Ноутбуки на базе процессоров Intel Panther Lake уже можно протестировать на выставке CES 2026, пишет VideoCardz. Издание Tom's Hardware протестировало эталонную систему Lenovo с процессором Core Ultra X9 388H и интегрированной графикой Arc B390 с 12-ядерной конфигурацией Xe3 для процессоров серии X. Участникам тестирования не разрешалось экспериментировать с настройками, поэтому результаты могут быть не слишком информативны, тем не менее, они дают общее представление о том, какое место займёт Intel Arc B390 среди других интегрированных графических решений.
В ходе тестирования Tom's Hardware использовалось разрешение 1080p или 1200p с масштабированием XeSS. Представители Intel подтвердили, что предельная мощность процессора Core Ultra X9 388H составляет 65 Вт в режиме PL1 с кратковременным повышением до 85 Вт в режиме PL2. По итогам короткой тестовой сессии были получены следующие результаты.
YouTube-блогер ETA Prime также опубликовал отдельные видеоролики с тестирования эталонного ноутбука Lenovo на выставке CES 2026. Ноутбук основан на том же процессоре Core Ultra X9 388H с интегрированной графикой Arc B390. Возможно, это тот же ноутбук, что тестировали в Tom’s Hardware. В видео показаны игры в разрешении 1200p, в некоторых была включена технология XeSS. Так, в Spider-Man 2 включение XeSS позволило повысить частоту кадров до 70 FPS и выше, а в Shadow of the Tomb Raider средняя частота кадров составила 74 FPS на высоких настройках даже без масштабирования.
Рецензенты отметили одни и те же проблемы: неравномерное качество XeSS в разных играх, некорректный мониторинг PresentMon, подтормаживания при первом запуске.
В Intel заявили, что интегрированная графика Panther Lake первой получит поддержку фирменной многокадровой генерации с помощью ИИ. В рассматриваемых тестах генерация кадров не использовалась.
Первые ноутбуки с процессорами Intel Core Ultra 3 поступят в продажу 27 января 2026 года.