Восемь слотов для установки модулей DDR5 и семь слотов PCI-E.

Компания ASUS продемонстрировала материнскую плату с сокетом LGA 4710 для процессоров Intel Xeon следующего поколения из семейства Granite Rapids-WS, сообщает Wccftech.

Наименование платы не уточняется, однако есть предположения, что это новая модель SAGE из серии Pro WS. В охлаждении подсистемы питания и чипсета используются небольшие вентиляторы, также в верхней части платы располагается загадочная конструкция, которая может быть предназначена для установки вентиляторов, обдувающих модули оперативной памяти.

Источник изображения: @ASUS в социальной сети X (заблокирована в РФ)

На фотографии платы можно рассмотреть восемь слотов для установки модулей оперативной памяти DDR5. Доступные конфигурации будут зависеть от процессора. По слухам, Intel готовит в семействе Granite Rapids-WS процессоры с поддержкой 4- или 8-канальной памяти, поддержкой разного количества линий PCIe Gen5. Также на плате расположено 7 усиленных слотов PCI-E для видеокарт и плат расширения. Питание материнская плата получает через комбинацию из четырёх 8-контактных, двух 4-контактных и одного 24-контактного разъёма.

Для установки скоростных твердотельных накопителей на фотографии платы насчитали 4 разъёма M.2 с отдельными радиаторами. В числе других разъёмов для подключения устройств хранения данных должны присутствовать по несколько портов SATA III и SlimSAS. Помимо этого, материнская плата имеет внушительный набор портов ввода-вывода, включающий не менее шести портов USB Type-A, двух портов USB Type-C и трёх портов для подключения к проводной сети Ethernet.

Источник изображения: Geekbench

Компания ASUS заявляет, что «будущее рабочих станций уже почти здесь», возможно, намекая на скорый выпуск процессоров Intel Granite Rapids-WS и новых материнских плат. Сегодня в Geekbench был обнаружен отчёт о тестировании 86-ядерного 172-поточного процессора Intel Xeon 698X с общим объёмом кэш-памяти 2- и 3-го уровня 508 МБ. Это должен быть флагман семейства Granite Rapids-WS.