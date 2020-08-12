Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в августе 2020
Цены на новые видеокарты сейчас ощутимо поползли вверх. Связано это с укреплением доллара, а также близостью начала учебного года. Также AMD и Nvidia начинают сокращать поставки текущих поколений, создавая дефицит товара. Как мне кажется, сейчас наилучший момент именно для покупки бывшей в употреблении видеокарты. Таким образом можно сэкономить до половины стоимости новой. Давайте же посмотрим, какие варианты лучше всего подойдут бюджетному игроку.
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Если начинать с самого ценового дна, на Авито и его аналогах сейчас можно приобрести что-то вполне годное. И минимум, на что надо смотреть для ПК, нацеленного на новинки - это Radeon RX 470 или 570 с 4 Гб памяти. Такую видеокарту можно прикупить тысяч за 5.
Далее, в следующем ценовом сегменте отличными решениями будут Radeon RX 480 и 580 c 8 Гб видеопамяти. Аналог от Nvidia - GeForce GTX 1060 на 6 Гб. Это самое вкусное и массовое, что сейчас можно купить на б/у рынке. Данные видеокарты можно приобрести за 8-10 тысяч. Производительность для этой цены просто отличная - хватит еще на пару лет для Full HD. Настройки в новых проектах, конечно, придется немного понизить.
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Теперь поговорим о том, как проверить видеокарту при покупке. Запомните несколько простых правил.
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Во-первых, на обратной стороне обязательно должны быть наклейки на болтах:
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Это признак того, что видеокарту не разбирали. Если продавец говорит, что раскручивал болты для замены термопасты - он, скорее всего, вас обманывает. Потому что менять термоинтерфейс на таких относительно новых картах нет смысла, он ещё не успел потерять свои свойства. А почистить видеокарту от пыли можно и без разборки.
Во-вторых, видеокарты, которые я рекомендовал выше - совсем не старые, им обычно всего пару лет. Следовательно, должна сохраниться гарантия магазина.
Далее, если у видеокарты есть гарантия, а также пломбы на болтах, то можно погреть её в FurMark.
Разрешение выбираем системное и включаем галочку "полный экран". Затем тыкаем "GPU stress test" и 15 минут крутим бублик. Графическая плата не должна свистеть или издавать другие нестандартные звуки. На экране не должно быть помех и каких-либо артефактов. Может появиться всплывающее окно "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" - от такой карты сразу отказываемся.
Если на этом этапе вы не заметили ничего подозрительного и с температурами всё нормально, то можно брать.
Это вполне обычные условия покупки видеокарт. Так как ранее озвученные мной модели очень популярны, то шанс, что вы найдете неплохую опцию за адекватный ценник - очень высокий. Чего не скажешь о какой-нибудь GTX 1080 - такие точно придётся поискать, хорошие варианты с нормальным "прайсом" покупают почти моментально. Поэтому о них я особо и не говорил, разобрал только бюджетные варианты.
Также скажу пару слов о картах после майнинга. В некоторых объявлениях продавцы даже честно об этом пишут. На практике, заводской брак обычно даёт о себе знать уже в первые месяцы использования. Но в случае с майнингом это происходит это гораздо раньше. Если на карте майнили, допустим, год, то с большой вероятностью она проработает еще очень долго. То есть, она морально устареет ещё до того, как умрёт.
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