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И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти

После одного ролика с канала i2Hard, я попробовал проверить одну составляющую того теста...
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Я уже писал статью о проблеме тестирования на нехватку видеопамяти. Вот эта статья:

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"Малый объем видеопамяти у видеокарт - мифы и реальность".

Суть была в том, что проверить истинное потребление, которое необходимо, не так и просто. И уж точно не стоит сравнивать видеокарты от разных производителей. 

И вот на канале i2Hard выходит очередное видео, посвященное этой проблеме в контексте новейшей RTX 4060. Я ничуть не сомневался, что тестировщики выявят нехватку видеопамяти на данной карте. Тем более, что положение усугубляется кастрацией шины. Но, неожиданно, результат вышел противоположный. Что несколько странно. Ведь еще ранее, в подобных сравнениях Амперов и конкурентов из красного лагеря такая проблема имела место. В отношении, например, RTX 3070, которая все так же, как ее предшественница, GTX 1070, имела 8 гигабайт видеопамяти.

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И вроде бы, даже отъявленные красные фанаты, приводили этот канал иногда в качестве "пруфов" в разных спорах. А тут... Короче, ситуация непонятная и темная...

Но я обратил внимание, что в тестах, апеллировали к такому параметру, как загрузка PCI-E, которую можно контролировать в MSI Afterburner.

И я решил проверить, что на самом деле показывает этот параметр и можно ли его показания интерполировать на нехватку видеопамяти.

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В качестве тестовых видеокарт, я буду использовать свои (ну, что имеем...) GTX 1070 и GT 1030. Для начала, я выставлю в тяжелых играх игровые настройки и ограничение по фпс. Это необходимо, чтобы не возникало ненужных вопросов, типа "уже сам чип нитянит". Да, есть такие среди комментаторов, что ни читать, ни понимать не могут...

Игр будет не много, но они показательны. Показательно кривые и потребляющие достаточно много видеопамяти.

Первой на тест пойдет кривулька Hogwarts Legacy. Игра довольно плохо оптимизирована. Но память может потреблять отменно. Настройки свои: преимущественно средние. Но текстуры стоят на максимуме (а это один из главных потребителей памяти). Для того, чтобы "жор памяти" вышел на нормальный уровень, надо поиграть примерно 45 минут. Максимальное значение, которое я вообще видел в игре было около 7600 Мб. Но в тесте это значение было несколько ниже. Итак, смотрим на скриншот с мониторингом игры:

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Загрузка шины PCI-E составляет 4%, что мало и есть небольшая подгрузка с SSD накопителя в 1%. Потребление памяти около 6800 Мб.

Играем дальше. Начинаем интенсивно "ведьмачить" на метле. Загрузка по шине остается на том же уровне - 4%. А вот локации интенсивно подгружаются - 21% загрузки с накопителя.

Фризы иногда проскакивают, но это связано именно с подгрузкой локаций.

Теперь побегаем по самому учебному заведению.

Загрузка шины около 5-8%. Загрузка с диска также небольшая - 2%. Но на скриншоте хорошо видны фризы. И это полностью "вина" накопителя. Ведь загрузка самой видеопамяти в этой локации 6500 Мб, что с запасом. А вот "распечатка данных" игрового отрезка  с мониторинга MSI Afterburner:

Максимальная загрузка по шине была 9%. Память загружалась до 7400Мб. (9% загрузки контроллера, запомните эту цифру и сравните со скрином из теста i2Hard).


Переходим к игре Steelrising. Настройки преимущественно средние. И качество текстур пока на средних. Повторяем те же действия. Первый скриншот:

PCI-E - 4% и загрузка с диска (в этот раз это HDD) - 19%. Бегаем, сносим робокуклам черепушки, смотрим опять:

PCI-E - 5%, загрузка с диска - 97%! Но фризов нет. И такое тоже бывает...

Памяти у нас игра потребляет около 6200 Мб. Ставим качество текстур на высокие. Игра ругается, что памяти будет не хватать, но применяет настройки. Снова немного побегаем:

PCI-E - 5%, загрузка с накопителя - 51% и потребление видеопамяти выросло до 7200 Мб. И опять нет фризов.

Смотрим на статистику:

Загрузка шины доходила до 22%, максимальное потребление не приближалось к критическому значению в 8 Гб. Но есть один нюанс. Когда я играл (а это могло быть и 2 часа подряд) в игру, то на некоторых локациях на подобных настройках возникал эффект непрогрузки локации. То есть бежишь из одного места в другое (в пределах локации), а некоторые текстуры загрузиться не успевают и им требуется несколько секунд. Может поэтому игра и ругалась на применение высоких текстур. Но значение загрузки видеопамяти до 8 "гигов" никогда не доходило.


И третья игра. Она не так потребляет видеопамять (на игровых настройках), но интересен факт загрузки PCI-E...

Tiny Tinas: Wonderlands, настройки смешанные, средне-высокие. Как и писал в прошлой статье, игра не сразу прогружает текстуры. И этот факт я еще раз отмечу:

3% загрузки по шине и 19% подгрузки с жесткого диска (игра также находится на HDD). Но, как вы видите, текстуры еще не полностью загрузились. На тот момент, загрузка видеопамяти всего 2700 Мб...

После более получаса игры (полностью миссия по освобождению огородов от мелких пакостных гоблинов):

те же жалкие 3% загрузки PCI-E и потребление видеопамяти на уровне 5200 Мб.

А вот в истории мониторинга можно увидеть куда более высокие значения:

15% загрузка PCI-E. Но это происходило еще в момент загрузки локации, поэтому - не считается.


Теперь резонный вопрос: "А что это говорит?". То, что мои тесты имеют вполне соизмеримые значение с результатами из теста i2Hard. Да, там загрузка шины повыше, но не принципиально. Именно поэтому и вывод вышел таким. Скажем, неожиданным. А хотите увидеть, КАК выглядит недостаток памяти в контексте загрузки шины PCI-E? 

Для этого мне понадобится GT 1030 и все тот же Doom. Я сразу выставляю настройки таким образом, чтобы памяти немного не хватало.

Достаточно 15 минут, чтобы получить желаемый результат:

Мониторинг в тестовом отрезке максимально показал загрузку шины до 62%!

И вот это, уже серьезный показатель. Тут уже только слепой не заметит фризов из-за подгрузки в память.

Можно попробовать сделать и упор в память на GTX 1070. Для этого я сделаю два прогона в Hogwarts Legacy: один на кастомных настройках в 1080р, а второй - на таких же, но в разрешении 1440р. В первом случае, частота кадров будет залочена на 60 фпс, во втором - на 30. Так точно не будет упора в производительность чипа. Оба раза я летал на метле покруг самого здания Хогвардса. По итогу имеем следующее:

График показывает, что есть просадка по редким и очень редким событиям, хотя загрузка во втором случае у видеокарты даже ниже. Вот так выглядит сводный график фреймтайма:

Хорошо видно, что во втором тестовом отрезке фризов гораздо больше, чем в первом. Это идет, хоть и не критичное, но обращение к загрузке в видеопамять. Загрузка же контроллера достигала 23%, т.е. в два с лишим раза больше, чем в разрешении 1080р. Значит, памяти уже немного не хватало.

Остается только гадать, почему в тесте блогеров не было подобных значений. Так вышло или так "захотели"?

И пока, вопрос об истинном потреблении (а значит, и недостатке) видеопамяти остается открытым...


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