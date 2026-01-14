Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Компания ASUS показала материнскую плату с сокетом LGA 4710 для процессоров Intel Granite Rapids-WS
Восемь слотов для установки модулей DDR5 и семь слотов PCI-E.

Компания ASUS продемонстрировала материнскую плату с сокетом LGA 4710 для процессоров Intel Xeon следующего поколения из семейства Granite Rapids-WS, сообщает Wccftech.

Наименование платы не уточняется, однако есть предположения, что это новая модель SAGE из серии Pro WS. В охлаждении подсистемы питания и чипсета используются небольшие вентиляторы, также в верхней части платы располагается загадочная конструкция, которая может быть предназначена для установки вентиляторов, обдувающих модули оперативной памяти.

Источник изображения: @ASUS в социальной сети X (заблокирована в РФ)

На фотографии платы можно рассмотреть восемь слотов для установки модулей оперативной памяти DDR5. Доступные конфигурации будут зависеть от процессора. По слухам, Intel готовит в семействе Granite Rapids-WS процессоры с поддержкой 4- или 8-канальной памяти, поддержкой разного количества линий PCIe Gen5. Также на плате расположено 7 усиленных слотов PCI-E для видеокарт и плат расширения. Питание материнская плата получает через комбинацию из четырёх 8-контактных, двух 4-контактных и одного 24-контактного разъёма.

Для установки скоростных твердотельных накопителей на фотографии платы насчитали 4 разъёма M.2 с отдельными радиаторами. В числе других разъёмов для подключения устройств хранения данных должны присутствовать по несколько портов SATA III и SlimSAS. Помимо этого, материнская плата имеет внушительный набор портов ввода-вывода, включающий не менее шести портов USB Type-A, двух портов USB Type-C и трёх портов для подключения к проводной сети Ethernet.

Источник изображения: Geekbench

Компания ASUS заявляет, что «будущее рабочих станций уже почти здесь», возможно, намекая на скорый выпуск процессоров Intel Granite Rapids-WS и новых материнских плат. Сегодня в Geekbench был обнаружен отчёт о тестировании 86-ядерного 172-поточного процессора Intel Xeon 698X с общим объёмом кэш-памяти 2- и 3-го уровня 508 МБ. Это должен быть флагман семейства Granite Rapids-WS.

#процессоры #asus #материнские платы #intel xeon
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупатели RTX 5090 за $1000 получили в посылках поясные сумки
2
Китайский беспилотный транспортный самолет большой дальности Tianma-1000 совершил первый полет
+
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
3
Welt: Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 неэффективна против «Орешника»
+
В турецком Измире обнаружена древняя мозайка с символом Соломона возрастом около 1600 лет
2
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
3
Власти США призывают американских граждан немедленно покинуть Иран
1
13 января в The Sims 4 выйдет бесплатное обновление с коллекцией от Coach
+
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
12
Первый московский концерт Ларисы Долиной в 2026 году столкнулся с низким спросом на билеты
+
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
3
Кризис в Венесуэле может дать России передышку в 2026 году
3
Linux позволил запустить ряд современных игр на RX 580 и обеспечил больший fps на фоне Windows 11
6
NYT: Венесуэла не использовала системы С-300 и «Бук-М2» во время атаки США
1
Самая дешевая GeForce RTX 5090 в Германии теперь стоит от 3000 евро
+
Core Ultra 9 290K Plus быстрее Ryzen 9 9950X3D до 11% в тестах Geekbench
+
В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии
3
На YouTube замечен видеоролик продолжительностью более 1 миллиона часов
+
Украина передала инвесторам из США месторождение лития Добра
5
Samsung Galaxy S26 Ultra и Galaxy S26+ на Snapdragon 8 Elite Gen 5 протестированы в Geekbench
+

Популярные статьи

16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
15
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
200
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
25
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
1
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
7
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
5

Сейчас обсуждают

linux4ever
19:29
И как эта математика работает, если там грязными собирают за такое расстояние 4.500.000 руб?
Разработанный ОДК воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
Китя.
19:24
SILENT HILL 2 remake это имба. по сравнению с SILENT HILL f.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Никита Абсалямов
19:09
Ну изначально я не собирался тестировать на данном стенде ничего свежее DirectX 10, но так как это уже третий стенд помимо 2х стендов под AGP - то для четвёртого места уже нет - так что вот как-то так...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Bernigan
18:43
Ну типичный survival horror с исследованием, боями и загадками, бои только солс лайки напоминают, всё довольно среднее там. Канеш если нравится RE 4 это не то
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
18:39
Кстати прошел. Игру SILENT HILL f но мне игра не понравилась не жанр не графика.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Дима
18:37
Тут дело не в наклонении , но ведь эта катастофа случилась именно из-за предательства идей Марксизма-Ленинизма, а Сталин это эталон для всего мира. Посмотри на Китай. Они едут в коммунизм на опыте ССС...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Bernigan
18:36
Там люмен, ведь это UE 5, тоже очень требовательная технология, хоть и попроще чем RT
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Dentarg
18:32
Люблю игры, но конкретно в этом проекте получил "зловещую долину" с шикарными модельками, пейзажами и вообще лором, но при этом с кипящим шумом в тенях, шлейфами и мылом. Если выбирать, то лучше уж ни...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Snooper
18:30
Логику на карборунде вроде пока не делают, только силовые элементы.
TechPowerUp: Wolfspeed сообщила о прорыве в производстве 300-мм пластин из карбида кремния
Зум
18:27
"экономнее расходуют заряд" очень спорное утверждение.
GizmoChina высказало свое мнение по поводу актуальности Snapdragon 8 Gen 3 в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter