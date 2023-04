Новый хотфикс также исправляет проблему в другом недавнем громком релизе и повышает стабильность Assassin’s Creed Origins.

Caspar Camille Rubin, Unsplash

Долгожданный для многих релиз известного и некогда эксклюзивного для игровых консолей Sony PlayStation приключенческого боевика The Last of Us Part I омрачили технические проблемы. Разработчики игры из Naughty Dog работают над исправлениями, также дополнительные оптимизации и исправления выпускают разработчики видеокарт. Накануне получилось комбо, NVIDIA выпустила хотфикс с исправлениями для ряда игр, включая The Last of Us Part I, а разработчики игры выпустили новый патч.

В первую очередь о новом хотфиксе GeForce Hotfix Driver Version 531.58, инженеры NVIDIA исправили непредсказуемые вылеты The Last of Us Part I на видеокартах GeForce RTX 30 серии, исправление важное и тем, кто сейчас проходит игру, точно понадобится, более того, сами разработчики рекомендуют владельцам указанных видеокарт установить исправление. Исправления внесли и в ещё один недавний громкий релиз, ремейк Resident Evil 4, в данном случае исправили проблемы при включении FXAA. Также хотфикс повышает для драйвера 531.18 стабильность в Assassin’s Creed Origins.

The Last of Us Part I также вчера получила официальный патч 1.0.1.7 с исправлением ряда багов и ошибок, так исправили вылеты и сбои при запуске и перед титрами, при переключении между оконным и полноэкранным режимом, неправильное поведение команды сброса настроек графики, неверное считывание данных со стиков контроллера Xbox и другие ошибки.