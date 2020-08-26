NVIDIA официально подтвердила разработку архитектуры Hopper
Некоторое время назад наименование архитектуры графических процессоров Hopper мелькало в базах данных с торговыми наименованиями, а на технологической конференции BMO финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) по традиции простодушно заявила, что в разработке у NVIDIA находятся и будущие архитектуры, включая Hopper.
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Таким образом, преемник Ampere действительно может получить наименование Hopper. Финансовый директор NVIDIA попутно напомнила, что TSMC и Samsung уже не первый год являются технологическими партнёрами компании, и каждое новое поколение продуктов разрабатывается с учётом их производственных возможностей. Сотрудничеством с TSMC в рамках 7-нм технологии руководство NVIDIA очень довольно. Выпуск продуктов NVIDIA оптимально распределён между предприятиями TSMC и Samsung, как утверждает Колетт Кресс.
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