Компания ASUS продемонстрировала материнскую плату с сокетом LGA 4710 для процессоров Intel Xeon следующего поколения из семейства Granite Rapids-WS, сообщает Wccftech.
Наименование платы не уточняется, однако есть предположения, что это новая модель SAGE из серии Pro WS. В охлаждении подсистемы питания и чипсета используются небольшие вентиляторы, также в верхней части платы располагается загадочная конструкция, которая может быть предназначена для установки вентиляторов, обдувающих модули оперативной памяти.
На фотографии платы можно рассмотреть восемь слотов для установки модулей оперативной памяти DDR5. Доступные конфигурации будут зависеть от процессора. По слухам, Intel готовит в семействе Granite Rapids-WS процессоры с поддержкой 4- или 8-канальной памяти, поддержкой разного количества линий PCIe Gen5. Также на плате расположено 7 усиленных слотов PCI-E для видеокарт и плат расширения. Питание материнская плата получает через комбинацию из четырёх 8-контактных, двух 4-контактных и одного 24-контактного разъёма.
Для установки скоростных твердотельных накопителей на фотографии платы насчитали 4 разъёма M.2 с отдельными радиаторами. В числе других разъёмов для подключения устройств хранения данных должны присутствовать по несколько портов SATA III и SlimSAS. Помимо этого, материнская плата имеет внушительный набор портов ввода-вывода, включающий не менее шести портов USB Type-A, двух портов USB Type-C и трёх портов для подключения к проводной сети Ethernet.
Компания ASUS заявляет, что «будущее рабочих станций уже почти здесь», возможно, намекая на скорый выпуск процессоров Intel Granite Rapids-WS и новых материнских плат. Сегодня в Geekbench был обнаружен отчёт о тестировании 86-ядерного 172-поточного процессора Intel Xeon 698X с общим объёмом кэш-памяти 2- и 3-го уровня 508 МБ. Это должен быть флагман семейства Granite Rapids-WS.