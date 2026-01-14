Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Стабильный релиз приложения NVIDIA App перенесли, NVIDIA выпустила новые DLL с автовыбором профилей
В библиотеке DLSS 310.5.2 профиль работы Super Resolution должен автоматически меняться в зависимости от режима.

Компания NVIDIA перенесла на следующую неделю выпуск стабильной версии приложения NVIDIA App с поддержкой DLSS 4.5, сообщает VideoCardz. Первоначально релиз был запланирован на 13 января. Официальных подробностей нет, но журналисты полагают, что перенос связан с необходимостью доработки программного обеспечения из-за путаницы, возникшей после выхода обновления DLSS 4.5.

Источник изображения: KC Shum, Unsplash (отредактировано)

Как оказалось, новая модель Transformer 2-го поколения и новые профили работы компонента Super Resolution (SR) с обозначениями M и L оптимизированы исключительно для режимов производительность и ультра-производительность. Кроме того, новые модель и профили оказались заметно «тяжелее» для видеокарт GeForce RTX 20 и 30 серии без аппаратного ускорения вычислений в режиме FP8.

При всём при этом настройка DLSS в приложении NVIDIA App не является достаточно прозрачной. В частности, форсирование последней версии DLSS может привести к принудительной активации профиля M для всех режимов DLSS, что не является оптимальным выбором и сильно снижает производительность на видеокартах RTX 20 и 30 серии. Все эти тонкости и нюансы удалось выяснить только после многочисленных тестов и изучения официальной документации DLSS 4.5 для разработчиков.

Недостаток информации несколько смазал впечатления от релиза DLSS 4.5, очевидно, программное обеспечение NVIDIA требует доработки, чтобы у обычных пользователей всё работало автоматически, а продвинутые пользователи могли контролировать связь определённых режимов и профилей DLSS. По первому пункту уже замечены положительные изменения.

Пользователи портала Reddit сообщают, что NVIDIA приступила к распространению обновлённой библиотеки DLSS 310.5.2, в которой профили автоматически переключаются при изменении режима DLSS в соответствии с оптимальным сценарием. Видео, опубликованное пользователем Jotta7, демонстрирует, как профили DLSS переключаются в зависимости от выбранного режима работы DLSS в настройках игры Final Fantasy XVI. В режиме качество активируется профиль K, в режиме производительность M, а в режиме ультра-производительность — L. Всё в соответствии с официальными рекомендациями.

По всей видимости, библиотека DLSS 310.5.2 должна загрузиться драйвером NVIDIA автоматически, когда пользователь форсирует в настройках приложения новейшую версию DLSS. Один из потенциальных вариантов проверки предложил пользователь Reddit под псевдонимом ruisk8:

  • Пройти по пути C:\ProgramData\NVIDIA\NGX\models\dlss\versions.
  • Выбрать самую свежую папку, с самым последним номером.
  • Из подпапки files скопировать куда-нибудь файл с расширением bin. Этот файл содержит библиотеку DLSS компонента Super Resolution, которая поставляется с драйвером NVIDIA.
  • Переименовать скопированный файл, например, в dlss.dll.
  • Теперь в свойствах файла можно проверить версию DLSS.

На момент написания точная дата релиза стабильной версии приложения NVIDIA App с поддержкой DLSS 4.5 не уточняется.

#nvidia #игры #драйверы #программное обеспечение #dlss #nvidia app
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
Археологи обнаружили древнегреческий храм возрастом 2700 лет с множеством ценных артефактов
+
Покупатели RTX 5090 за $1000 получили в посылках поясные сумки
2
В Бахрейне археологи обнаружили керамическую погребальную маску возрастом 3300 лет
+
Китайский беспилотный транспортный самолет большой дальности Tianma-1000 совершил первый полет
+
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
3
Российский умелец собрал планку памяти DDR5 объёмом 32 ГБ стоимостью 17 000 руб
5
В турецком Измире обнаружена древняя мозайка с символом Соломона возрастом около 1600 лет
2
РИА Новости: наиболее распространённые в России мошеннические схемы связаны с ЖКХ и маркетплейсами
1
В ходе раскопок на юге Сицилии археологи обнаружили костяной стилус возрастом около 2500 лет
+
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
12
Welt: Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 неэффективна против «Орешника»
+
Власти США призывают американских граждан немедленно покинуть Иран
1
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
3
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
3
Первый московский концерт Ларисы Долиной в 2026 году столкнулся с низким спросом на билеты
+
Кризис в Венесуэле может дать России передышку в 2026 году
1
13 января в The Sims 4 выйдет бесплатное обновление с коллекцией от Coach
+
Linux позволил запустить ряд современных игр на RX 580 и обеспечил больший fps на фоне Windows 11
6
NYT: Венесуэла не использовала системы С-300 и «Бук-М2» во время атаки США
1

Популярные статьи

16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
14
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
72
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
25
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
1
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
7
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
3

Сейчас обсуждают

Китя.
14:47
Так было всегда у деда уже это старческое.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
14:44
Дедушка со своей 6600 пришёл всем доказывать что на мощнее чем 5090. и сам себе лайкает.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Iezon Din'alt
14:42
Ох эти русские опять ;))
В Германии товарный поезд сошёл с рельсов перед проходом эшелона армии США
Александр Сопрано
14:35
автор создал тему на биткоинтолк, вот ссылка https://bitcointalk.org/index.php?topic=1306983.12480
Приз в 1000 биткоинов за разгадывание Bitcoin Puzzle - разбираемся детально
Dentarg
14:22
Конечно он 10 лет избавлялся от врагов, иначе бы сожрали. В бочке с крысами побеждает только тот, кто сожрёт всех остальных и получается крысиный лев. В России вон уже 25 лет избавляются. Надо ещё 25 ...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
3I/ATLAS
14:20
Berniga оказался прав, ты очередной бред написал.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Megard
14:16
250 000 долларов в сутки или что бы только заселиться? )
Американский стартап GRU Space предлагает забронировать номер в будущем отеле на Луне за $250 000
Дмитрий Малинин
14:15
Какой смысл 3060 8 гиговых, если за 30 тысяч рублей Авито завалено новыми 5060 8 гиговыми?
Nvidia может отдать предпочтение 8-ГБ моделям видеокарт RTX 50 на фоне проблем на рынке памяти
Megard
14:12
Пока у нас не появится свое адекватное микропроцессорное производство Цель — 100% не будет выполнена
В России разрабатывается стратосферный беспилотник-истребитель «Хищник»
zerohexen
14:07
так вот они
В США поиски сбежавших обезьян усложняют жители выкладывающие нейросетевые видео
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter