Цена флагманской модели превысила 2500 $.

Цены на SSD-накопители Sandisk в США выросли до трёх раз, сообщает Tom’s Hardware. Компания скорректировала цены на свою продукцию в соответствии с текущим уровнем волатильности на рынке. Журналисты начали фиксировать рост цен в розничных магазинах некоторое время назад, теперь цены изменились на официальном сайте Sandisk.

На момент написания флагманский SSD-накопитель WD Black SN8100 объёмом 8 ТБ на американском сайте Sandisk стоит примерно 2600 $. В прошлом году за эти деньги можно было купить производительный игровой компьютер с процессором класса Core Ultra 9 или Ryzen 9 и видеокартой GeForce RTX 5080. Цены выросли на все SSD-накопители Sandisk, не только флагманские модели. Накопители WD Black SN7100 подорожали от 2,1 до 2,9 раз в зависимости от объёма, а накопители бюджетной серии WD Blue SN5100 до 2,8 раз.

Источник изображения: Sandisk

Несмотря на объявление о ребрендинге SSD-накопителей Western Digital с новым названием продуктов Optimus, компания Sandisk пока продолжает использовать прежний бренд, вероятно, пока не распродаст оставшиеся запасы. Цены на SSD-накопители Optimus пока не объявлены, поэтому повышение цен распространяется на существующие линейки WD Black и WD Blue. Хочется верить, что рассматриваемые цены какая-то ошибка.

Источник изображения: Tom's Hardware

Продолжающееся расширение центров обработки данных, подпитываемое бумом искусственного интеллекта, создало исключительно высокий спрос на память, и производители микросхем отдают приоритет корпоративным продуктам перед потребительскими. Всё указывает на то, что дефицит NAND-памяти сохранится в 2026 года. Революция в области искусственного интеллекта не показывает признаков замедления. Поэтому цены на SSD-накопители могут ещё больше вырасти, прежде чем стабилизируются. Многие производители расширяют производственные мощности, но для этого потребуется немало времени, да и акцент по-прежнему делается на ИИ, а не на обычных потребителей.

