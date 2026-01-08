Ноутбуки на базе процессоров Intel Panther Lake уже можно протестировать на выставке CES 2026.

Ноутбуки на базе процессоров Intel Panther Lake уже можно протестировать на выставке CES 2026, пишет VideoCardz. Издание Tom's Hardware протестировало эталонную систему Lenovo с процессором Core Ultra X9 388H и интегрированной графикой Arc B390 с 12-ядерной конфигурацией Xe3 для процессоров серии X. Участникам тестирования не разрешалось экспериментировать с настройками, поэтому результаты могут быть не слишком информативны, тем не менее, они дают общее представление о том, какое место займёт Intel Arc B390 среди других интегрированных графических решений.

В ходе тестирования Tom's Hardware использовалось разрешение 1080p или 1200p с масштабированием XeSS. Представители Intel подтвердили, что предельная мощность процессора Core Ultra X9 388H составляет 65 Вт в режиме PL1 с кратковременным повышением до 85 Вт в режиме PL2. По итогам короткой тестовой сессии были получены следующие результаты.

Источник изображения: VideoCardz

YouTube-блогер ETA Prime также опубликовал отдельные видеоролики с тестирования эталонного ноутбука Lenovo на выставке CES 2026. Ноутбук основан на том же процессоре Core Ultra X9 388H с интегрированной графикой Arc B390. Возможно, это тот же ноутбук, что тестировали в Tom’s Hardware. В видео показаны игры в разрешении 1200p, в некоторых была включена технология XeSS. Так, в Spider-Man 2 включение XeSS позволило повысить частоту кадров до 70 FPS и выше, а в Shadow of the Tomb Raider средняя частота кадров составила 74 FPS на высоких настройках даже без масштабирования.

Источник изображения: ETA Prime, YouTube

Рецензенты отметили одни и те же проблемы: неравномерное качество XeSS в разных играх, некорректный мониторинг PresentMon, подтормаживания при первом запуске.

В Intel заявили, что интегрированная графика Panther Lake первой получит поддержку фирменной многокадровой генерации с помощью ИИ. В рассматриваемых тестах генерация кадров не использовалась.

Первые ноутбуки с процессорами Intel Core Ultra 3 поступят в продажу 27 января 2026 года.