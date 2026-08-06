Космический аппарат перевели на более экономичные резервные устройства без риска для его работоспособности

Инженеры Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно реализовали новую схему управления энергопотреблением космического аппарата «Вояджер-2» (Voyager 2), что позволит сохранить работу трёх оставшихся научных приборов дольше, чем ожидалось. Операция, получившая внутреннее название Big Bang, заключалась в одновременном отключении части энергозатратных систем и переводе космического аппарата на более экономичные резервные устройства без риска для его работоспособности. Источник изображения: NASAБлагодаря высвобожденной мощности NASA удалось избежать отключения научных инструментов, которые продолжают изучать межзвездное пространство. Сейчас Voyager 2 передаёт данные с магнитометра, детектора космических лучей и системы регистрации плазменных волн. По оценке специалистов, проведённая модернизация позволит продлить их работу как минимум ещё на один год, несмотря на постоянное снижение мощности радиоизотопного источника энергии аппарата.

«Вояджер-2» был запущен в 1977 году и остается одним из самых удаленных действующих космических аппаратов человечества. После выхода за пределы гелиосферы в 2018 году он продолжает исследовать межзвёздную среду, передавая уникальные данные, которые невозможно получить никакими другими миссиями. Каждый дополнительный ватт энергии становится критически важным: сигналы от аппарата идут до Земли почти 20 часов в одну сторону, а инженеры NASA вынуждены постоянно искать способы продлить работу миссии как можно дольше.