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molexandr
Тестовая сборка Proton Experimental содержала бинарные файлы AMD FSR 4.1.1 INT8 с поддержкой RDNA 3
Работает с графическими решениями RDNA 3 и RDNA 3.5.
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По всей видимости, бинарные файлы AMD FSR 4, загруженные с тестовой сборкой Proton Experimental, это тестовая целочисленная версия FSR 4.1.1 INT8 с поддержкой видеокарт RDNA 3, релиз которой планируется в июле. Авторы VideoCardz.com называют публикацию утечкой, похоже, так и есть, файлы были доступны в течение короткого промежутка времени и были быстро удалены. Тем не менее, некоторые пользователи успели скачать необходимые файлы, включая библиотеку amdxcffx64.dll, подписанную AMD.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Пользователь портала Reddit под псевдонимом AthleteDependent926 поделился результатами тестирования новой сборки FSR 4.1.1 INT8. Технология работает без видимых проблем на интегрированной графике Radeon 890M (RDNA 3.5). Совместимость официально не была заявлена AMD, но в компании дали понять, что от поддержки RDNA 3.5 пока не отказываются. Технологию удалось протестировать с помощью стороннего программного обеспечения OptiScaler.

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На графике RDNA 2 новая версия FSR 4.1.1 INT8 работает на прежнем уровне, с проблемами в виде мерцания и шлейфов. Официальный релиз FSR 4 для видеокарт RDNA 2 запланирован на 2027 год, для видеокарт этого семейства необходимы дополнительные оптимизации.

#amd #видеокарты #valve #fsr 4
Источник: videocardz.com
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