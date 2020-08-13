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В этой статье мы разберем появившиеся в сети слухи о новых видеокартах AMD и NVIDIA. Но для начала, ответим на вопрос: а стоит ли ждать Big Navi и Ampere, если вы планируете апгрейд в этом году? Моё мнение - однозначно да! И вот почему.

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Во-первых, NVIDIA RTX 2000 - это было первое поколение, поддерживающее трассировку лучей. В следующей итерации их сильно "допилят": у некоторых видеокарт будет даже отдельный чип с тензорными ядрами. В итоге, новые RTX 3000 будут дешевле, мощнее и лучи на них будут работать лучше.

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У AMD также было первое поколение на новой архитектуре RDNA. Следующая итерация версии 2.0 исправит все ошибки. Плюс, появится поддержка лучей - как раз к выходу нового поколения консолей, а также большого количества игр с RayTracing.

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Сейчас текущее поколение NVIDIA потихоньку пропадает с прилавков - компания сокращает поставки на 30%. Таким образом идёт подготовка к выпуску нового. NVIDIA презентует свои видеокарты в сентябре, а AMD - в октябре. Выйдут они в конце осени - начале зимы, то есть до выхода нового поколения консолей.

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Теперь поговорим о сливах, недавно появившихся в интернете.

Топовая видеокарта, возможно, будет называться не 3080Ti, как мы привыкли, a GeForce RTX 3090.

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В референсных версиях появится новый тип охлаждения с двумя вентиляторами: из-за того, что будет целых два чипа. Первый - знакомый нам графический, а на обратной стороне - новый, с тензорными ядрами для обработки лучей.

Также имеются утечки по модификациям чипов и видеопамяти. Есть даже такой слух, что потребление энергии из-за двух чипов сильно возрастёт. Именно поэтому в топовых видеокартах будет дополнительное питание аж на 12pin. Возможно, в комплект с видеокартой положат переходник с обычного 8pin.

У флагмана RTX 3090 прирост производительности составит около 40% относительно прошлогоднего 2080Ti.

Слитой информации о новых AMD Radeon гораздо меньше. Они будут поддерживать лучи и большинство видеокарт из линейки будут базироваться на новом чипе Navi 21.

Будущий топ, который называют Big Navi, скорее всего получит обозначение Radeon RX 6900 XT. Он будет оснащён 80 вычислительными блоками и 5120 потоковыми процессорами. Это вдвое больше, чем у нынешней 5700 XT. То есть, даже без учета новой архитектуры, Big Navi будет мощнее минимум процентов на 70. И также примерно на 30% мощнее, чем RTX 2080Ti. По сути, новый топовый Radeon составит конкуренцию RTX 3080. Для AMD это довольно круто.

В итоге, ждать новые видеокарты имеет смысл, ведь прирост относительно нынешнего поколения должен быть большим.