперативная память 16Гб (1800МГц), операционная система Windows 10 LTSC, игры расположены на жестком диске (кроме оговоренных случаев). Скриншоты, тесты делались в разное время. И там можно заметить разные версии драйверов видеокарты. Этот момент не влияет на результат. Как и небольшая разница в разгоне памяти (8800 МГЦ против 8900 МГц), в данном контексте такое прирост абсолютно незначителен. Сначала те игры, результаты в которых по той или иной причине мне не понравились или они оказались вовсе не такими, как ожидалось. Crysis 3. Тут полноценного сравнения не получилось. Я совершенно забыл о проблеме плохой совместимости игр на движке Cry Engine с системой Windows 10, но раз установил игру, то хотя бы скриншоты с "поля чудес" На высоких настройках процессор 4690К не способен выдавать стабильные 60 кадров На максимальных настройках 8 потоков явно предпочтительнее (сглаживание стоит другое)

Теперь игра, на которую я возлагал большие надежды и она их полностью...не оправдала. Project Cars - кривая игра оказалась не способна полностью грузить потоки и поэтому никакого эффекта многопоточность не дала. Просадки фпс будут до тех пор, пока не вырвешься вперед

Следующее разочарование: Far Cry 5.Чего только я не делал, но даже повторить результат разогнанного 4690К не смог. Частота рулит... 4690К 1240v3 Попробуем снизить разрешение, чтобы свести влияние видеокарты к минимуму 4690К,720р 1240v3,720р С чего же я решил, что Xeon должен победить? Дело в том, что играть на максимальных настройках на четырех ядрах не совсем комфортно. Чувствуется предел процессора. А на том же i5-8400 такого и близко нет. В самой игре ситуация несколько иная и играть на 1240V3 заметно лучше. Особенно ездить. 4690К 1240v3 Horizon Zero Dawn. Я уже неоднократно говорил, что игра очень плохо оптимизирована (хотя с чем сравнивать...) Это довольно сильно сказывается на результате. Для начала встроенный бенчмарк: 4690К 1240v3 Сразу скажу для особо умных: не смотрите на минимальный фпс, он крайне рандомный и появляется в самом начале бенчмарка. Абсолютно не показатель чего-либо. Тут упор в видеокарту. Что будет на высоких настройках в самой игре? Я пробежал по одному и тому же маршруту в Меридиане. Результат записывался программой CapFrameX Для сравнения добавлен результат процессора i5-8400 В самой игре процессор 1240v3 не оставляет ни малейшего шанса для 4690К. Но, только при условии прогрузки локации (или что там может грузиться в начале игры). Теперь игры, в которых результат был предсказуем.

Assassins Creed Origin. Игра стояла на SSD.4690К 1240v3 Но бенчмарк не показатель комфортности игры. Результат забега по главной улице Александрии на высоких настройках с ограничением фпс на уровне 62 кадра (игровой вариант). i5-4690К проигрывает сражение. проигрывает сражение.



Assassins Creed Odyssey. 4690K 1240v3 Практически паритет. Но идет сильный упор в видеокарту. Кроме того, в тестах с 4690К игра находилась на SSD накопителе. В случае же с Xeonом - на жестком диске (свободного места стало меньше и она уже не влезала на SSD) Проверим в разрешении 720р. 4690к, результат не изменился с уменьшением разрешения 1240v3 Без упора в видеокарту, восемь потоков процессора оказываются предпочтительнее.



DOOM. Играть в эту игру можно совершенно спокойно на четырех потоках. Но в ряде локаций процессор может ограничивать максимальный фпс. 4690К 1240v3 Разница составляет примерно 36 кадров. Но еще раз повторю: играть на четырех ядрах комфортно.



GEARS 5. Если смотреть на результат бенчмарка, то может показаться, что игра равнодушна к процессору. 4690К 1240v3 На деле это совершенно не так. 4690К не смог обеспечивать стабильные 60 кадров в игре. Хуже, что это часто происходит во время интенсивных перестрелок. Очень не комфортно. Даже в "состоянии покоя", на некоторых локациях процессор сильно нагружен Настройки кастомные, но это не помогает 4690К 1240v3, настройки Ультра Shadow of the Tomb Raider. Для начала бенчмарк: 4690К 1240v3 Небольшой выигрыш по финальному фпс у Xeon.Но результат ЦП Игра намного хуже. Для полного выяснения баланса сил отдельно замерю фпс на третьем отрезке бенчмарка (он наиболее процессорозависимый). 1240v3 расположился посередке между 4690к и 8400 Ситуация с загрузкой процессоров хорошо видно на таких локациях, как Кувак-Яку. 4690К 1240v3 Тут все, как и должно быть: преимущество 8 потоков над 4.

The Outer Worlds. Не особо играл в данную игру. Но уже осознал, что "чистых" четырех ядер маловато. 4690К, очень высокие настройки 1240v3, ультра настройки, но принудительно отключены размытие и блюр Еще добавил небольшой забег по локации для 1240v3 Тестовый отрезок Результат фиксировался с помощью MSI Afterburner. 1240v3, тестовый отрезок



Wolcen: Lords of Mayhem. Эта игра уже фигурировала в моих тестах, но там же я упоминал, что процессор часто работает на пределе возможностей. А вот переход на 1240v3 дает неплохой прирост. Тестирование пройдет на максимальных настройках и ограничением фпс (игровой вариант). тестовый момент настройки максимальные главная локация

Warhammer 40000 Dawn of War III.

Игра имеет встроенный бенчмарк, им и ограничусь. 1240v3 результат бенчмарка

Ведьмак 3: Дикая Охота. Еще одна игра, в которой 4690К работал на пределе в сложных локациях. 4690К 1240v3Разница по фпс не особо и заметна, а вот плавность намного выше при игре на 1240v3

Ну и парочка СТАЛКЕРОВ, вернее их бенчмарков. Настройки максимальные, разрешение 800х600 S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо 4690К 1240v3 S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти 4690К 1240v3 В обоих случаях выигрывает высокочастотный процессор.

Что имеем в итоге? Менять i5 любого поколения (Sandy Bridge - Haswell) с разблокированным множителем на Xeon имеет смысл только в том случае , если вы играете в игры, которые являются процессорозависимыми и "любят" многопоток. В противном случае, получаете даже отрицательный результат. Если же вы имеете "простой" i5 или i3 и не планируете переходит на современные платформы, то смена на восьмипоточный процессор даст вам заметный прирост производительности. Не стоит забывать о рисках при таких покупках. Возможно, вам понадобится и такая процедура, как скальпирование процессора (это не очень сложно, но придется раскошелиться на специальное устройство или полагаться на свои руки). Если ваша материнская плата позволяет регулировать параметры напряжений в биосе, не поленитесь и найдите минимально стабильное. Это позволит вам снизить энергопотребление процессора и его нагрев. Бояться перегрева питания на материнской плате (даже самой дешевой) с таким процессором не стоит. Энергопотребление в играх находится в разумных пределах:

Подводя итог, можно сказать, что покупка процессоров Xeon при наличии(!) материнской платы разумна и требует минимальных вложений в повышение производительности системы. Но и ждать чуда не стоит.

