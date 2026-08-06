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Nacvark

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Apple запросила поставки памяти у китайской CXMT, но столкнулась с отказом
CXMT хоть и не является лидером отрасли, но всё же один из крупнейших поставщиков
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Apple столкнулась с трудностями при поиске новых поставщиков оперативной памяти (DRAM) на фоне глобального дефицита чипов. По данным TechPowerUp со ссылкой на отраслевые источники, компания пыталась начать переговоры с китайским производителем ChangXin Memory Technologies (CXMT), но получила отказ. Предположительно, CXMT не готова брать на себя долгосрочные обязательства перед Apple из-за высокого спроса на свою продукцию и полной загрузки производственных мощностей.Источник изображения: ChatGPTСитуация отражает беспрецедентное напряжение на рынке памяти, где спрос со стороны разработчиков ИИ и производителей серверов значительно превышает предложение. Apple традиционно закупает DRAM у Samsung Electronics, SK Hynix и Micron, однако рост цен и ограниченные объемы поставок вынуждают компанию искать альтернативных поставщиков. Попытки привлечь CXMT также осложняются политическими рисками: американские законодатели ранее призвали Apple отказаться от использования памяти китайской компании, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

По оценкам аналитиков, дефицит памяти может сохраниться как минимум до 2027 года, а цены на DRAM продолжат оставаться высокими. На этом фоне даже крупные производители электроники начали диверсифицировать цепочки поставок.

Ранее сообщалось, что HP, Asus и Acer уже используют небольшие партии памяти CXMT в ноутбуках для рынков за пределами США. Для Apple неудачные переговоры означают сохранение зависимости от трёх крупнейших мировых поставщиков памяти и более высокие закупочные расходы в ближайшей перспективе.

#сша #apple #китай #cxmt
Источник: techpowerup.com
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