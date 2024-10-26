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Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором

Будучи в поисках Threadripper второго поколения на домашний компьютер, получил ссылку на интересную материнскую плату с процессором за смешные деньги.
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Перейдя по ссылке был удивлён своим незнанием матчасти. Корпус моего HTPC оказался подходящим для плат формата Mini-DTX, а не только Mini-ITX, как я считал ранее. Рекламируемая мне плата была именно Mini-DTX и она, на мой взгляд, должна была влезть в указанный корпус. Причём у неё более богатый функционал в отличие от предыдущей платы. Делать было нечего, решил обновить начинку малыша.

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Заказал сразу: материнскую плату, память, кулер, твердотельный диск. Корпус с блоком питания и дисковод оставил от предыдущей сборки. Также были куплены ранее звуковая и видео карты.


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Плата шла в комплекте с процессором AMD A6 4400 M. Решение очень интересное. Ибо процессор не распаян на плате а является съёмным. Сокет на коробке указан FS 1, полное название FS 1r2.


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В коробку с платой изготовитель положил пару SATA кабелей с защёлками, заглушку в заднюю стенку корпуса, диск с драйверами, и ... и всё. Цена 1,5к в рублях за плату с процессором не предполагает ручек, брелков, перстней или отвёрток для сборки. Одна теплораспределительная крышка на процессоре, которая установлена, уже уникальна!


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Также радует решение разместить на плате крепление под кулер процессора сокет AM4. Можно поставить любой с защёлкой. Лишь бы корпус позволил. Я взял первый попавшийся, подходящий по высоте. Ширина в выборе не учитывалась так-как память заказал низкопрофильную изначально. И как я потом пожалел что не почитал отзывы о кулере. Вентилятор у него так противно жужжит.



Не помог и костыль снижающий обороты на треть.



Память выбирал низкопрофильную с частотой 1333 специально. После заказа материнки стал искать обзоры на неё. Логично ведь? Тогда был лишь один в эфире. Очень плохой.

Бедолага пытался собрать, не было дисковода у него, а в сети драйверов нет. Полез в BIOS и окирпичил мать. Его вывод - плохая...

Отвлёкся...Вот в отзывах и прочитал что память дружит с платой только на частоте 1333.



Кто ещё не рассмотрел, плата позиционируется как ULTRA STABLE, COMBO, GAMER. Сделайте заметку в этом месте...



Хорош рассуждать, пора собирать! Быстренько, на коленке, собрал для проверки работоспособности. Вставил планки памяти в слоты. Нанёс термопасту из комплекта кулера, очень жидкая кстати. Закрепил кулер и подсоединил провод к материнке. Вставил провода питания от блока и подключил SSD диск, клаву и мышь. 



Замкнул контакты Power SW отвёрткой и система сразу стартанула. Никаких выборов в BIOS ACHI режимов и частоты памяти. Мать сама выставила частоту 1600. Помните просил отметить? Правильно - ULTRA STABLE.

Процессор как и заявляли 2 ядра 2 потока.



Кеш тоже без сюрпризов.



BIOS 2021 года выпуска.



Память в двухканале и частота 1600



В однопотоке сливает Threadripper почти в четыре раза.



Тут вообще без комментариев.



Температура выше 66 градусов не поднималась.



После проверки встроенного видео понял что оно есть. Фильмы можно смотреть при разрешении 1920Х1080 в качестве 360р. Меня это не устроило и в дальнейшем буду пользоваться видеокартой. Но, встройка ведь есть. Помните просил отметить COMBO.

Теплораспределительная крышка штампованная из алюминия. Приклеена силиконом. Термопасту, видимо, накидывают с помощью вентилятора.



После фиаско кулера купил другой. Этот уже выбирал по отзывам, оказался даже ниже на 2мм предыдущего. Понижающий обороты провод оставил, с ним комфортнее.



Процессор тоже заменил, могу себе позволить... Два ядра это начало века. Я за прогресс. Да и стоял в предыдущей сборке тоже четырёхядерник, правда в одноканале. Там вообще интересная ситуация была: плата поддерживает двухканал, а все процессоры только в одноканале работают.

Установил AMD A10-4600M. На фото видно отличие в размерах кристаллов. Крышку установил на него с предыдущего процессора. Термопасту нанёс МХ4 2019.



А вот на крышку термопасту я намазал жирно, впитывается она в алюминий что-ли. Установил новый кулер на место.



Решил добавить винчестер для файлопомойки, пришлось покупать переходник для размещения двух дисков. На плате 4 SATA разъёма, хватит и для подключения дисковода. Его я оставлю на постоянку, есть большая DVD коллекция.



Переходник позволил установить диски только так, HDD толще и это место только внизу.




Словосочетание кабель-менеджмент кажется тонкой формой извращения при монтаже в маленьком корпусе. Но я всё-же использовал стяжки.



Установил видеокарту. А вот с размещением звуковой карты возникла проблема. Гнёзда SATA разъёмов и гнездо подключения USB на переднюю панель оказались точно под картой. Если одним SATA разъёмом можно спокойно пожертвовать, потому-что буду использовать только три устройства. То без USB  на передней панели - никак не обойтись. Буду пользоваться беспроводной мышью и её ресивер лучше располагать в прямой видимости. Ну и ещё одно гнездо USB спереди нужно для комфортного использования флэшки.



Пришлось сильно сгибать провода на фишке подключения, только так звуковая карта поместилась в слоте ровно. Dolby surround какой-то... Кстати, встроенный звук в плате никакой. Как и видео - хорошо что они хотя-бы есть.



Всё когда-нибудь заканчивается, как и эта сборка. Всё что хотел разместил, упихал и закрыл. Установил десятку, поставил драйверы с диска. Драйверы есть и для семёрки. Сделал обновление, заодно подтянулись драйверы видеокарты. Установил драйверы на звуковушку. Вот, собственно и всё.

Помните я просил заметить? Ради смеха установил любимую игру Serious Sam 3-BFE. Запустил её и смог спокойно играть на низких настройках в FullHD разрешении. Правильно - GAMER.

В итоге все надписи на плате соответствуют содержанию.

Даже в заводском исполнении плата достойна для просмотра видео и поигрушек в старые игры. Напомню плата с процессором за 1500р.

Анонс для заинтересовавшихся, Threadripper 2920X приобрёл. Прирост есть!

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