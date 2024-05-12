После устаканивания цен на видеокарты задумался об обновлении своего компьютера. На новинки даже не смотрел, ибо моя престарелая система с pci-e gen3 не раскроет их потенциал. На соло карту, после SLI, тоже решил не смотреть. Давно уже хотелось пощупать диковинного зверя RTX, с его волшебными лучами. Выбрал себе пару RTX 2070 Super - минимум для входа в NVLink. Это решение для себя лично, никоим образом никому не рекомендую. Все знают что одна видеокарта лучше. Но моя система специально строилась под пару карт. Градус понижать нельзя.

Предыдущая сборка тут (Тыц).

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Карты заказал, их оперативно отправили и доставили. Были хорошо упакованы в пупырку и картонные коробки под размер карты. Конечно, переживал за состояние видеокарт и какими они станут после доставки. Продавец успокоила, что их компания отгружает карты вагонами и возвратов не было. Тем сильнее расстроила замена объявления, после моего заказа, на возврат какому-то Олегу...

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Карты были отправлены одновременно, но логистика совершила чудо. Посылки пришли с разницей в два дня. Зато испытал непередаваемые ощущения. Причем совершенно безвозмездно.

Фото с одной картой не делал, не до того было. После получения почистил её от пыли и установил в системник. Обновил видеодрайвер на свежий и немного потестил. Результат меня удовлетворил, в киберпанке 69 фпс на максимальных настройках без лучей. С лучами понравилось только на максимальных с включенным длсс, но всего 15 фпс. Я этого и ждал, обзоры читал ранее. Просто не готов потратить кучу денег для одной игры...

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Пришла вторая карта, тоже в рабочем состоянии, без подводных камней кроме пыли. Зато возникла проблема с мостиком NVLink. Мостики были в продаже по конской цене. Я даже не сомневался, что сразу куплю. Ну кому они нужны кроме меня?

Народ рассудил иначе и мостик NVLink 3slot исчез из продажи. А их было шесть! Именно 3slot подходит для моей материнской платы. Поэтому пришлось мне решать инженерную задачу по соединению видеокарт мостиком 4slot.

Поискал на маркетплейсах кронштейны. Прикинул как их соединить. Померял место линейкой в корпусе, вроде должно влезть. Заказал два кронштейна и пару райзеров. Один райзер 20 см длиной ,второй - 25 см. Последний оказался нерабочим, система не видела видеокарту. Снова заказал копию райзера 20 см.

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После получения посылки собрал кронштейны и соединил их между собой. Примерил в корпус, всё сошлось как надо.

Прикрепил райзеры и вставил видеокарты.

Соединил их мостиком NVLink 4 slot, который прислали из Новосибирска. Предыдущий владелец ошибся в выборе, купил не тот размер. Зато на мою конструкцию встал как родной и обошёлся в полцены.

Поддерживающие видеокарту в кронштейне болты не подошли, придётся придумывать что-то.

Первая примерка в корпус. Ура! Оно туда влезло! Оно - это нечто.

Погонял тесты, поиграл, полюбовался. И разобрал. Как уже, видимо, заметили кронштейны белого цвета. Их я купил из экономии. На момент заказа чёрные стоили на 465 р дороже, каждый. Итого на цвете я сэкономил почти штукарь.

В покрасочной камере из газет исправил недостаток. С помощью остатков термостойкой чёрной краски в баллончике. Валялся после ремонта глушителя на авто. Какие кликбейтные заголовки в бесплатной прессе...

В сушильной камере помог схватиться краске с помощью пятидесятилетнего фена. Умели делать вещи в несуществующей ныне стране DDR.

Пока сохнет кронштейн, решил установить дополнительный вентилятор. Купил 92-х миллиметровый слим. По цвету подходит к ранее установленным.

Удалил рёбра под него и снизу пару, для удобства подключения кабеля монитора к видеокарте. Выглядит некрасиво, но пока оставлю так. Облагораживать буду в отпуске, придётся полностью разбирать комп. Чтобы обточить обломки и подкрасить.

Вентилятор закрепил стяжками. Дёшево и сердито. На уголках у него приклеены резиновые демпферы, вибрация на корпус не передаётся.

Первая примерка выявила ещё одну проблему. Из-за массивного кожуха мостика NVLink кронштейнами перекрывается место для звуковой карты.

Я за шикарный звук! В итоге симпатичный кожух с красивой подсветкой отправляется обратно в коробку. Может найду для него применение позже. Пока идей нет.

Для звуковой карты тоже пришлось покупать райзер. Нашёл только у одного продавца без таможни. Низкий поклон энтузиасту!

Краска на кронштейнах более-менее подсохла. Собрал заново конструкцию.

Установил снова в корпус. Из-за звуковой карты пришлось поднять к кулеру процессора. Смотрю сейчас на фото и понимаю что вторую видеокарту я не почистил. Да, косячок...

Всё влезло, вроде даже симпатично получилось. Осталось придумать, чем поддерживать видеокарты в кронштейне. Сейчас они только на райзерах висят. Прямо парящие в воздухе получились...

Ну и немного тестов. Сначала идут результаты в синтетике с одной картой. Потом с двумя без NVLinka. Нижняя основная, верхняя на физикс. И в заключении будет результат двух видеокарт в связке.

Тест в Time Spy соло карта:

Тест в Unigine Heaven 4.0 соло карта:

Температура видеокарты в Unigine Heaven 4.0:

Тесты с второй картой на физикс.

Тест в Time Spy физикс:

Тест в Unigine Heaven 4.0 физикс:

Температуры видеокарт в Unigine Heaven 4.0:

Тест с картами в связке NVLink.

Тест в Time Spy NVLink:

Тест в Unigine Heaven 4.0 NVLink:

Температуры видеокарт в Unigine Heaven 4.0:

Апофеозом будет результат связки в рейтинге Time Spy:

В результате мой компьютер даже не Gaming PC...

Особых отличий NVLink от SLI не заметил. Карты новые мощнее сами по себе. Результат заметно выше в тестах. И в старых играх фпс поднялся заметно. Новые игры эту технологию не поддерживают. Ещё разница в том, что теперь нет ведущей и ведомой карты. Можно вставить видеокабель в нижнюю карту и тогда охлаждение будет лучше. Видеопамять, к сожалению, также не суммируется.

Ну а сам сборкой доволен. Хоть лучики потискал.