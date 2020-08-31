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Повсеместное пренебрежительное отношение к видеокартам Radeon побудило меня к написанию данной статьи. Многие люди пишут, якобы, о куче недостатков последнего поколения плат от AMD: тут и мифические черные экраны, и постоянные вылеты в играх. Хотелось бы поделиться своим положительным опытом владения RX 5700, которую я считаю отличной видеокартой за свои деньги.

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Приобрёл данную плату я в конце сентября 2019 года, по очень выгодной цене:

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Учитывая бонусы "Спасибо" от Сбера, а также баллы Озона, покупка обошлась мне в сумму около 20 тысяч рублей. Смотря на возросшие из-за майнеров ценники в этом году, я понимаю, что это была просто великолепная сделка. Заменял я уже устаревшую на то время видеокарту Radeon R9 290.

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Объясню, почему я выбрал именно референсную версию. Во-первых, кастомные "нерефы" на тот момент только начали появляться. Во-вторых, меня привлекла выгодная цена на конкретную карту, она была на несколько тысяч дешевле рефов других производителей. Почитав отзывы в конференции, я убедился, что турбина в обычной RX 5700 не слишком шумная, а сама видеокарта относительно холодная.

Покажу вам конкретные цифры на примере моего самого популярного "кейса" на данный момент - игры Call of Duty: Modern Warfare 2019 года. После получаса сетевой игры при температуре в помещении 25,1 градуса получаем следующие показатели:

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Максимальная температура видеочипа составила 77 градусов (в пределах нормы), а Hotstpot - 86 градусов. Напомню, что последняя - это самая горячая точка на поверхности видеокарты, выявляемая на основе показаний двух десятков датчиков. AMD заявляет, что нормальной для Hotspot считается температура вплоть до 110 градусов. Так что в данном случае пугаться не стоит - всё окей. NVIDIA не даёт столько данных о температурах, а зачастую указывает только температуру GPU, из-за чего возникает путаница.

При этом, скорость вентилятора не превышает 1900 об/мин:

А частота GPU без проблем "бустится" до максимальной заявленной производителем 1725 МГц:



По опыту, турбина ненадолго включается более 2000 об/мин только при очень продолжительных нагрузках. Именно тогда её становится слышно, в остальное время - тишина. Многие скажут, что можно подредактировать кривую оборотов и обеспечить видеокарте более низкие температуры. Но моё мнение такое: пока показатели находятся в пределах нормы, а сама карта на гарантии - не вижу смысла что-либо менять. В любом случае, через пару лет её придётся обновлять.

Теперь что касаемо сложностей. За целый год я не столкнулся ни с одной из проблем, о которых пишут на форумах. Если ваша RX 5700 или RX 5700 XT перезагружает компьютер, постоянно сыпятся чёрные экраны и вылеты - это аппаратная неисправность карты. В таком случае срочно меняйте карту в магазине на другую (по наблюдениям, карты Gigabyte такому подвержены больше остальных). От брака никто не застраховал, такое встречается повсеместно при выходе новых поколений видеокарт, что у NVIDIA, что у AMD. Почему хаят только последнюю - мне непонятно.

То же самое касается и драйверов. Никогда у меня не было с ними проблем, хотя компьютером пользуюсь ежедневно, в игры играю постоянно. Никаких статтеров, синих экранов и прочего. Возможно, на старте продаж (в июле 2019 года) какие-то "траблы" и были. Но их очень быстро "пофиксили" - уже осенью всё было нормально. Напомню, что у видеокарт GeForce также существует куча проблем с драйверами на новых моделях - и там почему-то это считается нормой.

По итогу. Если вы сейчас выбираете б/у видеокарту на Авито, то референсный Radeon RX5700 по приемлемой цене - отличный выбор. Не бойтесь никаких мифических проблем, драйвера уже давно в порядке. А аппаратные "траблы" - это просто опыт 1% пользователей, которым попался брак. Главное правильно проверить карту перед покупкой.

Но если же вам хочется новую видеокарту, я бы порекомендовал дождаться анонса новых поколений от AMD и NVIDIA. И уже потом принимать решение о покупке.