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Согласно прежним отчетам, агрессивный подход AMD с использованием 7-нм технологии застал NVIDIA врасплох и для того, чтобы исправить эту ситуацию, NVIDIA уже забронировали в компании TSMC заказ на 5-нм процессоры следующего поколения Hopper в 2021 году. Хотя заказ на TSMC подтвержден, NIVDIA также размещает заказы на 5-нм процессоры в Samsung и скорее всего разделит заказы. Это важная новость потому, что с текущей дорожной картой NVIDIA будет выпускать на 7-нм техпроцессе только одно поколение процессора Ampere, если Hopper не будет задержан. Удвоение заказа 5-нм техпроцесса в TSMC является неотъемлемой частью этой стратегии.

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Это сообщается в соответствующей части отчета Digitimes: "Для графических процессоров следующего поколения, основанных на архитектуре Hopper NVIDIA уже забронировала 5-нм производственную мощность TSMC в 2021 году, а также обсуждает с Samsung более мелкие заказы ...

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... Чтобы притормозить агрессивный захват рынка компанией AMD NVIDIA решила наверстать упущенное даже перепрыгнув AMD и приняв 7-нм и 5-нм узлы EUV TSMC".

И хотя ранее NVIDIA провела как минимум несколько лет на одном техузле в то время, когда AMD становится агрессивной означает, что у NVIDIA не может быть другого выбора. NVIDIA не может оставаться на 7-нм техпроцессе, если AMD решит выпускать свои процессоры на 5-нм потому, что это снизит ценность бренда и затруднит его позиционирование NVIDIA в качестве лидера в технологии графических процессоров. Архитектура NVIDIA всегда основана на компьютерных пионерах и эта модель стратегии ничем не отличается.

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Конструктивное исполнение на основе MCM скорее всего является следующим шагом в развитии графических процессоров, учитывая, что в настоящее время они ограничены размером сетки сканеров EUV. Архитектурные улучшения и MCM-дизайн - это следующий логический рубеж и поскольку AMD уже выполнила эту задачу на своих ЦП, то графические процессоры станут следующим шагом в их грандиозном плане. А NVIDIA может использовать философию MCM, чтобы преодолеть сетку сканеров и создать поистине большие графические процессоры с площадью поверхности более 1000 мм².