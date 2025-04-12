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Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки

Вернулся к истокам, некоторое время назад уже пользовался такой удобной конфигурацией.
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Давно известная тема двух компьютеров в одном корпусе. Есть противники и сторонники. Сам отношусь к последним.

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Один компьютер используется для игр или работы, в нём стоит производительная система. А второй используется для интернета, с энергосберегающей конфигурацией. Зачем жечь энергию для просмотра новостей на игровой системе? Ранее эту систему ещё использовали для скачивания фильмов и игр. С современным высокоскоростным интернетом стало неактуально.

Десять лет назад уже собирал и пользовался таким аппаратом. После покупки бракованного монитора у которого не работал HDMI вход, а только displayport, пришлось двойную систему раскидать по двум корпусам. Второй подключал к телевизору вместо приставки. В прошлом году заменил начинку в этой приставке и у меня на руках осталась материнская плата с процессором и памятью. Долго глядел на это добро и решил снова собрать двойную систему. Пришлось монитор заменить. Приобрёл новый с двумя входами. Так-же решил поменять корпус, старый стал немного тесноват для моего железа.

Корпус был нужен под десять карт расширения из-за моей конфигурации с двумя видеокартами и звуковушкой. В предыдущем было место под девять и не влазил кожух мостика nvlink, приходилось его снимать. Корпус приобрёл на вторичке, изрядно покоцаный, но не побеждённый. Когда-то стоил изрядно больших денег... В корпусе, в тему, оказалось два набора кнопок: включения, перезагрузки и для встроенного реобаса. Реобас затерялся в пыли веков...

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Предыдущий компьютер тыц

Переделка приставки  тыц 



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Начал с изготовления проводки для включения второго системника.



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Вынул плату реобаса и запилил дорожки вокруг ножек кнопок. Припаял провода с клеммами для материнской платы. Так-же сделал провода с диодами индикации работы и сети.



Просверлил отверстия для диодов индикации и приклеил их. Эти кнопки будут использоваться для дополнительного системника.



Прикрутил плату на место.



Материнскую плату разместил вверхногами под верхней стенкой корпуса. Материнская плата mini-itx формата. Процессор на редком сокете AMD AM1. Видео встроенное. Поддерживает 4К. Модуль Wi-Fi съёмный. Память ddr3 8 Гб двумя планками, работает в одноканале. Это особенность процессора. Диск ssd на 256 Гб.



Плату решил закрепить на виброгвоздиках, просто были...



Из-за места расположения пришлось искать и делать костыли...



Стойка крепления плат расширения осталась от другого корпуса. Использовал её для размещения ssd диска и звуковой карты. Звук на материнской плате деревянный, оловянный, безымянный — нужное подчеркнуть... Потому купил отдельную звуковую карту с выходом на переднюю панель. Люблю послушать радио в наушниках.



Тестовый блок питания стандарта flex atx на 200 Вт. А потребление системы без звуковой карты 30 Вт.



Так более понятно как я разместил материнку.



Тут ещё лучше видно.




Размещение тестового блока питания. Можно было оставить и его, но очень сильно шумит. Заказал другой.



Так он выглядит под крышкой корпуса.



Подключил удлинители.



Разместил провода, установил стойку со звуковой картой и диском. Всё соединил.



Высверлил отверстия под удлинители в верхней крышке корпуса и прикрутил их.



Ну и как можно обойтись без ручки от Газели на корпусе. Не представляю такого...



Запустил, послушал радио. Всё отлично, звук устроил, буду чаще пользоваться.



Приехал сутулый качок из Китая. Блок модульный на 400 Вт. Все кабели отстёгиваются. Вентилятор ни разу не включался, корпус холодный.



Все провода обмотал термолентой. Зачем? Не знаю - пусть будет...Провёл окончательный монтаж.
С мелким компьютером закончил.



Начал подготовку к установке основного компьютера.

Первым делом выкинул пластиковые крепления карт расширения. У меня видеокарты будут устанавливаться по другому. Сразу высверлил места для установки дополнительных вентиляторов и отверстие под кнопку сброса cmos. Установил крепления материнской платы.



Отверстия для крепления дополнительных вентиляторов не делал идеальными. Они будут закрыты вентиляторами и фильтрами. По системе, отработанной на предыдущем корпусе, удалил перемычки креплений карт расширения. Подточил заусёнки напильником, покрыл лаком, а как высохло всё закрасил.



Примерил место расположения райзера звуковой карты. Разметил и просверлил отверстие для болта крепления. Закрепил райзер на месте.



Шурик был мне должен за новый литий-ионный аккумулятор. Отработал достойно! Хоть и есть болгарка, в квартире ей не пользуюсь. Пришлось по старинке.



Стёкла с алмазной гравировкой от немецкой стенки обрели вторую жизнь.



Правда не все... Которое сейчас стоит было тестовым, на нём учился сверлить стекло, видны лишние отверстия. А основное лопнуло.



Начал устанавливать комплектуху. На мостик nvlink вернул кожух с подсветкой.



Под видеокарты установил подпорки, пришлось частично разобрать.



На фото ещё старые вентиляторы, сейчас стоят чёрные от ROG.



Для неверящих...



Прикупил украшений по теме, наклеил ленты подсветки ARGB.



Так как колодка ARGB на материнской плате стоит одна, пришлось покупать хаб.



Про установку второго процессора уже писал тут тыц



Наверное придётся покупать ещё один контроллер ARGB,не нравится всё красным.



Ну и набил татухи на боковых дверцах.



Трендовый риппер всё-таки. Вдруг забуду.

Месяц отпуска пролетел как один день. Но это неточно...

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