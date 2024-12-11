Давным-давно, в далекой галактике, существовала компания Ubisoft. И она умела делать игры. Но потом там к власти пришли злые нехорошие ситхи. И стали они пилить бесконечные франшизы, зарабатывая бабки на благо Империи. Компания полностью перешла на "темную сторону"...

Одной из таких "бесконечных" франшиз стала серия "Assassins Creed", первая игра которой вышла в 2007 году. Дело происходило на Востоке. И вот, в 2023 году вышла новая игра, которая, якобы, возвращается к "истокам" - "Assassin's Creed: Mirage".

реклама





Ну, проверим...

Описание из STEAM: "Узнайте историю Басима, хитрого вора, который устремляется на оживленные улицы Багдада IX века в поисках ответов и справедливости. Вступив в загадочную и древнюю организацию Незримых, Басим станет смертоносным мастером-ассасином и изменит свою судьбу куда сильнее, чем ожидал."

реклама





С самого начала, нам очень кратенько рассказывают о том, во что мы, собственно, вляпались.

Играть мы будем за отличного багдадского вора Басима,

реклама





который выполнял мелкие поручения для некоего посредника. И вот, в очередном задании, мы постигаем "мастерство воровства и стелса"...

Само воровство мне не понравилось, как-то неудобно реализовано. А стелс привычный для серии: как попадаем на закрытую территорию - ныкаемся по кустам...

Оружия изначально у нас нет, но можно вырубить охранника втихаря и утащить в кустики...

реклама





Попасть в нужный дом не просто: нужно еще найти ключ от двери. И тут на помощь приходит "орлиное зрение", которое работает на манер рентгена. Все это, так или иначе, уже было во всех предыдущих играх серии.

Позже, после ограбления замка и гибели халифа,

мы вынуждены бежать из Багдада на тайную базу ассасинов. Нашим куратором будет женщина-ассасин (ассасинша?), обладающая мерзким хриплым голосом (курила много).

Дальнейшее обучение мы пройдем именно тут. Сражение, лазанье по уступам, прыжок веры - все это мы изучим в течение примерно 40 минут. Это нудновато как-то. Но идет переплетение с сюжетом. Дело завершается небольшим налетом на нашу базу наемников из Багдада (которых мы спокойно вырезаем вдвоем). После чего идет ролик с нашим дальнейшим обучением. Потом нас посвящают в ассасины

и мы отправляемся в путь. В Багдад...

С этого момента игра начинается "официально". И мы будет в Багдаде выполнять разные миссии.

Раз сама компания заявляла о "возвращении к истокам", то я ждал нечто похожее на оригинальную игру уже далекого 2008 года (запуск серии на Windows). Но особого "возвращения" не заметил...

Игра стала довольно душной и нудной. Слишком много болтовни (благо ее можно перематывать), слишком много рассуждений. И вот сами задания, точнее их выполнения не понравились.

Игра во многом копирует более ранние версии, типа "Assassin's Creed: Origins". Но есть и новые "веяния". И вот именно смесь нового и старого совершенно мне не зашла. Для меня идеальный "ассасинизм" - "Assassin’s Creed: IV Black Flag". Не по духу, а по стилю боя и стелса. Не особо напрягающие бои. Тут же все не так и просто. Да и чтобы выполнить некоторые миссии, надо совершить предварительные нудные действия. Это совершенно не настраивать на игровой лад. Скучно. Мир и окружение не особо изменились со времен первых игр серии.

Да, стало "поле битвы" больше, но и только. "Неписи", как были туповатыми, так ими и остались. Стража также не отличается умом и сообразительностью. Но в данном случае, это даже к лучшему.

Не знаю почему, но играть практически с самого начало было совсем не интересно. Может возраст? Или все же игра? Точно не скажу, но примерно часов 8 я в игре точно провел.

Ладно, переходим к графике. Она сильно уж отличается от первой игры. Но не лучше предыдущих игр, которые лишь номинально относятся к серии (ну, какие ассасины среди викингов?).

В целом, нормально. Мир Востока цветаст и живописен.

"Места интереса".Делать скиншоты для сравнения графики не так и просто: при изменении глобальных настроек нужно игру перезагружать. Но игра не режет глаза точно. Настроек графики прилично,

хотя и раньше на их количество я не жаловался. Проверим, что еще может мой компьютер в данной игре.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Сама компания Ubisoft заявляет для игры такие системные требования:

В игре присутствует традиционный бенчмарк. Поэтому первым прогоним именно его:

С одной стороны, для "максимальных" настроек, результат нормальный. Игра сильно фризит, даже на ССД. Некоторые скажут, что тут включено масштабирование. Но при его отключении, настройки становятся "настраиваемые". Посмотрим, какой будет результат без масштабирования:

Интересно... Результат ожидаемо хуже, но количество фризов меньше! В разы! Этот момент я проверил несколько раз.

Но в игре всегда будет заметно хуже. Поэтому я для собственного тестирования выставил смешанные настройки: тени средние, также детализация окружения средняя. Облака выставил также в средний режим (помнится, в прошлой игре "Assassin’s Creed: Odyssey" они влияли на производительность). И отключил в последствие масштабирование. В таком режиме почти никогда нет просадок (на момент прохождения). Но вот при нескольких источниках света или возле текущей воды,

всегда фпс проседает ниже 60 кадров. Влияние огня и воды - давняя проблема. Она проявлялась еще и на соплатформенной игре "Immortals Fenyx Rising".

Тест я провел на тайной базе ассасинов и получил такой вот результат:

Фреймтайм.

Итог.Не фонтан, но сойдет. Другое дело, что игра постоянно фризит. Причем, игра находилась на ССД накопителе. То ли ей нужен более скоростной вариант. То ли дело в криворучии создателей. А может это особенность "этой версии"...

Выводы по игре.

Игра меня совершенно не зацепила. Ни о каком "возвращении к истокам" не может быть и речи. Ну, формально вернулись на Восток. Может это и подразумевали создатели? Тогда, да: возврат состоялся...

Уж лучше бы сделали ремастер первой игры, доработав графику и игровые механики, которые не были и тогда идеальными. А эта игра... Для упоротых фанатов Ubisoft.