До сих пор аналитики не заглядывали дальше планов Intel по выпуску 7-нм и 6-нм компонентов на мощностях TSMC, но агентство TrendForce в смелом предположении заявило, что тайваньский подрядчик начнёт выпускать небольшие партии 5-нм процессоров Intel уже в 2022 году. Речь, что характерно, идёт о центральных процессорах Intel неизвестного назначения.

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Источник изображения: TSMC

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NVIDIA, в свою очередь, продолжит сотрудничать с Samsung в рамках выпуска по 5-нм технологии графических процессоров семейства Hopper. Как известно, сейчас NVIDIA получает от TSMC выпускаемые по 7-нм технологии графические процессоры A100, а их игровые разновидности выпускаются по 8-нм технологии компанией Samsung. Итоги сотрудничества с NVIDIA, о которых так много спорят доморощенные эксперты, позволили Samsung смело вложиться в расширение мощностей по производству 5-нм продукции. По сути, разрыв по объёмам выпуска 5-нм продукции между TSMC и Samsung не превысит 20%, как ожидают эксперты TrendForce.