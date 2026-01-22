Самая большая карта и автопарк в истории серии.

Студия Playground Games продемонстрировала полноценный геймплей Forza Horizon 6 на сегодняшней презентации Xbox Developer_Direct 2026. Как уже известно, действие игры развернётся в Японии. Карта игры будет самой большой в истории серии, появится возможностью настраивать гаражи, устраивать автомобильные сходки и даже построить что-то наподобие огромной резиденции со множеством строений и различных объектов.

Источник изображения: Playground Games, Xbox Game Studios, Steam

В трансляции продемонстрировали множество различных локаций, включая густонаселённые городские районы и различные природные ландшафты. На момент запуска Forza Horizon 6 будет содержать более 550 автомобилей, что является самым большим количеством автомобилей, доступных на старте продаж для игр серии Forza Horizon. Все аспекты игры были улучшены, включая управление, звук, социальные возможности и возможности для создания трасс.

Была подтверждена официальная дата выхода игры. Следующая часть популярной серии гоночных игр выйдет 19 мая на ПК и консолях Xbox Series X|S, на PlayStation 5 игра выйдет позже. Для ПК предварительные заказы уже открыты в Steam на стандартное, Deluxe и Premium издания. Премиальное издание в числе прочего открывает ранний доступ к игре за 4 дня до общего релиза. На момент написания игра недоступна в России.