Игровой портал Charlieintel обнаружил в новом списке вакансий Activision открытую позицию на должность исполнительного продюсера мобильной игры, сокращенно обозначенной аббревиатурой WZM, что очень похоже на Warzone Mobile.

В списке обязанностей указано, что исполнительный продюсер должен адаптировать все основные механики игры Warzone для ее мобильной версии и руководить их переносом на мобильные платформы в лучшем виде. Кроме того, кандидат должен грамотно подойти к выборочной адаптации основных аспектов геймплея Warzone, понимая, какие режимы и механики можно перенести, а какие потребуют переработки или значительной доработки.

Релиз бесплатной онлайн-игры Call of Duty: Warzone состоялся 10 марта на PlayStation 4, Xbox One и ПК как часть мира Modern Warfare. Этой осенью Warzone будет значительно расширен для связи с новой частью франшизы — Black Ops Cold War.

Выпуск Warzone на мобильных устройствах поможет распространить игру на большее количество устройств и регионов по всему миру, но возникает вопрос — зачем Activision еще одна мобильная игра Call of Duty? На данный момент Call of Duty: Mobile пользуется большой популярностью на мобильных платформах. В ней реализован популярный режим «королевская битва» с локациями из Modern Warfare и Black Ops. Как две мобильные игры будут уживаться вместе непонятно, возможно, мобильный Warzone постепенно поглотит Call of Duty: Mobile. На данный момент доступ к вакансии закрыт и более никаких подробностей не поступает.