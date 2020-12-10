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Чиплетные 5-нм графические решения NVIDIA Hopper могут надолго задержаться

Информаторы сообщают о переносе новой модульной архитектуры NVIDIA.
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Еще до появления видеокарт NVIDIA на базе архитектуры Ampere стало известно, что их преемниками станут решения на базе архитектуры Hopper и представлены они могут быть уже в 2021 году. Архитектура Hopper интересна для многих в первую очередь из-за применения модульного мульти-чип дизайна (multi-chip module, MCM) — конфигурации из нескольких чиплетов, которая с большой вероятностью будет использоваться в будущем всеми производителями центральных и графических процессоров.

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В Twitter известного информатора @kopite7kimi, исправно снабжающего сообщество точными данными о продуктах NVIDIA, появилась информация о переносе графических решений Hopper. По мнению специалиста, NVIDIA с большой вероятностью изменит свою дорожную карту на следующий год.

Источник: Twitter @kopite7kimi

 

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Вполне вероятно, что в следующем году новых анонсов от NVIDIA не состоится. Слишком много проблем принес 2020 год и неизвестно, что ожидать от 2021. Производство и поставки новых продуктов затруднены, наблюдается дефицит, поэтому, при положительном развитии событий, Samsung будет наращивать производство 8-нм графических чипов Ampere. Также не исключено, что NVIDIA недовольна объемами производства Samsung, которая должна была изготавливать графические чипы Hopper по 5-нм техпроцессу, и думает над сменой подрядчика.

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nvidia ampere geforce rtx nvidia geforce hopper
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Автор, samsung уже перешел на 7 нм для ампера?
Чиплетные 5-нм графические решения NVIDIA Hopper могут надолго задержаться
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