Китайская компания Xiaomi вновь оказалась в центре локального скандала. В Индии взорвался очередной умный телефон производителя. Индийские подразделения Xiaomi и Redmi уже связались с владельцем устройства и его братом для решения проблемы.
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На этот раз взорвался не смартфон POCO, а модель Redmi. Если точнее, то Xiaomi Redmi 9 Prime. В Европе она известна просто как Redmi 9 и может похвастаться поддержкой технологии Near Field Communication в отличие от индийского варианта.
1 декабря владелец смартфона опубликовал несколько фотографий. На одной из них запечатлён дымящий, словно сигарета, Xiaomi Redmi 9 Prime. Уже сегодня, 6 декабря, брат пользователя опубликовал видеоролик, в котором показано, как дымился телефон. Дым шёл даже из отверстия, где установлен сканер отпечатков пальцев на тыльной панели.
Eventually my first ever tweet.
And that too a complain against @RedmiSupportIN @RedmiIndia
The incident occurred with my brother 'Harpreet Singh' who had bought a brand new Redmi 9 Prime.
And the phone smoked like a cigarette!@RedmiSupportIN a big question on your durability! pic.twitter.com/uR67Me8BVE— Shariq Khan (@Shariqkyusufzai) December 6, 2021
Местные представительства Xiaomi и Redmi связались с пострадавшим для решения проблемы. Владелец требует взамен сгоревшего телефона новое устройство. Ожидается, что в ближайшее время компания выступит с официальным заявлением.
Детали инцидента пока что не уточняются. Известно лишь то, что Redmi 9 Prime начал быстро нагреваться, потом послышался хлопок, а из корпуса повалил серый дым. На фотографиях и видео мы можем видеть, что смартфон лежит на доске. Был ли он да этого подключён к сети электропитания, не установлено. Ремонтировался ли аппарат в неавторизованном сервисном центре, тоже неизвестно.
Напомним, что Xiaomi Redmi 9 Prime оснащается 12-нанометровым мобильным процессором Helio G80 и аккумуляторной батарей ёмкостью 5020 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой. Модель может также похвастаться IPS-дисплеем формата Full HD+, 8-мегапиксельной фронталкой и основной камерой разрешением 13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП.