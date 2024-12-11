Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)

Осенью 2023 года вышла очередная игра бесконечной серии от Ubisoft - "Assassin's Creed: Mirage". И нам "клялись" на крови, что это "возвращение к истокам...
[ ] для раздела Блоги
+
+

Давным-давно, в далекой галактике, существовала компания Ubisoft. И она умела делать игры. Но потом там к власти пришли злые нехорошие ситхи. И стали они пилить бесконечные франшизы, зарабатывая бабки на благо Империи. Компания полностью перешла на "темную сторону"...

Одной из таких "бесконечных" франшиз стала серия "Assassins Creed", первая игра которой вышла в 2007 году. Дело происходило на Востоке. И вот, в 2023 году вышла новая игра, которая, якобы, возвращается к "истокам" - "Assassin's Creed: Mirage".

реклама



Ну, проверим...

Описание из STEAM: "Узнайте историю Басима, хитрого вора, который устремляется на оживленные улицы Багдада IX века в поисках ответов и справедливости. Вступив в загадочную и древнюю организацию Незримых, Басим станет смертоносным мастером-ассасином и изменит свою судьбу куда сильнее, чем ожидал."

реклама



С самого начала, нам очень кратенько рассказывают о том, во что мы, собственно, вляпались.

Играть мы будем за отличного багдадского вора Басима,

реклама



который выполнял мелкие поручения для некоего посредника. И вот, в очередном задании, мы постигаем "мастерство воровства и стелса"...

Само воровство мне не понравилось, как-то неудобно реализовано. А стелс привычный для серии: как попадаем на закрытую территорию - ныкаемся по кустам...

Оружия изначально у нас нет, но можно вырубить охранника втихаря и утащить в кустики...

реклама



Попасть в нужный дом не просто: нужно еще найти ключ от двери. И тут на помощь приходит "орлиное зрение", которое работает на манер рентгена. Все это, так или иначе, уже было во всех предыдущих играх серии.

Позже, после ограбления замка и гибели халифа,

мы вынуждены бежать из Багдада на тайную базу ассасинов. Нашим куратором будет женщина-ассасин (ассасинша?), обладающая мерзким хриплым голосом (курила много).

 Дальнейшее обучение мы пройдем именно тут. Сражение, лазанье по уступам, прыжок веры - все это мы изучим в течение примерно 40 минут. Это нудновато как-то. Но идет переплетение с сюжетом. Дело завершается небольшим налетом на нашу базу наемников из Багдада (которых мы спокойно вырезаем вдвоем). После чего идет ролик с нашим дальнейшим обучением. Потом нас посвящают в ассасины

и мы отправляемся в путь. В Багдад...

С этого момента игра начинается "официально". И мы будет в Багдаде выполнять разные миссии.

Раз сама компания заявляла о "возвращении к истокам", то я ждал нечто похожее на оригинальную игру уже далекого 2008 года (запуск серии на Windows). Но особого "возвращения" не заметил...

Игра стала довольно душной и нудной. Слишком много болтовни (благо ее можно перематывать), слишком много рассуждений. И вот сами задания, точнее их выполнения не понравились.

Игра во многом копирует более ранние версии, типа "Assassin's Creed: Origins". Но есть и новые "веяния". И вот именно смесь нового и старого совершенно мне не зашла. Для меня идеальный "ассасинизм" - "Assassin’s Creed: IV Black Flag". Не по духу, а по стилю боя и стелса. Не особо напрягающие бои. Тут же все не так и просто. Да и чтобы выполнить некоторые миссии, надо совершить предварительные нудные действия. Это совершенно не настраивать на игровой лад. Скучно. Мир и окружение не особо изменились со времен первых игр серии. 

Да, стало "поле битвы" больше, но и только. "Неписи", как были туповатыми, так ими и остались. Стража также не отличается умом и сообразительностью. Но в данном случае, это даже к лучшему.

Не знаю почему, но играть практически с самого начало было совсем не интересно. Может возраст? Или все же игра? Точно не скажу, но примерно часов 8 я в игре точно провел.

Ладно, переходим к графике. Она сильно уж отличается от первой игры. Но не лучше предыдущих игр, которые лишь номинально относятся к серии (ну, какие ассасины среди викингов?). 

В целом, нормально. Мир Востока цветаст и живописен.

"Места интереса".Делать скиншоты для сравнения графики не так и просто: при изменении глобальных настроек нужно игру перезагружать. Но игра не режет глаза точно. Настроек графики прилично,

хотя и раньше на их количество я не жаловался. Проверим, что еще может мой компьютер в данной игре.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Сама компания Ubisoft заявляет для игры такие системные требования:

В игре присутствует традиционный бенчмарк. Поэтому первым прогоним именно его:

С одной стороны, для "максимальных" настроек, результат нормальный. Игра сильно фризит, даже на ССД. Некоторые скажут, что тут включено масштабирование. Но при его отключении, настройки становятся "настраиваемые". Посмотрим, какой будет результат без масштабирования:

Интересно... Результат ожидаемо хуже, но количество фризов меньше! В разы! Этот момент я проверил несколько раз.

Но в игре всегда будет заметно хуже. Поэтому я для собственного тестирования выставил смешанные настройки: тени средние, также детализация окружения средняя. Облака выставил также в средний режим (помнится, в прошлой игре "Assassin’s Creed: Odyssey" они влияли на производительность). И отключил в последствие масштабирование. В таком режиме почти никогда нет просадок (на момент прохождения). Но вот при нескольких источниках света или возле текущей воды, 

всегда фпс проседает ниже 60 кадров. Влияние огня и воды - давняя проблема. Она проявлялась еще и на соплатформенной игре "Immortals Fenyx Rising".

Тест я провел на тайной базе ассасинов и получил такой вот результат:

Фреймтайм.

Итог.Не фонтан, но сойдет. Другое дело, что игра постоянно фризит. Причем, игра находилась на ССД накопителе. То ли ей нужен более скоростной вариант. То ли дело в криворучии создателей. А может это особенность "этой версии"...

Выводы по игре.

Игра меня совершенно не зацепила. Ни о каком "возвращении к истокам" не может быть и речи. Ну, формально вернулись на Восток. Может это и подразумевали создатели? Тогда, да: возврат состоялся...

Уж лучше бы сделали ремастер первой игры, доработав графику и игровые механики, которые не были и тогда идеальными. А эта игра... Для упоротых фанатов Ubisoft.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

assassins creed: mirage
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W)
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG Coreliquid I240
1
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
4
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P
17
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
6
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
8
Обзор механической клавиатуры Rapoo V500Pro-87
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Исследователи выяснили, что аккумулятор электромобиля после 300 000 км пробега сохраняет 87% ёмкости
8
Белоруссия полностью разработала пусковую установку для гиперзвукового комплекса "Орешник"
+
Анджей Сапковский озвучил год рождения Геральта – на момент "Ведьмака 3" ему всего 61 год
+
Из-за радиации пилотируемые миссии на Российской орбитальной станции будут не дольше 11 месяцев
+
В Сети появился список телефонов OnePlus, которые обновятся до Android 15
+
Огромные объекты инфраструктуры заставляют Землю вращаться медленнее
3
Mundfish выпустила геймплейный трейлер третьего сюжетного DLC для Atomic Heart
2
В Приморье начнут поднимать части затонувшего миноносца 1904 года для сохранения истории
+
Вторая бета-версия Samsung One UI 7 может появиться в четырëх странах уже на этой неделе
+
В России провели реконструкцию самой живописной федеральной автодороги — Р-256 «Чуйский тракт»
1
С-550 обеспечивает новый уровень защиты от космических и гиперзвуковых угроз
+
Все о NVIDIA GeForce RTX 5080: что ждать от новой видеокарты
7
В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
10
GeForce RTX 5080 будет всего на 25% быстрее GeForce RTX 4080 и получит старый 5-нм техпроцесс
7
Subaru заняла первое место в рейтинге надёжности автомобилей по итогам 2024 года
+
Западные эксперты дают самые положительные оценки новейшему ЗРК "Бук-М3 Викинг"
+
Ка-52М с ракетой «Вихрь-1» уничтожил ДОТ сквозь 2,5 метра бетона
+
Предполагаемая дальность полета ОТРК "Искандер-1000" достигает 1000 км
+
Смартфоны Redmi и Poco начали получать HyperOS 2.0 с обновлённым ядром
+
Apple откладывает выход финальной версии iOS 18.2
+

Популярные статьи

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
10
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
7
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
2
"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
+
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
54
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
15
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
14
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом
10
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
4

Сейчас обсуждают

Alfa
21:55
А у нас пока с верху не гукнут, никто не помещается, потому что каждый отвечает за свой сектор работы, а что там у соседа делается его не интересует. При соввласти вся организация шла от государства и...
Российские военные превратили УАЗ "Головастик" в ракетную установку с боеприпасами от истребителей
Nvidia&Intel Hater
21:55
Твоя тянет ток в фейко тестах,выше ты где видишь п хоть одно упоминание вообще о 6600 или амд -все 8 гиговые огрызки от нвидиа включая обсос 4060,ат ы про свою затычку чет верещищь,дятел 3050-й
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
Obscury
21:22
Могу точно говорить про Германию, Португалию, Испанию, Турцию, Болгарию, Литву, Польшу, Финляндию, США, Англию, Ирландию, Израиль, Грузию, Армению, Казахстан, Узбекистан.
Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка
летчик в черном ЗШ
21:21
операции в данной области выполняются со скоростью света, а со временем удастся достичь ещё более высокой производительности. ЕЩЁ более высокой?! Почему-то вспоминается фильм "Космические яйца" - "Ч...
В России создали фотонный чип для суперкомпьютера, выпущенный по 90-нм технологическим нормам
Waramagedon
21:21
Лучше скажи где ты схавался от ТЦК и побратымов?
МО РФ: по аэродрому Таганрог утром был нанесён удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS, ответ будет
летчик в черном ЗШ
21:20
операции в данной области выполняются со скоростью света, а со временем удастся достичь ещё более высокой производительности. ЕЩЁ более высокой?! Почему-то вспоминается фильм "Космические яйца" - "Ч...
В России создали фотонный чип для суперкомпьютера, выпущенный по 90-нм технологическим нормам
Obscury
21:17
А что за уважающие страны запрещают приехавшим учиться в школах и воссоединятся семье? В Европе, СНГ, Турции такого нет. У меня десятки коллег ойтишников разбрелись по миру. По большей части с семьями...
Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка
Сергей Семенов
21:16
Код присылает подлинный портал госуслуг когда мошенники пытаются там авторизоваться через телефонный номер жертвы
В России мошенники создали клон портала "Госуслуги" с подключенной базой телефонных номеров
Gamandril
21:14
Сам ты болезный. Оставь грязные ассоциации себе. Если ты посмел выползти на свет, то не обижайся, если тебе прямо указывают на твои же тупые выходки. Ты даже не догоняешь, что тут идиоты считают смешн...
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
kaissa
21:13
Если бы в полтора - то еще ладно. Но теперь скидка за быструю оплату не 50% а всего 25%.(((
В России с 1 января в полтора раза увеличатся штрафы за нарушения ПДД
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем