Я люблю фильмы про гангстеров, особенно периода 30-60-х годов прошлого века. Дело не в личностях, а в антураже таких фильмов. Фильмов же про бандитов и мафию тех времен огромное количество. Но сегодня я расскажу только о трех из них. Все они основаны на реальных событиях. Но сходство с реальными событиями не всегда совпадает с тем, что показано в фильмах.

Начнем по хронологии их выхода на большие экраны.

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"Джонни Д" (оригинальное название "Public Enemies", что можно перевести, как "Враг общества"). Дата выхода 2009 год. Режиссер фильма: Майкл Манн. В ролях: Джонни Депп, Кристиан Бэйл, Марион Котийяр, Стивен Лэнг, Джейсон Кларк, Стивен Грэм, Билли Крудап, Джон Ортис и другие.

Речь идет об одном из самых известных преступников Америки 30-х годов, Джоне Герберте Диллинджере или просто Джонни Д. Его роль исполнил другой Джонни, который Депп.

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И сделал это неплохо. Джон Диллинджер был не только самым опасным преступником общества (то самое "public enemy number one"), но и пользовался просто дикой популярностью в народе. Дело в том, что свои ограбления (а на его счету было около 20-ти ограбленных банков) он совершал в период Великой Депрессии,

когда многие брали под гигантские проценты ссуды в банках и, впоследствии, разорялись. Естественно, что простые граждане ненавидели банки и ограбление их воспринимали очень даже положительно. Вокруг Джонни Д создался ореол эдакого американского Робин Гуда, который грабит только богатых. Правда, народу он ничего не отдавал...

Вот самые яркие моменты из "жизнедеятельности" Диллинджера в фильме и показаны. Тут есть и очень дерзкое освобождение из тюрьмы подельников.

И побег самого Джонни из тюрьмы штата с муляжом пистолета.

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Все это сделало Джонни Диллинджера крайне опасным и неуловимым с точки зрения тогдашних правоохранительных органов. Поимкой преступника занималась спецгруппа ФБР, которой дали очень широкие полномочия. Руководил всей операцией Мелвин Пёрвис, которого в фильме сыграл Кристиан Бэйл.

В общем то, сюжет и крутится на противостоянии этих двух личностей. И все это приправлено любовной линией самого Джонни Д, который влюбился в девушку Билли Фрешетт (Марион Котийяр),

которая была его любовницей на протяжении нескольких лет. В фильме много чего надумано ради сюжета. Но это не портит общей картины фильма и соответствия основным моментам истории гангстера. Излишне "бурная деятельность" Джонни уже напрягает и зародившуюся мафию, которой не нравится, что из-за Диллинджера федералы ставят всех "на уши". Они отказывают ему в поддержке и помощи. ФБР постепенно вычисляет и устраняет сообщников бандита. И он остается фактически один. Самого Джонни сдает проститутка, которая сообщает агентам ФБР, что Джонни намерен посетить один из кинотеатров. После окончания сеанса, на выходе из кинотеатра, Джон Герберт Диллинджер был убит агентами ФБР...

Фильм стоит посмотреть, хотя бы из-за актерской работы Джонни Деппа. Ну, а Кристиан Бэйл неплохо ему оппонирует.

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"Охотники на гангстеров" (2013 год), оригинальное название "Gangster Squad".

Режиссер: Рубен Фляйшер. В ролях: Джош Бролин, Райан Гослинг, Шон Пенн, Эмма Стоун, Ник Нолти, Энтони Маки, Джованни Рибизи, Майкл Пенья, Роберт Патрик и другие.

Этот фильм также основан на реальных событиях. Но тут сходство с настоящей историей куда менее выражено. В фильме рассказывается о том, как ловят довольно известного преступника Микки Коэна в послевоенное время в Лос-Анджелесе. Стоит немного рассказать, кто это такой...

Мейер Харрис "Микки" Коэн, известный гангстер, который действовал в Лос-Анджелесе в период с 1930 по 60-е годы прошлого века. Нам же показывают именно послевоенный период. Микки прославился тем, что был крайне жестоким, очень предприимчивым гангстером, который полностью контролировал огромный город. Он подкупал представителей власти и судебных органов, полицейских. Масштабы его деятельности полностью соответствовали понятию "организованная преступная группировка". Собственно, Микки и был одним из лидеров еврейской мафии Америки тех лет (да-да: и такая мафия тоже была) В молодости Микки Коэн профессионально занимался боксом и это также нашло отражение в фильме. Сыграл этого бандюгана, причем просто великолепно, Шон Пенн.

Безжалостный, крайне жестокий, как к чужим, так и своим - именно таким показан его персонаж. Полиция не может и не особо хочет с ним покончить. Все тут куплено. Но шеф полиции Паркер (Ник Нолти)

вызывает к себе полицейского Джона О'Мару (Джош Бролин),

в честности и принципиальности которого не сомневается. Он ему дает задание собрать небольшую группу полицейских, которые будут действовать вне закона для того, чтобы "разворошить гнездо Коэна". Раз действовать по закону просто невозможно, значит надо применять методы самих гангстеров...

Джон О'Мара соглашается и собирает команду полицейских.

Каждый из них обладает высокой компетенцией и кристально чисты, в их преданности не приходится сомневаться. Эта группа начинает "кошмарить" незаконный бизнес Микки Коэна, что им удается.

Микки в бешенстве: он подозревает, что тут замешаны конкурирующие бандитские группировки.

И он начинает им мстить. Но, постепенно, приходит понимание, что это не простые бандиты, а полицейские...

Фильм очень неплохой, хотя в прокате фактически провалился. Но мне он понравился. Некоторые персонажи вышли достаточно колоритными. О работе Шона Пенна я уже сказал, но и Джош Бролин также неплохо показал типичного честного представителя полиции. Честный, бесстрашный и крайне целеустремленный. Также стоит отметить и персонажа, сыгранного Райаном Гослингом.

Это такой несколько бесшабашный коп, прошедший жерло войны. Который только выглядит абсолютно расслабленным. Но в нужный момент, на него можно положиться, он точно не подведет. Ну, а постаревший "Терминатор Т-1000" (Роберт Патрик),

неплохо сыграл типичного техасского рейнджера.

Фильм легко смотрится. Особо глубокого сюжета тут нет, все ходы нам известны. Да и концовка, по сути, тоже.





"В погоне за Бонни и Клайдом" (оригинальное название "The Highwaymen") - фильм 2019 года.

Режиссер: Джон Ли Хэнкок. В ролях: Кевин Костнер, Вуди Харрельсон, Кэти Бейтс, Джон Кэрролл Линч, Томас Манн, Дин Дентон, Ким Диккенс и другие. Фильм снят для платформы Netflix.

И этот фильм на основе реальных событий. И опять идет речь про одних из самых известных бандитов Америки 30-х годов: Бонни Паркер и Клайде Бэрроу.

Эта парочка много лет "кошмарила" полицию на территории нескольких штатов. Они пользовались тем, что в то время, взаимодействие между полицейскими разных штатов, было минимальным. А ФБР только "становилось на крыло". Поэтому эта парочка совершала преступление в одном штате, переезжала в другой и пережидала "смутное время". И длительное время им это удавалось. Но эта парочка прославилась еще тем, что они убивали полицейских к месту и не очень. Скажем так: убивали ради убийства.

Естественно, что ненависть к ним росла изо дня в день. Было принято решение привлечь к поимке этих преступников уже расформированных техасских рейнджеров.

И ими стали Фрэнк Хамер (Кевин Костнер)

и Менни Голт (Вуди Харрельсон).

Собственно, перед нами детективная история о том, как двое бывших техасских рейнджера искали известных бандитов. Это не просто детектив.

Тут и довольно заметная драматическая линия. По ходу сюжета, нам раскрывают историю самих рейнджеров. Их "приключения" в 20-х годах. Когда им приходилось просто уничтожать целые банды мексиканцев в "штате Одинокой Звезды". И вспоминать о тех временах, наши персонажи не особо хотят...

Главных же злодеев практически до самого конца фильма нам не показывают. Именно лица Бонни и Клайда мы увидим лишь перед самой их смертью. Так хотел режиссер. И в этом есть определенный смысл. Так возникает просто дикое несоответствие ужасных преступлений этой парочки и их вполне мирная внешность молодых (очень молодых) людей.

Ну никак не похожи они на преступников! В этом и была задумка режиссера. И в этом также показана драма наших рейнджеров: они просто обязаны положить конец преступлениям. Но совершенно не радуются тому, что им пришлось сделать...

Несмотря на то, что фильм сделан для стриминговой платформы, его стоит посмотреть, если вы любите подобный жанр. Уже постаревшие Кевин Костнер и Вуди Харрельсон, неплохо воплотили образы знаменитых рейнджеров Техаса.