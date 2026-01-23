Сайт Конференция
molexandr
Intel перенаправит часть ресурсов группы клиентских вычислений на производство процессоров Xeon
Может сказаться на доступности процессоров Raptor Lake (Refresh)

Intel планирует перенаправить часть ресурсов группы клиентских вычислений (Client Computing Group, CCG) на производство процессоров Xeon. Об этом сообщает ресурс TechPowerUp со ссылкой на комментарии финансового директора Intel Дэвида Зинснера (David Zinsner) по финансовым итогам четвёртого квартала и 2025 года в целом.

Источник изображения: Intel

Может быть интересно

Речь идёт о процессорах Intel Xeon 6 семейств Granite Rapids и Sierra Forest, которые производятся на собственных заводах Intel Foundry с использованием технологических норм Intel 7 и Intel 3. Приоритет в производстве продукции по этим техпроцессам теперь имеет серверное и ИИ-подразделение Intel (Data Center and AI, DCAI), а не клиентское CCG.

Процессоры Intel Panther Lake производятся с применением техпроцесса Intel 18A, поэтому эти перераспределения не повлияют на доступность новейшей линейки продуктов. Некоторые процессоры Arrow Lake производятся на заводах TSMC, поэтому эти изменения их тоже не затронут. Однако ассортимент процессоров других семейств может снизиться по мере сокращения запасов. Например, технология Intel 7 используется для процессоров Raptor Lake (Refresh) и Alder Lake, последние уже снимают с производства.

Ситуация возникла из-за того, что вопреки первоначальным ожиданиям спрос со стороны крупных облачных провайдеров значительно вырос. В то время, когда формировалась производственная стратегия, клиенты склонялись к выбору решений с большим количеством ядер, а не увеличению объёмов поставок. Однако с тех пор крупные облачные провайдеры стали заказывать большие объёмы продукции, что привело к временному дефициту процессоров Xeon. Это нашло отражение и в финансовом отчёте Intel — компания снизила прогноз на первый квартал 2026 года, несмотря на растущий спрос.

#intel #процессоры #xeon #alder lake #raptor lake #core #granite rapids #sierra forest
Источник: techpowerup.com
Сейчас обсуждают

swr5
15:50
Не рассыпется. Есть множество случаев попадание птиц в двигатель во время полета самолета, конечно может быть разрушение лопаток и даже пожар.
Авиадвигатель ПД-8 прошёл испытания на попадание стаи птиц
lighteon
15:49
Уж лучше R9 290X, только без турбины, а то с турбиной без неисправности за 80 грелась Х) Хотя не факт, что была по карману этому пользователю, но в теории могла уже существовать...
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
Михаил Barash Андреев
15:49
Обычно тушками стреляют. Чтобы соответствовало плотности, массе живой птицы. Какой-то искусственный материал не даст такого результата, а в испытаниях надо учитывать результаты при реальном попадании ...
Авиадвигатель ПД-8 прошёл испытания на попадание стаи птиц
Никита Абсалямов
15:35
Ну взяли бы тогда же вместо GTX460 скажем HD6950... точно так же бы сдохла... времена такие были...
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
Megard
15:25
В резервациях тоже будут чистить дороги или проблемы индейцев шерифа не касаются?
ABC News: миллионы жителей США могут оказаться в зоне действия сильной зимней бури
Диман
15:21
Любой двигатель рассыпется. не знаю даже зачем впринципе такое тестировать. нужно делать отпугивалку птиц и прочее. и тестировать их. хотя даже стало интересно как они тестировали. брали 5-10 кг к...
Авиадвигатель ПД-8 прошёл испытания на попадание стаи птиц
aoxoa1
15:14
Если есть на чем сидеть, решение закономерное. Просто у меня наоборот, железа полно, больше 10 юнитов. С одной тачки допустим ту же память могу раскидать на две, и с освободившейся продать. Уже так сд...
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Сергей Зинкевич
14:48
Вопрос появятся ли новые рабочие места для простого народа после перемен а так шило на мыло
WSJ: США надеются сменить власть на Кубе до конца года с помощью агентов в правительстве
K0nst4nt1n
14:44
> Прошу удалить запись. Очень жаль, статья была весьма полезной и отражала реальное состояние закупки "импортозамещённых" устройств за дикий оверпрайс . Тоже часто с этим сталкиваюсь, к сожалению, и ...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
14:42
Попытка перекинуть стрелки на мою персону с темы о содержании твоего фейкового скриншота выглядит жалкой. Ты видимо решил тоже вступить в клуб борцов за кубок бабки Ванги и побороться с Китей и Бернин...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
