По три модели для потребительского и корпоративного сегмента

Компания AMD представила в рамках выставки Mobile World Congress 2026 гибридные процессоры Ryzen AI 400 для настольных компьютеров, сообщает ServeTheHome. Компания выпустит как классические версии процессоров, так и версии Pro для потребительского и корпоративного сегмента соответственно. Лучшим процессором новой серии стал Ryzen AI 7 450G, а также его PRO версия: 8 процессорных ядер и интегрированная графика Radeon 860M с количеством исполнительных блоков, равным 8.

Источник изображения: AMD (и далее)

Также как и процессоры Ryzen AI 400 для ноутбуков, представленные на CES 2026, процессоры настольной серии сочетают в себе новейшие аппаратные архитектуры AMD: процессорные ядра Zen 5, интегрированное графическое ядро RDNA 3.5 и нейронный сопроцессор XDNA 2. Примечательно, что интегрированная графика RDNA 3.5 и нейронный блок XDNA 2 станут доступны для настольной платформы впервые.

Если не брать в расчёт тип корпуса, настольные процессоры Ryzen AI 400, по сути, идентичны существующим мобильным процессорам AMD той же серии. В частности, внутри серии новые настольные процессоры также делятся на модели семейства Gorgon Point более высокого класса и модели Krackan Point более низкого класса.

Ожидается, что в сравнении с настольными процессорами AMD Ryzen 9000 семейства Granite Ridge процессоры Ryzen AI 400 будут иметь меньшую многоядерную производительность из-за сочетания стандартных ядер Zen 5 с «уплотнёнными» Zen 5c. Также у новых гибридных процессоров меньше кэш-памяти и меньше теплопакет. Однако эти потенциальные недостатки компенсируются более продвинутой интегрированной графикой и наличием нейронного сопроцессора с производительностью до 50 триллионов операций в секунду, что отвечает требованиям программы Microsoft Copilot+ PC для использования в Windows 11 инструментов на базе искусственного интеллекта (ИИ).

К сожалению, AMD не представила настольный аналог своего самого производительного мобильного процессора Gorgon Point, а именно Ryzen AI 9 HX 475, который оснащается втрое большим количеством процессорных ядер и вдвое большим количеством исполнительных блоков графического процессора, по сравнению с Ryzen AI 7 (PRO) 450G. Нет и аналогов субфлагманских моделей без приставки HX, которые оснащаются 12-ядерной графикой.

Номинальный теплопакет обычных процессоров новой настольной серии Ryzen AI 400 составляет 65 Вт. В обозначении этих процессоров используется литера G. AMD также будет предлагать версии этих чипов с теплопакетом 35 Вт, в их обозначении используется суффикс GE. В общей сложности AMD выпускает 6 процессоров, по 3 процессора для потребителей и корпоративного сегмента. Используются конфигурации, сочетающие по 8 процессорных ядер и исполнительных блоков интегрированной графики, а также две конфигурации, сочетающие по 6 ядер и исполнительных блоков. Одна из 6-ядерных конфигураций среди прочего будет отличаться вдвое меньшим объёмом кэш-памяти 3-го уровня.

Первые настольные компьютеры с процессорами AMD Ryzen AI 400 должны появиться в продаже в ближайшее время. Во втором квартале ассортимент компьютеров будет постепенно нарастать. Будут ли процессоры доступны отдельно в розничной продаже, не уточняется. Также на представленных слайдах готовые настольные системы представлены в виде мини-ПК малого и среднего размера, появятся ли более крупные системы, пока неизвестно.