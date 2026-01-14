В библиотеке DLSS 310.5.2 профиль работы Super Resolution должен автоматически меняться в зависимости от режима.

Компания NVIDIA перенесла на следующую неделю выпуск стабильной версии приложения NVIDIA App с поддержкой DLSS 4.5, сообщает VideoCardz. Первоначально релиз был запланирован на 13 января. Официальных подробностей нет, но журналисты полагают, что перенос связан с необходимостью доработки программного обеспечения из-за путаницы, возникшей после выхода обновления DLSS 4.5.

Источник изображения: KC Shum, Unsplash (отредактировано)

Как оказалось, новая модель Transformer 2-го поколения и новые профили работы компонента Super Resolution (SR) с обозначениями M и L оптимизированы исключительно для режимов производительность и ультра-производительность. Кроме того, новые модель и профили оказались заметно «тяжелее» для видеокарт GeForce RTX 20 и 30 серии без аппаратного ускорения вычислений в режиме FP8.

При всём при этом настройка DLSS в приложении NVIDIA App не является достаточно прозрачной. В частности, форсирование последней версии DLSS может привести к принудительной активации профиля M для всех режимов DLSS, что не является оптимальным выбором и сильно снижает производительность на видеокартах RTX 20 и 30 серии. Все эти тонкости и нюансы удалось выяснить только после многочисленных тестов и изучения официальной документации DLSS 4.5 для разработчиков.

Недостаток информации несколько смазал впечатления от релиза DLSS 4.5, очевидно, программное обеспечение NVIDIA требует доработки, чтобы у обычных пользователей всё работало автоматически, а продвинутые пользователи могли контролировать связь определённых режимов и профилей DLSS. По первому пункту уже замечены положительные изменения.

Пользователи портала Reddit сообщают, что NVIDIA приступила к распространению обновлённой библиотеки DLSS 310.5.2, в которой профили автоматически переключаются при изменении режима DLSS в соответствии с оптимальным сценарием. Видео, опубликованное пользователем Jotta7, демонстрирует, как профили DLSS переключаются в зависимости от выбранного режима работы DLSS в настройках игры Final Fantasy XVI. В режиме качество активируется профиль K, в режиме производительность M, а в режиме ультра-производительность — L. Всё в соответствии с официальными рекомендациями.

По всей видимости, библиотека DLSS 310.5.2 должна загрузиться драйвером NVIDIA автоматически, когда пользователь форсирует в настройках приложения новейшую версию DLSS. Один из потенциальных вариантов проверки предложил пользователь Reddit под псевдонимом ruisk8:

Пройти по пути C:\ProgramData\NVIDIA\NGX\models\dlss\versions .

. Выбрать самую свежую папку, с самым последним номером.

Из подпапки files скопировать куда-нибудь файл с расширением bin . Этот файл содержит библиотеку DLSS компонента Super Resolution, которая поставляется с драйвером NVIDIA.

скопировать куда-нибудь файл с расширением . Этот файл содержит библиотеку DLSS компонента Super Resolution, которая поставляется с драйвером NVIDIA. Переименовать скопированный файл, например, в dlss.dll .

. Теперь в свойствах файла можно проверить версию DLSS.

На момент написания точная дата релиза стабильной версии приложения NVIDIA App с поддержкой DLSS 4.5 не уточняется.