Эта инициатива, получившая название Interop Initiative, направлена на "постепенный переход организаций с нынешнего C++ на Rust".

Компания Google выделила 1 миллион долларов фонду Rust Foundation. На эти деньги технологический гигант намерен внести свой вклад в инициативу по совместному использованию кода Rust с устаревшими кодовыми базами C++.

Эта инициатива, получившая название Interop Initiative, направлена на "постепенный переход организаций с нынешнего C++ на Rust". В индустрии язык программирования Rust вызвал восторг, например, из-за его преимуществ в плане безопасности и повышения производительности разработчиков. С другой стороны, C++ очень сильно преобладает в программном обеспечении, став стандартом для разработки программ с высокими требованиями к производительности, таких как операционные системы и видеоигры. Несмотря на то что Rust предлагает альтернативу, C++, похоже, будет присутствовать в индустрии еще как минимум несколько лет, отчасти потому, что многие разработчики уже освоили этот язык, а корпоративное программное обеспечение уже основано на нем.

реклама

В рамках Interop Initiative существует инициатива, направленная на то, чтобы компании переходили на более безопасный Rust. Для Google поддержка такой инициативы важна, поскольку многие приложения для Android основаны на C++. "Rust - один из самых мощных инструментов для решения проблем безопасности памяти", - заявил Google, присуждая миллион. "Это должно облегчить разработчикам написание функциональности на Rust".

Google хочет сотрудничать с проектом Rust, чтобы "любые дополнения были уместны и решали проблемы внедрения Rust, с которыми сталкиваются проекты, использующие C++". Google считает улучшение безопасности памяти одной из самых важных технологических задач на сегодняшний день. Поэтому вместе с сообществом и индустрией она хочет сделать экосистему открытого кода более безопасной для всех.