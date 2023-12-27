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"Нефариус" - очень спорный мистический триллер

Сегодня я расскажу о новом мистическом триллере "Нефариус", который оставил крайне противоречивые впечатления от просмотра. И причину этого я поясню...
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Вышел очередной триллер на якобы мистическую тематику. Посмотрев данный фильм, решил написать свою "рецензию", поскольку в корне не согласен с мнением большинства отзывов на фильм.

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Режиссерами фильма стали Чак Конзелман и Кэри Соломон. В ролях: Джордан Бэлфи, Шон Патрик Флэнери, Том Омер, Гленн Бек, Дэниэл Мартин Берки, Марк Де Алессандро и другие.

Сюжет.

Убийце Эдварду Брэди (Шон Патрик Флэнери) грозит смертная казнь.

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Его психолог, который должен был вынести решение о его вменяемости,

дело свое не закончил, покончив жизнь самоубийством. На его место экстренно назначают нового, Джеймса Мартина (Джордан Бэлфи).

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У него буквально пара часов на то, чтобы усадить преступника на электрический стул или отправить его в психушку. Но проблема в том, что Эдвард утверждает, что он демон по имени Нефариус. И именно демон заставил человеческую оболочку совершать преступления. Что это: попытка избежать смерти или настоящее раздвоение личности? Психолог должен решить эту задачу...

Скажу сразу: я не разделяю восхищение некоторых по поводу данного фильма. И причина именно в сценарии. Он очень и очень спорный.

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Начнем с того, что фильм принадлежит к редкой категории "разговорных фильмов". Не совсем в духе "12 разгневанных мужчин", но схоже. БОльшая часть фильма проведена в одном месте за беседой между психологом и убийцей.

 Именно беседа и является ключевой в фильме. И именно беседа - слабое место фильма. Но для начала, стоит сказать, что нам, как зрителю, не дают никакого намека на то, какая версия является правильной. Практически, до самого конца фильма. Смотря диалог между психологом и преступником, вы сами можете строить свои версии хода событий. Никакими сверхъестественными явлениями, якобы демон, свое существование не проявляет. Только слова. Только некие знания о личной жизни психолога. И вот тут-то и наступает критический момент в фильме: это все обыграно очень плохо!

С самого начала встречи Нефариус выкладывает довольно полную биографию Джеймса. Но психолога это лишь удивляет, не более.

 Даже после того, как в одиночной камере Эдварда находят полное "досье" на психолога, Джеймс не начинает ничего предпринимать.

А ведь стоило!

Работа судебного психолога - это интеллектуальный бой его собственного интеллекта с интеллектом преступника. И тут у психолога должны быть козыри. У Джеймса их нет. Он только сейчас лично (а это важно) видит преступника и впервые с ним беседует. Все остальное он знает исключительно из работы предшественника. Этого недостаточно, чтобы сделать свой, собственный вывод. Ведь на кону человеческая жизнь. А вот у преступника уже есть психологический образ психолога. И, по идее, Джеймс Мартин должен в первую очередь задать весьма серьезный вопрос руководству учреждения (тюрьмы): как преступник узнал ЗАРАНЕЕ, что именно Джеймс будет новым психологом? Слив информации - если исходить из реалистичного сценария. Или все же сверхъестественное? По крайней мере, Джеймс должен либо отказаться от обследования, либо требовать больше времени. Но этого не происходит.

Теперь - о самой беседе. Она шла "под дудку" преступника (или демона) однозначно. Профессиональный психолог вел себя в некоторые моменты крайне не профессионально. Он срывался во время затрагивания тем из личной жизни.

А для психолога, да еще и судебного, это фиаско! Такое впечатление, что вытащили школьного психолога из ближайшего городка и впустили в тюрьму. Странное поведение, однако...

Если же исходить из мистического, то и поведение демона вызывает ряд вопросов. Сам демон страстно желает именно смерти своего носителя. Он говорит, что все, что нужно, он уже получил, и теперь эта оболочка ему не нужна. Но, исходя из христианских представлений, демон может покинуть тело одержимого в любой момент! Вот выгнать его насильно, не просто. Тогда в чем проблема? Покинь тело или не проявляй себя. Психолог примет решение о вменяемости и все - дорога на стул проложена. А тут - дурацкая игра. Да еще с убеждением о какой-то важной роли самого психолога в будущем всего человечества!

В какой-то момент, появился священник и мне показалось, что будет сюжетный поворот... Ничего подобного! Священник просто отыграл пару минут экранного времени (здравствуйте, я тюремный священник - вам нужна моя помощь? - ну тогда я сваливаю). Этот персонаж вообще себя повел так, будто верит в бога не сильнее, чем в разумность ветчины.

Отыграл роль и ушел. Зачем? К чему? Не понятно.

В конце же беседы, Мартин делает свое решение явно исходя из своего нервного порыва, что странно для профессионала. Остальным же, вообще все до лампочки. Они жаждут казни.

Об игре актеров. По факту, тут только двое играют: Джордан Бэлфи и Шон Патрик Флэнери. Остальные - где-то далеко, на периферии. Причем, Шон Патрик Флэнери явно уж доминирует в этом дуэте. Так было задумано или так вышло случайно, я не знаю. Но персонаж Джордана Бэлфи получился очень невыразительным и спорным.

В итоге, получился так себе фильм. Довольно средний. Полно сходных фильмов про "мозгоковыряние", где этот процесс показан лучше и реалистичнее. Например, "Планета Ка-Пэкс" с дуэтом Джеффа Бриджеса и Кевина Спейси, по режиссуре на совершенно другом уровне.

Единственный же плюс этого фильма - это интрига самого вердикта.

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Посмотреть данный фильм можно, но не ждите от него каких-то откровений.

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