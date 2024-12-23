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Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения

После покупки AMD RYZEN Threadripper второго поколения возникла проблема, куда девать первый...
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Давно угнетала тема, что AMD RYZEN Threadripper первого поколения официально не поддерживается Виндовс 11. У меня стоял AMD RYZEN Threadripper 1900Х. Он меня полностью устраивал: восемь ядер и шестнадцать потоков на частоте 3.8 ГГц, бустится до 4.2 ГГц. Виндовс 10, которая установлена на моём ПК тоже полностью устраивает. Но... Её поддержка заканчивается менее чем через год. Ещё год будут платные обновления, далее - неизвестность. Да и платные обновления меня не заинтересовали. В результате стал искать AMD RYZEN Threadripper второго поколения. Как ни странно, в продаже был новый AMD RYZEN Threadripper 2920Х. После старта продаж прошло пять лет?! Купил новый с годовой гарантией. Заказ пришлось ждать четыре дня.

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Процессор приехал в пакетике. Правда там было немного вспененного ПВХ, но - не внушает... Понимаю разницу между ОЕМ и ВОХ упаковками, но всё-равно - не внушает. Как можно отправлять такой товар в пакетике?!



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Снял кулер. Интересовал отпечаток, ибо термопаста была нанесена на подошву заводским способом. И прошло пять лет использования, без её замены. Даже без замены процессора уже пора было её поменять.



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Судя по пятнам контакта заводская термопаста годная. Не засохла и кулер легко отделился. Глядя на фото у меня закралась мысль, что под крышкой четыре чипа а не два, как было заявлено.



Отвернул специальной торкс отвёрткой сокет, вынул старый процессор и вставил новый. Отворачивал и затягивал согласно порядку, изображенному на сокете. Торкс отвёртка предотвращает перетягивание винта, с определённым усилием момента затяжки. Она была в ВОХ комплекте процессора AMD RYZEN Threadripper 1900Х.


 

Новый процессор имеет 12 ядер и 24 потока. Базовая частота у него 3.5 ГГц, а бустится он уже до 4.3 ГГц. Сам, без оркестра... Крепление полностью аналогично предшествующему, пластиковая рамка была в комплекте.



Собственно процессор уже установлен и затянут в сокет. Термопасту наносил Arctic Cooling MX-4 2019. Установил кулер на место, подключил щуп реобаса. Запустил систему, немного погонял тесты.



Результат в Cinebench 20.



Результат в Cinebench 23 Multi Core



Результат в Cinebench 23 Single Core



Заметно подрос результат в 3DMark Time Spy. Даже не ожидал такого.



Синтетика учитывает все ядра.



Но Gaming PC мой системник так и не догнал.



В Unigine Heaven Benchmark 4.0 результат тоже подрос.



Играю в последнее время только в Киберпанк. Один ФПС прироста от замены процессора, просто колоссальный результат для потраченных денег.


Тесты можно сравнить с предыдущими в этой статье    тыц




Вот и всплыла проблема, после замены процессора. Что-же делать с процессором AMD RYZEN Threadripper 1900Х? Продать на вторичном рынке не получится, объявлений много, а спроса на этот процессор нет. Платы для него стоят больших денег и только растут в цене. А цена процессора наоборот неподобающе низкая. Брелок из него сделать тоже не получится, ибо размер очень большой. Решил увековечить для себя. Занялся в отпуске переездом системы в другой корпус, там окна будут на обеих стенках, будет место где разместить. Конечно можно было оставить в фирменной шикарной упаковке процессора, она у меня сохранилась. Но в ней процессор не видно, а задумал разместить его на видном месте.



Идея появилась внезапно. Сначала пришлось кое-что примерить и прикинуть .В результате получилось комбо-устройство. Памятник-витрина для процессора и заодно охлаждение задней части сокета.



Использовал для этой поделки часть упаковки процессора, захрустевший вентилятор 120 мм с шикарной подсветкой и вентилятор 50 мм. Подсветку можно менять с пульта. Втулку от стоявшего ранее вентилятора удалил бокорезами. Больших усилий поделка не отняла, все материалы были в наличии и обошлись бесплатно. Упаковку процессора посадил на клей, хотя и без него плотно держалась. Маленький вентилятор закрепил стяжками. Дует прямо на заднюю пластину крепления сокета.



Получилось на мой взгляд достойно. Процессор на видном месте, плата подсвечивается и охлаждается сокет. Необычно и симпатично. Плюс какая-никакая польза есть. Тысячную часть градуса наверное снимает...



Перед установкой просверлил отверстия для силиконовых гвоздиков. Что-бы не было вибрации от вентилятора на корпус. Отверстия раззинковал и закрасил от ржавчины. Вентилятор подключен через реобас и при работе его не слышно. Термощуп реобаса закрепил на задней части радиатора мосфета.

При замене процессора переживал из-за повышения его температуры, всё-таки четыре лишних ядра. И видел в продаже специальные наборы для дополнительного охлаждения материнской платы. Правда тогда о замене процессора на второе поколение не задумывался и набор такой не приобрёл. Но температура наоборот упала на пять градусов. Конечно это погрешность и возможно результат замены термопасты на новую. 

Теперь мой компьютер соответствует установке Виндовс 11, чего я и добивался. А вот устанавливать её буду в следующем году. И не уверен буду-ли это делать. На данный момент всё устраивает, система работает стабильно. Обновления выходят и компьютер от них не виснет. Зачем вынуждают ставить новую операционную систему, не понимаю.

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Куда пристроить процессор AMD RYZEN Threadripper первого поколения
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