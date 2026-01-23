Может сказаться на доступности процессоров Raptor Lake (Refresh)

Intel планирует перенаправить часть ресурсов группы клиентских вычислений (Client Computing Group, CCG) на производство процессоров Xeon. Об этом сообщает ресурс TechPowerUp со ссылкой на комментарии финансового директора Intel Дэвида Зинснера (David Zinsner) по финансовым итогам четвёртого квартала и 2025 года в целом.

Речь идёт о процессорах Intel Xeon 6 семейств Granite Rapids и Sierra Forest, которые производятся на собственных заводах Intel Foundry с использованием технологических норм Intel 7 и Intel 3. Приоритет в производстве продукции по этим техпроцессам теперь имеет серверное и ИИ-подразделение Intel (Data Center and AI, DCAI), а не клиентское CCG.

Процессоры Intel Panther Lake производятся с применением техпроцесса Intel 18A, поэтому эти перераспределения не повлияют на доступность новейшей линейки продуктов. Некоторые процессоры Arrow Lake производятся на заводах TSMC, поэтому эти изменения их тоже не затронут. Однако ассортимент процессоров других семейств может снизиться по мере сокращения запасов. Например, технология Intel 7 используется для процессоров Raptor Lake (Refresh) и Alder Lake, последние уже снимают с производства.

Ситуация возникла из-за того, что вопреки первоначальным ожиданиям спрос со стороны крупных облачных провайдеров значительно вырос. В то время, когда формировалась производственная стратегия, клиенты склонялись к выбору решений с большим количеством ядер, а не увеличению объёмов поставок. Однако с тех пор крупные облачные провайдеры стали заказывать большие объёмы продукции, что привело к временному дефициту процессоров Xeon. Это нашло отражение и в финансовом отчёте Intel — компания снизила прогноз на первый квартал 2026 года, несмотря на растущий спрос.