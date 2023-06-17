За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Одна из популярнейших тем последних месяцев - "проклятая НВидиа опять зажала память на новых картах". Определенный смысл в данных обвинениях имеется. Но, чтобы говорить "8 гигов для 1080р уже очень мало", нужно иметь подтверждение своим словам. И вот тут уже появляются проблемы. Я не буду обращать внимание на бестолковых комментаторов, которые, словно попугаи просто повторяют слова, не понимая их смысла. Что с них брать? Поколение Тик-Тока...

Но и адекватные фанаты АМД также срываются в голословное:

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой -30% на стиралку Бош 4 серии Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

И ведь человек отлично знает, что так сравнивать нельзя! Начнем с того, что карты от АМД и НВидиа вообще имеют разную производительность. А кроме того, просто по-разному работают с памятью. Поэтому интерпретировать данные от "красной" карты на "зеленую", нельзя. Тем более, что сами АМД-фанаты постоянно трещат о том, что "НВидиа постоянно мухлюет с качеством изображения".

реклама

Значит, сравнивать надо на картах от одной компании. Людей, которые имеют сразу две карты, не так и много. И среди них желающих на такие эксперименты, вообще есть ли...

Ладно, допустим, что для многих современных игр 8 гигов видеопамяти для 1080р недостаточно. Просто сделаем это аксиомой (т.е. без доказательно). Но тогда имеет место следующий вывод: все карты, имеющие еще меньше видеопамяти, также будут испытывать ее дефицит. Пока нет никаких противоречий. Тогда я могу делать умозаключение, что все видеокарты, близкие по производительности к моей GTX 1070 и, имеющие меньшее количество видеопамяти, будут в таком аспекте проигрывать. Что за карты? Это практически такие же по производительности GTX 1660TI/1660 Super и более мощная (но не критично) RTX 2060. Среди моих знакомых нет обладателей таких видеокарт. Поэтому обратимся к "блохерам" с Ютьюба. Тем более, что неофиты любят давать на их "тесты" ссылки. Я искал тесты с GTX 1070 и GTX 1660 Super или GTX 1660TI в игре Hogwarts Legacy. Почему она? Просто аспект потребления видеопамяти в ней, я изучил очень хорошо.

Нужных роликов, где хоть имеется намек на настройки или тестовый прогон почти нет. Вот лучший из них. Сразу переходите к таймингу 11.40. Что там мы увидим? Что GTX 1070 и GTX 1660 Super показывают практически одинаковую производительность.

реклама

Хотя потребление видеопамяти отличается на 1 Гб, что довольно много. Значит памяти хватает? Не факт. Это просто "кривой тест". Он вообще ничего не показывает.

Поясняю.

Вот такие у меня игровые настройки в Hogwarts Legacy:

реклама

Причем, включен режим FSR 2.0 в пресете "качество". Сразу после запуска игры имеем следующее:

После беготни и полетов в течении 15 минут имеем уже несколько другой результат:

Потребление видеопамяти выросло с 3,8 Гб до почти 6,8 Гб. Это очень много. Играя примерно по полтора часа подряд, я потребление выше 7,3 Гб не видел. Но я не могу сказать, чем забита в такой момент память: нужным или "мусором". И никто не может. Поэтому всякие высказывания типа: "играю в игру А и там потребление почти 12 Гигов", можно не воспринимать всерьез. Это просто значение занятой видеопамяти, но не показатель того, что игре надо именно 12 Гб!

Есть люди, которые говорят, что: "при нехватке видеопамяти будет "непрорисовка". Это очень спорное заявление. И полностью зависит от конкретной игры.

Вот вам пример "непрорисовки" в Tiny Tina’s Wonderlands:

Но игра находится на жестком диске. И уже через несколько секунд, мы имеем нормальное изображение:

Это пример типичной кривой оптимизации в игре.

Но есть в моей "коллекции" и случай, года "непрорисовка" имеет место. Игра Steelrising, настройки следующие:

При средней детализации текстур имеем такую картину:

Если же попытаться выкрутить детализацию текстур на максимум, то игра потребует 12 Гб видеопамяти:

Можно это предупреждение проигнорировать и применить настройки. Но результат будет таким:

Даже через 30 секунд, картина не изменится (хотя игра находится на ССД накопителе), текстуры не прогрузились...

Но таких случаев ( игра к тому же просто кривая) не так и много. Как же можно узнать: на самом деле игре требуется 8 Гб видеопамяти или нет?

В идеале - тест на одинаковых картах с разным объемом памяти. Просто смотреть на текущий фпс и просадки. Такие карты и сейчас имеются. Допустим, RTX 2060 с 6 и 12 Гб набортной памяти. Карты есть, тестов нормальных практически нет.

Есть и другой способ. Более замороченный, но и более верный. Для этого необходимо иметь, пусть и разные, но одного поколения, карты с разным объемом видеопамяти. К моей GTX 1070 отлично бы подошли GTX 1060 (6 Гб) и GTX 1080TI. Но таковых не имеется. Поэтому принцип тестирования покажу на GT 1030...

Естественно, что карты уж сильно разные по производительности. Но обе из поколения Паскаль, значит работа с памятью осуществляется схожим образом. Алгоритмы сжатия должны быть идентичными. Вот и проверим, как на GT 1030 будет сказываться нехватка видеопамяти. GTX 1070 тут просто выступает референсной моделью. В данном случае, разница в процессорах и оперативной памяти не играет никакой роли, поэтому на сей счет можете не строчить комментарии.

Тестовые системы.

1. "тестовая"

Процессор : i5-3570K (4300 МГц)

Оперативная память : 12 Гб (1600 МГц)

Видеокарта : GT 1030 (2 Гб)

Операционная система : Windows 10

2. "эталонная"

Процессор : i7-8700T

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Видеокарта : GTX 1070 (8 Гб)

Операционная система : Windows 10

В обоих случаях, игра находилась на ССД накопителе.

Самое сложное было найти игру. Она должна "вылезать" на определенных настройках за объем 2 Гб памяти, ее должна "тянуть" сама карта (вернее, ее чип). А кроме того, игра должна быть более-менее нормально оптимизирована. Выбор пал на Doom 2016 года.

Настройки выбраны следующие:

Включено ограничение фпс в 60 кадров в Панели управления НВидиа. Это сделано для того, чтобы было легче интерпретировать результат. Средний фпс в этом тесте для нас не важен.

Тестовый пробег занял около 15 минут. И по его окончанию имеем следующую картину по потреблению памяти:

Теперь повторим этот же отрезок на GTX 1070 с теми же настройками:

"Эталонная" карта тоже показывает, что потребление не выходит за пределы 2 Гб. Значит, в этом тесте GT 1030 работала без малейшего упора в видеопамять (но на пределе).

Переходим ко второй части теста.

Немного побегаем под запись с CapFrameX. Нам достаточно буквально 100 секунд.

Те же настройки:

Теперь изменим только одну настройку, которая влияет на загрузку видеопамяти:

Это "размер страницы при виртуальном текстурировании". Выставляем параметр на "ультра".

Потребление памяти выросло до 2 Гб. Но как это скажется на забеге? Появились фризы, что будет хорошо отражено в значениях 1% и 0,1% редких и очень редких событий.

На этих же настройках "эталонная" GTX 1070 показала потребление всего 2,5 Гб:

Всего 500 Мб, а какой это оказало эффект на GT 1030! Смотрим, на результаты.

Общий график фреймтайма:

Общий итоговый график:

Тут очень хорошо заметно, что в тот момент, когда GT 1030 не испытывала проблем с нехваткой видеопамяти, ее результат практически идентичен GTX 1070. Но при "вылезании" за пределы, пошли просадки по значениям 1% и 0,1% редких и очень редких событий. 1% редких событий упал с 54 до 33 фпс, а показатель очень редких - с 41 до 15! Памяти недостаточно, данные приходится подгружать. А тут - узенькая шина pci-e... То же ждет и покупателей "кастратов" от АМД, к слову...

Хорошо заметна разница в параметрах инпут лага.

GTX 1070:

GT 1030 без упора в память:

GT 1030 с упором в память:

Видите разницу? Думаю, комментировать это нет смысла.

Примерно то же самое будет в случае реальной нехватки 8 Гб видеопамяти. Разве что падение по 1% и 0,1% будут не такими большими из-за нормальной ширины шины pci-e.





Вот таким "макаром" и стоит тестировать игры на реальную, а не выдуманную нехватку видеопамяти. Ну, кто за такое возьмется?