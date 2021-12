Китайская компания Xiaomi вновь оказалась в центре локального скандала. В Индии взорвался очередной умный телефон производителя. Индийские подразделения Xiaomi и Redmi уже связались с владельцем устройства и его братом для решения проблемы.

На этот раз взорвался не смартфон POCO, а модель Redmi. Если точнее, то Xiaomi Redmi 9 Prime. В Европе она известна просто как Redmi 9 и может похвастаться поддержкой технологии Near Field Communication в отличие от индийского варианта.

1 декабря владелец смартфона опубликовал несколько фотографий. На одной из них запечатлён дымящий, словно сигарета, Xiaomi Redmi 9 Prime. Уже сегодня, 6 декабря, брат пользователя опубликовал видеоролик, в котором показано, как дымился телефон. Дым шёл даже из отверстия, где установлен сканер отпечатков пальцев на тыльной панели.

Eventually my first ever tweet.

And that too a complain against @RedmiSupportIN @RedmiIndia

The incident occurred with my brother 'Harpreet Singh' who had bought a brand new Redmi 9 Prime.

And the phone smoked like a cigarette!@RedmiSupportIN a big question on your durability! pic.twitter.com/uR67Me8BVE