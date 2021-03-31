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Вы не заряжаете свои флешки и SSD диски, а зря

Проблема надежности хранения данных на накопителях основанных на флеш памяти из за технологических особенностей их устройства и предотвращение утраты данных на них
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      Вам стало, смешно прочитав заголовок этой статьи? Но это ненадолго.

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       Вернее до того момента, как ваша флешка или SSD диск пролежав некоторое время (например пол года или год, да ещё и в очень теплом месте) без подключения к питанию потеряет важную для вас информацию. А у меня такой случай с довольно немолодой  флешкой, которая пролежала на полке больше года произошел. 

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      Да, конечно же, я имел в виду не в буквальном смысле процесс заряда флеш накопителей, а необходимость периодического их подключения к питающему напряжению. 

      Давайте разберемся почему это необходимо. Кратко вспомним устройство и принцип работы флэш памяти.

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       Каждый бит флеш памяти состоит из ячейки транзистора с плавающим затвором, в котором при записи сохраняется инжектируемый в него заряд. 

       Другими словами плавающий затвор является одной из обкладок конденсатора который и запоминает приложенный к нему заряд. Поскольку технологические процессы изготовления накопителей малы и составляют в районе двух десятков нанометров, то толщина слоя диэлектрика этого конденсатора чрезвычайно мала, что приводит к преодолению электронами этого слоя диэлектрика и возникновению тока утечки. И чем выше температура хранения, тем больше ток утечки, и тем быстрее произойдет разряд ячейки памяти и утрата информации на  накопителе.

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      Теперь выясним, какие процессы происходят в накопителе при его повседневной работе. Часть информации хранящейся на накопителе постоянно перезаписывается, старая удаляется, новая записывается (то есть на плавающие затворы транзисторов инжектируется свежая порция заряда ещё не подвергшаяся потерям от токов утечки, то есть отсчёт времени ее хранения начат с нуля). И эта информация вне опасности. 

      А что же происходит с информацией к которой ни сам пользователь, ни система не обращается, которая вообще не изменяется и перезапись которой  ими не инициируется. 

      А ее спасет контроллер, который согласно алгоритму выравнивания износа ячеек  из блока, который давно не обновлялся (не перезаписывался) произведет чтение данных, и их запись в другой блок, а высвободившийся блок сотрёт, обозначит его свободным дня записи новых данных. В результате и эти данные будут перезаписаны, и угрозы их утраты не будет. 

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       Если в накопителе стоит «годный» контроллер и его работа обеспечивается «правильными» программными алгоритмами, то вероятность потери данных по причине утечки тока в ячейках памяти будет минимальна.

       Но для этого накопитель на некоторое время после его использования (записи или чтения) необходимо оставлять под питанием. Так как перезапись и перераспределение  данных происходит во время простоя накопителей. Вы может быть, не раз замечали как на флешке, с которой компьютер не выполняет никаких действий иногда радостно начинает мигать индикатор активности, так вот это и есть работа вышеуказанных процессов во время простоя флеш накопителя. Так что после окончания работы с флеш накопителями оставляйте их хотя бы  на некоторое время под питанием. 

      Надеюсь, моя статья будет вам интересна.

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Теги

ssd флешка плавающий затвор утечка заряда флеш память
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