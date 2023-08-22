Кроме того, ей добавили позолоченную выхлопную систему, активное управление звуком и новые кованые диски.

Ferrari 812 Competizione, которую считают символом мастерства в сфере гранд-туризма, с двигателем V12, расположенным прямо перед водителем и управляющим задними колесами, была усовершенствована известной компанией, занимающейся тюнингом.

Известная своим мастерством в области автомобильных модификаций, компания Novitec впечатляюще увеличила мощность автомобиля, доведя ее до 854 л.с. А в качестве штриха роскоши они добавили позолоченную выхлопную систему. Кроме того, потенциальным покупателям предоставляется возможность установить ещё и активное управление звуком. В качестве коробки 812 Competizione может похвастаться безнаддувным 6,5-литровым двигателем V12.

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Он обеспечивает крутящий момент равный 691 Н*м, при этом пиковая мощность этого автомобиля достигает 9250 об/мин, а двигатель может раскручиваться до 9500 об/мин. С такой мощью он может ускоряться от 0 до 100 км/ч всего за 2,85 секунды, достигая 306 км/ч всего за 7,5 секунды. В конечном итоге, автомобиль может достигнуть максимальной скорости в 340 км/ч.

А чтобы еще больше улучшить эстетику и функциональность автомобиля, Novitec украсила модифицированный 812 Competizione 22-дюймовыми коваными дисками от Vossen. Для более агрессивной посадки и лучшей динамики управляемости измененные пружины уменьшают дорожный просвет на 25 миллиметров. Кроме того, была добавлена практичная, но сложная передняя подъемная система, поднимающая нос на 40 миллиметров для легкого преодоления препятствий.