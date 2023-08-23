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Начну с ответов на комментарии к статьям, посвященным нехватке видеопамяти (или кажущейся нехватке) видеокарт НВидиа:

"Малый объем видеопамяти у видеокарт - мифы и реальность"

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"И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти"

Складывается устойчивое мнение, что комментаторы вообще не читают. Как вариант: не понимают прочитанного.

Для начала повторю снова: я не делал никаких выводов по требуемому объему видеопамяти . Я лишь показал одну из методик выявления проблемы.

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А теперь сами комментарии.

- "Очередной бесполезный высер автора, который строчит низкосортные статейки пачками ради вознаграждений.

Всё что вам нужно знать:

1) при нехватке памяти получаем фризы, статтеры и приходится понижать качество графики

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2) уже сегодня 8гб впритык для макс настроек даже для fhd

3) покупать сегодня 8гб по нынешним завышенным ценам - худшее решение".

Милейший, Вам то откуда это знать? Вы тут исследование делали? Или Вы разработчик? Очень сильно сомневаюсь. Чтобы не сотрясать зря воздух, напишите свою статью. Только используйте свои данные, а не перепечатку других изданий.

- "Автор пытался выпускать что тип для фулл хд 8 гб за Овер прайс годно. Но нет .."

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Автор не пытался делать выводы. Перечитайте снова, выпив успокоительного. Может тогда смысл станет Вам понятен.

- "Автор статьи прежде чем что-то писать стоит изучить тему углубленно а не по заголовкам статей(таких же Вась)!!!"

Автор сам делает тесты, а не смотрит на "Вась". Попробуйте сделать хоть раз сами. Не ради грошового гонорара, а за идею. Слабо?

- "...Зачем эта двойственность?

Всем понятно, что прикормленные щедрой рукой Nvidia, блогеры будут с пеной у рта доказывать, что 8Gb у их кураторов, совсем не то, что "жалкие" 8Gb у AMD..."

"Всем" - это кому? У Вас есть неопровержимые доказательства, что НВидиа занесла деньги работникам сайта i2hard? Я, например, такой информацией не владею. Вы поделитесь тогда со всеми, интересно почитать...

Обвинения в подкупе, в некоторых ситуациях имеют уголовную подоплеку. Поэтому разбрасываться такими обвинениями без доказательств не стоит. Это не прилично.

У меня есть своя версия, почему вышли такие результаты. И не только у них. Допустим, вы тестируете видеокарты. Запускаете игру и сразу делаете тестовый замер. Память не загружается на критическую величину. Потом вы меняете настройки, перезапускаете сохранение и повторяете тест снова. И опять память не успевает "переполниться". А вот когда вы играет час - полтора, такое уже возможно. Но сильно сомневаюсь, что каждому тестовому отрезку предшествовал часовой геймплей.

- "Автор не открыл Америку: даже с PCI - E 3.0 нет упора в шину на производительных видеокартах. А проблема нехватки 8 Гб видеопамяти у видеокарт Nvidia изучена досконально."

Уважаемый многолетний оппонент, Я не ставил целью доказать, что будет упор в пропускную способность шины видеокарты. Показатель загрузки pci-e всего лишь показатель загрузки в данный момент. И вот он говорит, что в рассматриваемом видео не было упора в видеопамять в разрешении 1080р. Касательно же ваших ссылок, кои Вы постоянно приводите: я понимаю, что для "красного лагеря" всего два "авторитетных" ресурса, но может стоит вспомнить о различии работы с памятью у карт АМД и НВидиа? Может стоит рассматривать только проблему нехватки видеопамяти, а не примешивать баттл "AMD vs NVidia"? Думаю, у ресурса HardwareUnboxed хватило бы средств и возможностей проверить ту же проблему на разных модификациях той же RTX 3060?

- "...а проясните - 1070 умеет "ребар"? Или может автор "упустил момент", что видяхи 40хх серии умеют "кушать" оперативку РАМ? Через шину PCI-Ex. И ССД тут вообще не при чём.

В общем - тест БЕСПОЛЕЗЕН. Вообще. Самый смак - ни в одном "прогоне" нет упора в "память видеокарты"? Зачем тогда делать такой тест?"

Вы для начала откройте свой системный блок. Там вы увидите, что взаимодействие вашей видеокарты с остальными компонентами происходит исключительно с помощью разъема pci-e.

И загрузка оного показывает на интенсивность передачи данных. Не важно включены разные финтифлюшки или нет.

Для тестов я специально выбрал настройки, когда загрузка видеопамяти близка к пределу, но не переполняет видеопамять карты. И в этом случае, загрузка pci-e сопоставима с тестом видео i2hard. И это говорит о том, что и там не было особого упора в видеопамять в разрешении 1080р.

Кроме того, я привел для игры Hogwarts Legacy показатели загрузки pci-e на одних и тех же настройках в 1080р и 1440р. И этот показатель вырос более чем в 2 раза! Значит, памяти уже не хватало. Истинное значение, я, естественно, оценить не могу. Именно для этих целей и нужна другая карта с бОльшим объемом памяти. У меня нет такой возможности. Но у профессиональных обзорщиков такие возможности имеются. Но нормально не тестируют.

- "ты бы еще в разрешении 720 протестировал... возня ради возни, когда много свободного времени"

Речь в рассматриваемом видео шла о видеокарте RTX 4060 и ее конкурентах. А это продукты, предназначенные для 1080р. Более того, указанная карта с использованием технологии "лучевыжигания" не может обеспечить комфортный фпс в нативном разрешении во многих современных играх. И для этого была придумана еще одна "фишка" - DLSS. Которая и делает Вам разрешение условных 720р, только Вам дядя Хуанг забыл об этом сказать...

В своей первой статье на данную тематику я прямо сказал: "Кто возьмется за нормальное тестирование на нехватку видеопамяти?". Желающих нет и не будет, я уверен. А писать глупые комментарии большой проблемы не составляет. Некоторые могут возразить: "Была бы у тебя новая видеокарта и тогда..." И тогда было бы тоже самое. Ведь читать и понимать многие не умеют...





Ладно, переходим к критике "коллег по цеху".

Ух, как хотелось оппонировать товарищу Ворворту к его последней статье... да опередили. А потом и запал пропал...

Но вышла не менее фанатская статья "Почему Intel "великая" компания, от которой бегут фанаты".

Собственно, ничего необычного. Если бы не несколько фактов, что не соответствуют действительности. Называлась бы статья по-другому и тогда - другое дело. Но автор решил свою частную проблему возвести в абсолют и унизить всю компанию Интел...

Что там по фактам?

Для разминки, автор зачем то вспомнил о процессорах семейства Intel Broadwell и их встроенную графику. Для начала стоит сказать, что никакой производительности GTX 750 там не было никогда. Это бред. И отсюда не может вытекать факт, что "В топовых процессорах стояли аналоги GTX 750. Только с драйверами были проблемы. Вместо GTX 750 на выходе в лучшем случае получались GT 730 не везде и не всегда. Отличное начинание... только в корпоративной среде это не нужно, а домашние пользователи не приняли".

В те времена пользователи с мозгами не пытались замещать дискретные видеокарты встройками. Даже теоретически. А причина провала этих процессоров - их высокая цена. Несмотря на наличие кэша 4-го уровня и отличную производительность, именно цена их сгубила. В те времена процессор Core i5-5675C стоил на уровне i7- 4770K. Что делало его мало конкурентным. Более того, даже сейчас, на "несравненном Али - базаре", такие процессоры довольно дорогие.

Для энтузиастов представляют интерес только "мутанты", сделанные на базе мобильных версий.

Далее идут стенания по поводу корпоративной платы Intel dh61cr. Тут я спорить не буду. Но вот этот вывод просто умиляет: "Интересно, сколько "опытных" пользователей смогут устранить все проблемы продукции Intel без обращения в сервис собственными силами? В корпоративном сегменте, для таких вопросов, есть специально обученный человек на зарплате. А что по поводу обычных смертных?"

А зачем человек, не разбирающийся в этом, купил эту плату? Такой вопрос должен возникнуть в первую очередь. Не знал, что покупает? Так это его проблемы. Читай/изучай перед покупкой. Кто не разбирается, тот не покупает комплектующие в принципе и ему собирают в магазинах или по знакомству.

И еще один явно фанатский момент, касается работоспособности на данной плате видеокарты RX 550.

Недавно с просьбой о помощи ко мне обратился один человек. Ему нужна была видеокарта в определенном бюджете. Новая, так как он не силен в этом и покупать с рук не хочет. В его бюджет со скрипом влезали следующие модели: GTX 1630, GTX 1650 и RХ 6400. С точки зрения цены, карта от АМД смотрелась очень хорошо. Даже несмотря на то, что будут определенные потери производительности в слоте pci-e 2.0. Я начал "курить" эту тему. Оказалось, что у видеокарт RX 6400 (и не у них одних, RX 550 входит в их число) имеется проблема с совместимостью со старыми материнскими платами. Были такие и с платами на Санди Бридж. Часто такое происходило на "народном" 2011-3 из "Поднебесной". Но самое смешное, что были и проблемы с сокетом АМ3+! Поэтому возмущение автора статьи - мимо кассы. Ищите проблему в самой АМД. К примеру: я проверял работоспособность своей GT 1030 на платах с чипсетами В360, Н310, Н61, Р67, Z77 и нигде не было проблем с несовместимостью. Причем, только у В360 и Р67 были не родные (коробочные) биосы, а более поздние версии. Чудеса, правда?

Ну а заключительный вывод "Сегодня все пускают слюнки на видеокарты Intel. Хвалят их со всех сторон. После стольких лет работы с продукцией этой компании (за рамками процессоров) хочется сказать - БЕГИТЕ, ГЛУПЦЫ" можно даже не комментировать...









Приступаем к статье, которая особо никому не приглянулась (один только комментарий). Но она поразила меня абсолютной технической безграмотностью автора:

"Ferrari 812 Competizione усовершенствовали увеличив мощность до 854 л.с."

Допустим, что автор использовал Гугл-переводчик, который очень слаб в технических текстах. Или воспользовался помощью ИИ (мозгов у которых нет и не будет). Но что мешало внести потом правки в текст, чтобы придать ему нормальный вид и вменяемый смысл? Ответ: техническая безграмотность автора".

- "Ferrari 812 Competizione, которую считают символом мастерства в сфере гранд-туризма" Эту фразу писал явно не человек, а безмозглый "чпокДжиПити".

- "Известная своим мастерством в области автомобильных модификаций, компания Novitec впечатляюще увеличила мощность автомобиля, доведя ее до 854 л.с."

Господин, автор, вы вообще хоть что-нибудь знаете о тюнинговой фирме Novitec? Это вряд ли. Иначе бы не писали откровенный бред. Да, это довольно известная компания, которая изначально сделала себе имя на тюнинге автомобилей Ferrari. Но она в современное время никоим образом не "впечатляюще увеличивает мощность"! Для доказательства, я привожу данные по серийной модели:

Давайте займемся простейшими вычислениями: 854-830=24... 24(!) лошадиные силы! Это впечатляюще?

Уважаемый, автор, узнайте в интернете значение слова "впечатляющий".

Что на самом деле делает Novitec? Она ставит свой блок управления двигателем, что дает очень скромный прирост мощности. Это их принципиальный подход! На большее, не дает "санкции" сама Ferrari. А она способна "сжить со свету" особо ретивых тюнеров. Далее, по желанию заказчика, на автомобиль может ставится фирменная выпускная система в разных конфигурациях. И это все, что касается тюнинга производительности! Скромно, но качественно. За "овер 1000 л.с." идите в другие конторы.

Основной тюнинг сосредоточен на мелких переделках: новые диски, занижение подвески, установка карбоновых деталей. Короче, ничего существенного. За иcключением автомобилей серии N-Largo, которые выходят очень лимитированной партией, очень дорого стоят и имеют значительные визуальные изменения.

Вот для понимания, серийная Ferrari F8 Tributo:

А так выглядит Ferrari F8 N-Largo:

Различия впечатляющие. Автомобиль получает новый передний и задний бамперы, новые передние и задние крылья (именно крылья, а не накладки), которые делают автомобиль шире на 18 см! Ну и куча других изменений. Причем, дизайн таких автомобилей разрабатывали в студии Strosek, тоже немецкой тюнинговой компании. Можете сами в этом убедиться.

- "А в качестве штриха роскоши они добавили позолоченную выхлопную систему".

Неужели? Вы и впрямь считаете, что золотое покрытие делают для роскоши? И в легендарном McLaren F1 тоже так сделали для роскоши?

Так у Ferrari эту позолоту вообще не увидеть, ведь выпускная система под днищем, да еще и прикрыта карбоновыми листами для улучшения аэродинамики. Может золото применяют для уменьшения теплопередачи от раскаленного выпускного коллектора? Или вы думаете, что и космонавты имеют позолоченное покрытие защитного стекла шлема скафандров "для красоты"? Не знаете, не пишите технической чуши!

- "Кроме того, потенциальным покупателям предоставляется возможность установить ещё и активное управление звуком". Какое активное управление! Это всего лишь переключатель на брелоке для активации заслонок в выпускном тракте! Два положения: заслонки прикрыты (выхлоп потише), заслонки открыты (рев раненого тиранозавра). И ничего более.

- "В качестве коробки 812 Competizione может похвастаться безнаддувным 6,5-литровым двигателем V12"

В качестве коробки 812 Сompetizione может похвастаться... коробкой передач. Или Вы думаете, что в Novitec убирают ее? Что за совершенно несуразное предложение?

- "Для более агрессивной посадки и лучшей динамики управляемости измененные пружины уменьшают дорожный просвет на 25 миллиметров"

Да пишите же по-человечески! Какая "агрессивная посадка"? Такая, что ли:

Пишите "клиренс" или "дорожный просвет". И он может быть "малым" или "большим", но не "агрессивным".

Короче, для следующей статьи, воспользуйтесь сайтом компании, о машинах которых будете писать.





Ну, вот такие претензии на сегодня. Всем удачи и здоровья.



