Я уже писал статью про фильмы, где рассказывалось о гангстерах Америки. Продолжим эту тематику. Фильмы у нас будут разных годов, разных бюджетов и с разной судьбой на экране.

Начнем с фильма, который вышел в 1991 году и провалился в прокате. Это фильм "Гангстеры" (оригинальное название "Mobsters") от режиссера Майкла Карбельникоффа. В главных ролях снялись актеры, которые были на тот момент не самыми популярными, но "подавали надежду": Кристиан Слэйтер, Родни Истман, Костас Мэндилор, Ричард Греко, Джереми Шоенберг, Майлз Перлих, Алан Чароф, Патрик Демпси и другие.

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Речь идет о 4-х друзьях, которые вместе начинали "бизнес" по незаконной продаже спиртного во времена "сухого закона" в Америке.

Эти имена хорошо известны в "узких кругах": Чарли "Лаки" Лучано (Кристиан Слейтер), Фрэнк Костелло (Костас Мэндилор), Бакси Сигел (Ричард Греко) и Мейер Лански (Патрик Демпси). Эти личности были хорошо известны практически всем жителям Америки, ибо входили в число наиболее опасных гангстеров своего времени. Именно "Счастливчик" Лучано создал тот самый Синдикат мафии, который объединил в себе не только итальянскую Коза Ностру, но и еврейскую и ирландскую мафии. И вот путь от простых бутлегеров до "уважаемых" авторитетов в фильме нам и показан.

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Если сказать проще, то фильм очень похож по сюжету на российский сериал "Бригада", который, наверно, все смотрели. И вот также нам показывают молодых людей, которые не желают горбатиться на заводе за жалкие десятки долларов. Они выбрали другой путь, путь торговцев спиртным. А, так как в то время в США был "сухой закон", то дело это не законное и довольно опасное.

Но наши герои умудряются не только уходить от полиции, но и ловко лавировать между двумя крупнейшими итальянскими группировками.

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Но в какой-то момент времени становится ясно, что "делать бизнес" самим по себе не вариант: просто уничтожат. И вот глава наших молодчиков "Лаки" Лучано вместе с мистером Лански строят мудреную схему уничтожения обоих кланов...

Фильм основан на реальных событиях. Но не взлетел. Наверно, создатели хотели получить лавры подобные трилогии "Крестный отец", но не вышло. Но лично мне фильм понравился. Он далеко не лучший в этом плане, но посмотреть можно. Ибо тут более-менее достоверная история развития мафии тех лет (довоенные годы). Большим минусом считают тут героизацию данных персонажей. И я с этим полностью согласен: наши главные герои не убивают простых людей, что не правда. Руки всех членов этой банды замараны кровью невинных куда выше локтя. Но об этом в фильме не говорится. Да, они много убивают, но своих же "собратьев по бизнесу", таких же бандитов. Которые показаны бОльшими злодеями. Но "Лаки" Лучано не был ангелом. Ни разу. Обычный преступник. Может эта героизация и сыграла с фильмом злую шутку. Но с исторической точки зрения, фильм довольно хорош. Есть, конечно, вымысел (а куда без него), но в целом вышло вполне достоверно. Именно "Лаки" Лучано создал тот Синдикат, который просуществовал долгие десятилетия.

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Герои фильма смогли объединить разрозненные группировки, которые раньше работали исключительно по национальному признаку. Но такой подход мешал бизнесу в целом.





Переходим к фильму "Неприкасаемые" (оригинальное название "The Untouchables"), снятому в 1987 году легендарным Брайаном Де Пальмой. В ролях: Кевин Костнер, Шон Коннери, Чарльз Мартин Смит, Энди Гарсиа, Роберт Де Ниро, Ричард Брэдфорд, Джек Кихоу, Брэд Салливан и другие. Этот фильм не о самой мафии, а о том, как спецагент Элиот Несс (Кевин Костнер)

создает группу по борьбе с самим Аль Капоне (его роль исполнил Роберт Де Ниро).

И этот фильм также основан на реальных событиях. Но тут очень много добавлено отсебятины. Скажем так: на "костяк" фактов натянуто "мясо" вымышленного. На самом деле, сбор компромата на Аль Капоне проходил куда сложнее и дольше, чем это показано в фильме.

Как многие знают, посадить одного из самых известных бандитов Америки очень долгое время не получалось. И это несмотря на массу преступлений. Подкупленная полиция и судьи, запуганные свидетели. Все это не позволяло набрать материал для уголовного дела. Но власти нашли "обходной маневр". Аль Капоне все же был посажен на длительный срок за неуплату налогов.

Да, в США это страшное преступление и поэтому срок вышел достаточно большим - 11 лет. И это стало концом карьеры известного гангстера. Самого Аль Капоне в фильме показывают и не так много. Все внимание уделено работе "Неприкасаемых" - группе агентов, наделенных очень широкими полномочиями.

Руководит ими Элиот Несс, реальный персонаж. Но вот показана работа группы очень упрощенно. Тут больше уделено внимание самим персонажам.

Данный фильм является типичным произведением от Брайана Де Пальмы: съемка, работа с актерами, диалоги, музыка. Если фильмы этого режиссера вам нравятся, то и этот фильм посмотрите.

Один из лучший моментов в фильме - перестрелка на вокзале, на лестнице.

Этот момент был сделан, как дань знаменитому фильму "Броненосец Потемкин" (1925).

Актеры, в целом, справились со своими ролями. Стоит отметить работу Шона Коннери, который сыграл полицейского Джима Малоуна

и Энди Гарсиа (Джордж Стоун).

Сам же фильм основан на мемуарах Элиота Несса.





Фильм "Ирландец" вышел в 2019 году. И имя режиссера, наверно, известно всем. Это Мартин Скорсезе. Скорсезе собрал всех своих любимых актеров, чтобы снять фильм о мафии. В ролях: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Рэй Романо, Бобби Каннавале, Анна Пэкуин, Стивен Грэм, Харви Кейтель и другие.

Это тоже фильм, основанный на исторических событиях. Но уже более позднего, послевоенного периода. В главной роли у нас Френк Ширан (Роберт Де Ниро), известный по кличке "Ирландец". От его имени и идет изложение его истории. Истории вхождения в одну из самых больших мафиозных группировок итальянской мафии. Фильм затрагивает большой временной пласт: от начала "карьеры" бывшего водителя грузовика

до руководителя ячейки профсоюза, отсидке в тюрьме

и заката жизни, проведенной в доме престарелых. И это отразилось на хронометраже фильма: 3 часа 29 минут! Не каждый осилит. Это не боевик, не детектив. Это просто "жизнеизложение" одного из гангстеров. Но оно затрагивает и политику и экономику. Тут много чего намешано. И противостояние с кланом Кеннеди. И взаимодействие с профсоюзами. За профсоюзы тут отвечает очень харизматичная личность - Джимми Хофа, который был в то время очень популярен и обладал огромной властью. Был он главной крупнейшего профсоюза водителей Америки. И исполнил роль Хофы сам Аль Пачино.

И сыграл великолепно.

Тут стоит сказать, что "взаимодействие" профсоюзов и мафии в США - больная мозоль, на которую не любят наступать. Эта связь длилась десятилетиями и разрушить ее было совсем непросто. Также тут упоминается и политика. Хотя, официально, президенты США не были замечены в связях с мафией. Но ходили "упорные слухи", что в предвыборных кампаниях участвовали и "грязные деньги".

Актеры отлично справились с ролями. Хоть формально, главный герой тут "Ирландец" в лице Де Ниро, но он сам ничего не решал. Он лишь исполнитель. Его куратором и "духовным отцом" выступал один из донов итальянской мафии Рассел Буфаллино. Его сыграл Джо Пеши.

Главные герои вовсе не показаны "милыми и невинными". Нет, они бандиты и это фильм не скрывает. Одним из "побочных эффектов работы" "Ирландца" является его взаимоотношение со своей семьей.

Этому моменту тут уделена часть сюжета.

Фильм хороший. Но есть пара недостатков. Это его продолжительность. Слишком затянуто. Второй момент - это великовозрастность актеров. Все исполнители главных ролей на момент съемок уже разменяли седьмой десяток. А играть приходилось людей среднего возраста. Да, компьютерная программа частично эти моменты помогла скрыть. Но сами движения актеров показывают, что дается им это тяжело: возраст...

Фильм многим не понравился. А у меня другое мнение. Он хорош. Он имеет достаточную драматическую линию. Он совсем не восхваляет мафию и такой образ жизни. Наоборот: на примере "Ирландца", мы видим, что человек, имеющий много дочерей, умирает в одиночестве. Всеми покинутый и забытый.

Вот о таких фильмах, я хотел сегодня рассказать.



