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NVIDIA официально подтвердила разработку архитектуры Hopper

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Некоторое время назад наименование архитектуры графических процессоров Hopper мелькало в базах данных с торговыми наименованиями, а на технологической конференции BMO финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) по традиции простодушно заявила, что в разработке у NVIDIA находятся и будущие архитектуры, включая Hopper.

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Источник изображения: BMO

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Таким образом, преемник Ampere действительно может получить наименование Hopper. Финансовый директор NVIDIA попутно напомнила, что TSMC и Samsung уже не первый год являются технологическими партнёрами компании, и каждое новое поколение продуктов разрабатывается с учётом их производственных возможностей. Сотрудничеством с TSMC в рамках 7-нм технологии руководство NVIDIA очень довольно. Выпуск продуктов NVIDIA оптимально распределён между предприятиями TSMC и Samsung, как утверждает Колетт Кресс.

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nvidia видеокарты ampere hopper
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