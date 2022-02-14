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Большая распродажа лицензий на Windows и Microsoft Office со скидками до 62%

Очередная февральская распродажа предлагает пользователям возможность со скидкой до 62% приобрести ключи для Microsoft Office и Windows.
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Магазин ключей KeysFAN проводит ещё одну распродажу программного обеспечения. Очередная февральская распродажа предлагает пользователям возможность со скидкой до 62% приобрести ключи для Microsoft Office и Windows.

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Лучшие предложения на распродаже

Начинаем с ключей для Windows 10 / Windows 11 и Microsoft Office Professional Plus. Самое дешёвое предложение здесь – лицензия OEM для операционной системы Windows 10 Pro по цене 7 долларов 43 цента. При этом если купить два ключа сразу, то цена составит 11 долларов 53 цента или 5 долларов 77 центов за штуку.

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По никому неизвестным причинам лицензия на операционную систему Windows 10 Home (вновь OEM) стоит чуть дороже, чем ключ к Windows 10 Professional. Стоимость составляет чуть более 8 долларов. Для получения цены не нужны промокоды, купоны и прочие «мероприятия».

Если ваш компьютер соответствует требования для установки операционной системы Windows 11 Pro, можете приобрести лицензию OEM за 14 долларов 61 цент. Windows 11 Home тоже есть на распродаже, однако, не в этом блоке.

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Но присутствуют тут набор офисных программ Microsoft Office. Пакет приложений стоит приблизительно 31 доллар, 26 доллар и 19 долларов за версии 2021, 2019 и 2016 годов соответственно. Кроме того, пакет приложений 2021 года для пяти персональных компьютеров за 72 доллара. И один цент.

Ещё раз отметим, что купоны, промокоды не нужны, поскольку цены уже указаны с учётом всех скидок. Стоимость и ссылки на магазин найдёте ниже в таблице.

Продукт
Специальная цена
В магазин
Microsoft Windows 10 Professional
$7,43
Microsoft Windows 10 Professional (2 шт.)
$11,53
Microsoft Windows 11 Professional
$14,61
Microsoft Windows 10 Home
$8,15
Microsoft Office 2021 Professional Plus
$31,01
Microsoft Office 2021 Professional Plus (5 шт.)
$72,01
Microsoft Office 2019 Professional Plus
$25,88
Microsoft Office 2016 Professional Plus
$18,71

Комплекты Windows и Microsoft Office

В этом разделе рассмотрим восемь комплектов с Microsoft Office и Windows. Первый – операционная система Windows 11 Pro в паре с Microsoft Office 2021 Professional Plus. Стоимость составляет 44 доллара и 59 центов, а если вам хватит и возможностей Windows 10 Pro, можете сэкономить порядка 7 долларов.

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Windows 11 Pro с Microsoft Office 2019 professional Plus обойдётся только в 40 долларов, а ещё почти 8 долларов вы сохраните при заказе Windows 10 Pro вместо одиннадцатой ревизии. Ещё с двумя наборами ситуация идентичная – Windows 11 Pro с Microsoft Office 2016 Professional Plus стоит 33 доллара с копейками, а комплект с Windows 10 Pro – на 8 долларов дешевле.

Также стоит отметить ещё два акционных набора. Windows 10 Home с Microsoft Office 2019 Professional Plus стоит 33 доллара 57 центов. В то же время Windows 10 Home с Office 2019 Pro Plus обойдётся в 25 долларов. Для получения 62-процентной скидки нужно указать при оформлении заказа промокод KFLE62. Цены и линки на магазин ждут вас в таблице ниже.

Продукт
Промокод
Акционная цена
В магазин
Microsoft Windows 11 Professional и Microsoft Office 2021 Professional Plus
KFLE62
$44.59
Microsoft Windows 10 Professional и Microsoft Office 2021 Professional Plus
KFLE62
$37.41
Microsoft Windows 11 Professional и Microsoft Office 2019 Professional Plus
KFLE62
$40.11
Microsoft Windows 10 Professional и Microsoft Office 2019 Professional Plus
KFLE62
$32.29
Microsoft Windows 11 Professional и Microsoft Office 2016 Professional Plus
KFLE62
$33.10
Microsoft Windows 10 Professional и Microsoft Office 2026 Professional Plus
KFLE62
$24.74
Microsoft Windows 10 Home и Microsoft Office 2019 Professional Plus
KFLE62
$33.57
Microsoft Windows 10 Home и Microsoft Office 2016 Professional Plus
KFLE62
$25.01

Windows со скидкой 50%

А теперь, как и обещали, перейдём к операционной системе Windows Home. Во-первых, лицензия OEM на Windows 11 Home стоит чуть менее 17 долларов при использовании промокода с 50-процентной скидкой. Сразу две лицензии для активации операционной системы Windows 10 Home можно приобрести менее чем за 14 долларов, и тоже с купоном на 50%.

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Если вы по каким-то обстоятельствам владеете сразу пятью персональными компьютерами, можете выгодно активировать на каждом из них операционную систему Windows 11 Professional. Вернёмся чуть выше и увидим, что цена одного ключа составляет почти 15 долларов. Однако, сразу пять OEM-лицензий на распродаже в магазине KeysFAN можно купить не за 75 долларов (~15 долларов * 5 штук), а лишь за 42 доллара. С учётом 50-процентной скидки.

Для получения скидки нужно в корзине указать промокод KFLE50. Его также можно применить при заказе лицензии на операционную систему Windows 10 Enterprise LTSC 2019 для одного устройства. Ссылки – ниже в таблице вместе с точной ценой на каждый продукт.

Продукт
Промокод
Акционная цена
В магазин
Microsoft Windows 10 Home (2 шт.)
KFLE50
$13.57
Microsoft Windows 11 Home 
KFLE50
$16.91
Windows 11 Professional (5 шт.)
KFLE50
$42.02
Windows 10 Enterprise LTSC 2019
KFLE50
$9.13

Ещё больше скидок

Ещё немного интересных предложений мы рассмотрим в этом разделе. Мы всё говорили о программном обеспечении для компьютеров на базе операционной системы Windows, но порадуем и владельцев компьютеров на macOS. В частности, набор программ для работы и дома Microsoft Office 2021 Home & Business стоимостью почти 70 долларов с 62-процентной скидкой.

Похожая версия программного обеспечения доступна и для компьютеров на Windows – Microsoft Office 2019 Home & Student. Цена составляет чуть более 31 доллара. Также отметим программы MS Project Professional Plus и MS Visio Professional Plus. Стоимость версий 2021 года составляет примерно 26 долларов и 23 доллара соответственно, а версии 2019 года обойдутся приблизительно на 3 доллара дешевле.

По традиции все ссылки с точными ценами – в таблице. Напомним, скидка 62% активируется с промокодом KFLE62 в корзине.

Продукт
Промокод
Акционная цена
В магазин
Microsoft Office 2021 Home & Business (macOS)
KFLE62
$68.66
Microsoft Project 2021 Professional Plus
KFLE62
$25.70
Microsoft Visio 2019 Professional Plus
KFLE62
$22.97
Microsoft Project 2019 Professional Plus
KFLE62
$22.15
Microsoft Visio 2019 Professional Plus
KFLE62
$19.37
Microsoft Office 2019 Home & Student
KFLE62
$31.15

Как оформить заказ

И вот теперь мы рассмотрим процедуру оформления заказа на сайте KeysFAN. Для примера возьмём лицензию OEM для операционной системы Windows 11 Pro. Цена составляет 14 долларов 61 цент с учётом скидки.

Жмём Add to Cart и View Cart, чтобы перейти к оформлению заказа. В нашем случае не нужны никакие промокоды, поэтому сразу начинаем вводить свои данные, для чего надо нажать на кнопку Proceed to Checkout.

Мы не будем создать свой аккаунт на сайте KeysFAN, поскольку для оформления заказа учётная запись не является обязательным условием.

Остаётся только выбрать способ оплаты (PayPal или VISA/MASTERCARD) и указать адрес электронной почты.

После того, как вы оплатили заказ, в течение нескольких минут на почту будет отправлено письмо с ключами активации операционной системы Windows 11 Pro. Для того чтобы использовать ключ, нужно выполнить несколько простых действий:

  1. открыть настройки
  2. выбрать раздел «Система»
  3. перейти к пункту «Активация»
  4. ввести приобретённый ключ

На этом всё. В случае возникновения вопросов можно связать с техподдержкой по адресу support@keysfan.com. Ещё больше выгодных предложений вы можете найти ниже по ссылкам.

БОЛЬШЕ WINDOWS ===>

БОЛЬШЕ OFFICE ===>

БОЛЬШЕ КОМПЛЕКТОВ ===>

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